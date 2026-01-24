Calciomercato Roma: pronta un’offerta di 15 milioni al Tolosa per Methalie, i francesi ne chiedono 25

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno sinistro in vista del probabile addio di Tsimikas. Il club giallorosso ha infatti già dato il proprio ok al rientro del greco al Liverpool, un’operazione che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui Robertson dovesse trasferirsi al Tottenham.

In questo scenario si inserisce il nome nuovo per la fascia: secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Roma ha avuto un contatto diretto con il Tolosa per Dayann Methalie, giovane esterno sinistro classe 2006. Un profilo che i giallorossi seguono con attenzione e che viene considerato altamente futuribile.

La posizione dei capitolini è chiara: la Roma sarebbe pronta a spingersi fino a un’offerta da 15 milioni di euro, cifra di cui il club francese è perfettamente a conoscenza. Dal Tolosa, però, è arrivata una risposta netta: non basta. La richiesta parte da almeno 25 milioni, valutazione motivata dall’età del giocatore e dal suo status di uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico francese – e non solo.

La pista Methalie si è scaldata anche dopo il muro alzato dalla Fiorentina per Fortini. Il club viola, infatti, non intende privarsi del giocatore e sta lavorando al rinnovo del contratto, rendendo l’operazione estremamente complicata. La Roma resta dunque alla finestra, consapevole che per portare a Trigoria un esterno giovane e di prospettiva servirà uno sforzo economico importante.