Roma, corsa a due per la sinistra: Methalie o Møller Wolfe, Massara stringe il cerchio (VIDEO)

La Roma accelera sulla fascia sinistra e stringe il cerchio attorno a due nomi ben definiti: Dayann Methalie e David Møller Wolfe. È questa la short list consegnata da Frederic Massara a Gian Piero Gasperini per rinforzare un ruolo considerato prioritario in vista del finale di stagione.

Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il profilo che intriga di più è quello di Methalie del Tolosa. I giallorossi hanno già fatto sapere al club francese di essere pronti a spingersi fino a 15 milioni di euro, ma la trattativa resta in salita: la valutazione del classe 2006 oscilla infatti tra i 25 e i 30 milioni, cifra che al momento frena l’affondo definitivo.

Più percorribile, invece, la pista che porta a David Møller Wolfe del Wolverhampton. Nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti tra i club e l’operazione viene considerata una possibile occasione di fine mercato, con margini di manovra più ampi sul piano economico.

L’arrivo di uno dei due esterni sarebbe strettamente legato all’uscita di Kostas Tsimikas: la Roma ha già dato l’ok all’interruzione del prestito e al ritorno del greco al Liverpool, ma solo dopo aver messo in sicurezza il sostituto. La fascia sinistra è pronta a cambiare volto. E il tempo stringe.

    • Salah-Eddine è ancora un tuo giocare e puoi ancora richiamarlo.. Zalewski e Dahl oggi stanno bene dove stanno..

  6. moller wolfe ha le caratteristiche che cerca gasperini, è il terzino alla gossens o alla mahele. Forte fisicamente e molto bravo ad inserirsi. Visto lo scorso anno in Europa league, da prendere subito.

  7. per me è un grosso no ad entrambi…. il primo è solo un prospetto che non ti garantisce nulla, il secondo è un giocatore mediocre, lento, che non ti dà nulla in più se non il minimo indispensabile.
    Continuo a dire che il colpo da 90 sarebbe Said El Mala… tutti gli altri nomi fatti (e ne escono tutti i giorni di nuovi) sono al momento 2 categorie sotto.

    • Peccato che El Mala è un esterno alto e questi due sono esterni bassi. Quindi improponibile il confronto che suggerisci

    • ma l’ hai capito che questi sono esterni di centrocampo…dove c’ e’ angelinho per capirci…el mala e’ un wsterno d’attacco…il ruolo di elsharawi…vai a ripassare!!!!

  8. Non conosco nessuno dei due, ma visto i prezzi che vengono chiesti, Methalie addirittura 25 ml ed attualmente fermo per un infortunio al ginocchio, andrei su Moller Wolfe che costa molto meno, viene dalla Premier e col Wolverhempton che sta retrocedendo puoi trovare un accordo migliore

  11. Occhio che Zimikas la partita con lo Stoccarda non l’ha giocata male …. sta entrando nei meccanismi del Gasp. Questi due non aggiungono nulla.

