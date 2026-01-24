CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 24 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:00 – Occhi su Lambè del Bayern Monaco

Nome nuovo per il centrocampo della Roma, anche se di tratta di un profilo interessante in prospettiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport De, infatti, Roma e Atalanta avrebbero messo gli occhi su Allen Junior Lambé (17), centrocampista difensivo classe 2008 del Bayern U19 che si sta affacciando negli allenamenti dei grandi. Il trasferimento del giovane mediano tedesco potrebbe avvenire in estate, ma in prestito. (sport.sky.de)

Ore 10:45 – Sauer resta un obiettivo concreto

Leo Sauer (20) continua a essere monitorato dalla Roma per rinforzare l’attacco esterno. Profilo giovane e sostenibile, ma il Feyenoord non scende dalla richiesta di 15 milioni. I giallorossi restano fermi a quota 10. Trattativa aperta ma in salita. (Il Tempo, La Repubblica, Il Messaggero)

Ore 9:30 – Carrasco piano B per l’ultimo sprint

Yannick Ferreira Carrasco (32) resta un’opzione per gli ultimi giorni di mercato. L’Al-Shabab non apre al prestito, ma il belga vorrebbe tornare in Europa per giocarsi il Mondiale. Gasperini ha dato l’ok, ma solo come alternativa. (Il Tempo, Corriere della Sera, Il Messaggero)

Ore 8:55 – Tel complicato, Spurs chiusi

Mathys Tel (20) resta uno dei preferiti per l’ala offensiva, ma il Tottenham continua a considerarlo incedibile. Nessuna apertura al prestito, nonostante i nuovi attriti con il tecnico Frank. La Roma resta alla finestra. (Corriere della Sera, Il Messaggero)

Ore 08:20 – El Mala torna di moda

Difficile arrivare agli obiettivi principali, così torna d’attualità Said El Mala (19) del Colonia. Profilo già seguito e considerato un’alternativa concreta se le piste Tel e Sauer non si sbloccano. (Corriere della Sera)

Ore 07:45 – Bernasconi pista estiva

Tentativo effettuato nei giorni scorsi per Lorenzo Bernasconi (22) dell’Atalanta, ma i costi sono stati giudicati troppo alti per gennaio. Operazione rimandata all’estate. (Il Tempo, La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…