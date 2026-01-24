FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 24 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:15 – Milan, Allegri tra certezze e dubbi verso l’Olimpico

Il Milan punta al 21° risultato utile consecutivo ma sa che la trasferta di Roma è tra le più complicate. Pavlovic rientra dopo l’infortunio alla testa, ma De Winter insidia una maglia in difesa. A centrocampo Modric dal 1’ con Rabiot, Ricci può soffiare il posto a Fofana. Bartesaghi a sinistra, a destra tutto legato alle condizioni di Saelemaekers. Davanti ballottaggio Pulisic-Nkunku accanto a Leao. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – Roma-Milan, duello francese: Koné vs Rabiot

Domani all’Olimpico occhi puntati sul confronto tra Manu Koné e Adrien Rabiot, entrambi francesi ma separati da sei anni e pochi chilometri tra Colombes e Saint-Maurice. Rabiot, leader del Milan, ha inciso sui risultati con 10 vittorie e 3 pareggi in 13 partite da titolare; Koné, cresciuto in autostima e gol nelle ultime settimane, vuole trascinare la Roma e puntare al secondo posto. (Gasport)

IN AGGIORNAMENTO…