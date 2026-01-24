AS Roma, in arrivo l’annuncio di un’importante partnership con un brand arabo

Dopo aver ufficializzato l’accordo con Wizz Air come nuovo Main Partner del club, la Roma si prepara ad annunciare un’altra partnership commerciale, questa volta con un brand arabo.

A svelarlo è stato Fabrizio Romano, che ha di fatto anticipato l’operazione con un tweet pubblicato su X: “Un’importante partnership è in arrivo!”, accompagnato dai cuori giallorossi e dalle bandiere dell’Italia e dell’Arabia Saudita. Un messaggio chiaro, anche alla luce del coinvolgimento diretto del giornalista nel lancio dell’iniziativa.

💛❤️🇸🇦🤝🇮🇹

An important partnership is coming! — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026

Secondo quanto filtra, non si tratterà del main sponsor della Roma, bensì di una partnership di altro genere, comunque rilevante dal punto di vista commerciale e strategico. Un’operazione che conferma la volontà del club di rafforzare la propria presenza e il proprio appeal sul mercato internazionale, in particolare nell’area mediorientale.