CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 25 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:00 – El Aynaoui nel mirino del Real Madrid

Neil El Aynaoui (24) ha attirato l’interesse di top club europei dopo la Coppa d’Africa con il Marocco. Secondo il portale Lion Times, oltre al Barcellona, anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul centrocampista romanista. In stagione 18 presenze, 1 gol e 1 assist tra Serie A ed Europa League. (Lion Times)

Ore 11:30 – Dybala, c’è anche il Como

Paulo Dybala (32) è corteggiato da Monaco, Benfica e anche il Como, ma per Gasperini è incedibile. Il tecnico spinge per il rinnovo al giocatore, confermando l’intenzione di tenerlo a Roma nonostante le voci di mercato. (Corriere della Sera)

Ore 10:50 – Massara al lavoro per Sauer

Leo Sauer (20) rimane tra i desideri di Gasperini. L’ala sinistra del Feyenoord, classe 2005, è valutata 15 milioni ma la Roma non vorrebbe andare oltre i 10 più bonus. Si cercano formule alternative per anticipare un eventuale arrivo. (Corsport, Il Messaggero)

Ore 9:10 – Carrasco, piano B concreto

Yannick Carrasco (32) dell’Al-Shabab resta un’opzione per la Roma. Il belga, classe 1993, spinge per tornare in Europa e ridurre l’ingaggio. Il prestito con diritto di riscatto è la formula preferita dal club giallorosso, ma per ora l’operazione resta in stand-by. (Corsport)

Ore 8:30 – Methalie nel mirino

La Roma punta su Methalie (19), terzino sinistro del Tolosa classe 2006, valutato circa 25 milioni. I giallorossi hanno offerto 15 milioni, ma la trattativa resta aperta. Il giocatore potrebbe diventare il sostituto di Tsimikas, prossimo al rientro al Liverpool. (Il Messaggero, Corsera)

Ore 8:10 – Godts e El Mala osservati speciali

Oltre a Tel e Sauer, Massara monitora anche Mika Godts (20) dell’Ajax e Said El Mala (19) del Colonia. Profilo giovani ma molto costosi, che piacciono molto a Massara. (Il Messaggero)

Ore 09:30 – Tel, muro Tottenham

Mathys Tel (20) resta difficile per la Roma. Il Tottenham continua a bloccare ogni ipotesi di prestito: escluso dalla lista Champions, il francese classe 2005 è considerato incedibile, pagato 35 milioni dai Bayern. Massara continua a monitorarlo, ma l’operazione appare complicata. (Corsport)

IN AGGIORNAMENTO…