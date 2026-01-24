Calciomercato Roma: pronta un’offerta di 15 milioni al Tolosa per Methalie, i francesi ne chiedono 25

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno sinistro in vista del probabile addio di Tsimikas. Il club giallorosso ha infatti già dato il proprio ok al rientro del greco al Liverpool, un’operazione che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui Robertson dovesse trasferirsi al Tottenham.
In questo scenario si inserisce il nome nuovo per la fascia: secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Roma ha avuto un contatto diretto con il Tolosa per Dayann Methalie, giovane esterno sinistro classe 2006. Un profilo che i giallorossi seguono con attenzione e che viene considerato altamente futuribile.
LEGGI ANCHE – Roma, rebus a sinistra: il Liverpool rivuole Tsimikas, Massara prepara il jolly Methalie
La posizione dei capitolini è chiara: la Roma sarebbe pronta a spingersi fino a un’offerta da 15 milioni di euro, cifra di cui il club francese è perfettamente a conoscenza. Dal Tolosa, però, è arrivata una risposta netta: non basta. La richiesta parte da almeno 25 milioni, valutazione motivata dall’età del giocatore e dal suo status di uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico francese – e non solo.
La pista Methalie si è scaldata anche dopo il muro alzato dalla Fiorentina per Fortini. Il club viola, infatti, non intende privarsi del giocatore e sta lavorando al rinnovo del contratto, rendendo l’operazione estremamente complicata. La Roma resta dunque alla finestra, consapevole che per portare a Trigoria un esterno giovane e di prospettiva servirà uno sforzo economico importante.
25 mil per uno che ha 5 mesi nel professionismo.
Dai su.
Oggi Moretto non aveva nulla da dire.
Non conosco il giocatore ma 25 ml sono tanti, direi troppi: si possono trovare giovani talenti per molto ma molto meno.
Inoltre quello che mi sembra francamente insopportabile è che le nostre trattative sono sempre alla luce del sole e annunciate con tutti i dettagli del caso.
Perché se ci facciamo caso l’arrivo di ogni giocatore preso da Massara è sempre stato anticipato dai media.
A quando l’annuncio a sorpresa di un acquisto mai venuto fuori?
meglio El Mala a 25-30 che questo a 10-15… sono coetanei, ma uno sarebbe titolare per i prossimi anni fino a che non viene una big a strappartelo a suon di milioni, l’altro è un prospetto tipo Vaz, e cioè da vedere come matura, cresce e diventa calciatore.
….e allora non viene…..
Me cocommeri . Ci prendono per il collo. Non si possono spendere tutti quei soldi per prospetti già l’hai spesi per Robinio Vaz. Secondo me per quel ruolo e per quei soldi dovresti prendere un giocatore già pronto.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.