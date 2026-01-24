ROMA-MILAN: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna subito in campo dopo la convincente vittoria in Europa League contro lo Stoccarda, con l’occasione di consolidare la propria posizione nella corsa alla Champions League. Domenica 25 gennaio, alle 20:45, l’Olimpico ospiterà la sfida contro il Milan di Allegri, una partita pesantissima per entrambe le squadre.

I giallorossi cercano conferme dopo il successo europeo e puntano a difendere il fattore campo, mentre i rossoneri vogliono consolidare le posizioni di vertice in campionato. Una sfida che si preannuncia molto tesa e all’insegna dell’equilibrio.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – In casa Roma, Gasperini confermerà con ogni probabilità il 3-4-2-1. In porta fiducia per Svilar, mentre in difesa, con Hermoso out, il terzetto sarà probabilmente Mancini, Ndicka e Ghilardi. Sugli esterni, Celik agirà a destra e Wesley a sinistra, a tutta fascia. In mediana la coppia di sostanza e qualità sarà composta da Konè e Cristante, mentre in avanti Malen sarà il centravanti titolare supportato da Dybala e Soulé. Pellegrini sarà tra i convocati ma dovrebbe partire dalla panchina, mentre restano da valutare Mancini e Ferguson, entrambi dati comunque arruolabili.

QUI MILAN – Il Milan di Allegri punterà sul 3-5-2 con Maignan tra i pali. In difesa Tomori e Gabbia sono certi, mentre Pavlovic giocherà con caschetto protettivo in alternativa a De Winter. Sugli esterni Bartesaghi agirà a sinistra e Saelemaekers a destra, rientrato dall’affaticamento muscolare. Modric guiderà la cabina di regia con Rabiot e Ricci come mezzali, mentre Pulisic e Leao formeranno il duo offensivo. Quest’ultimo convive ancora con un lieve fastidio al pube ma sarà regolarmente in campo.

Dove vederla in TV

Roma-Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN a partire dalle 20:45 di domenica 25 gennaio 2026. La gara sarà visibile tramite app su smart TV compatibili, Sky Q attraverso il canale dedicato “DAZN Zone” a pagamento, o in streaming su smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Il probabile risultato

I bookmaker indicano una sfida molto equilibrata, con la Roma leggermente favorita per il fattore campo. La vittoria dei giallorossi oscilla tra 2.60 e 2.75, il pareggio tra 2.85 e 3.25, mentre la vittoria del Milan si attesta tra 2.90 e 2.95. I modelli previsionali stimano circa 44–45% di probabilità per la Roma, poco sotto il 20% per il pareggio e appena sopra il 40% per i rossoneri. La partita dovrebbe essere combattuta, con gol da entrambe le parti e over 2,5 leggermente favorito. Il risultato più probabile è una vittoria di misura della Roma, con punteggi tipo 2-1 o 1-0.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All.: Gasperini

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic/De Winter; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci/Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All.: Allegri

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistenti: Perrotti – Rossi M.

IV uomo: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

Giallorossi.net – T. De Cortis