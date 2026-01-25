Roma, corsa a due per la sinistra: Methalie o Møller Wolfe, Massara stringe il cerchio (VIDEO)

La Roma accelera sulla fascia sinistra e stringe il cerchio attorno a due nomi ben definiti: Dayann Methalie e David Møller Wolfe. È questa la short list consegnata da Frederic Massara a Gian Piero Gasperini per rinforzare un ruolo considerato prioritario in vista del finale di stagione.

Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il profilo che intriga di più è quello di Methalie del Tolosa. I giallorossi hanno già fatto sapere al club francese di essere pronti a spingersi fino a 15 milioni di euro, ma la trattativa resta in salita: la valutazione del classe 2006 oscilla infatti tra i 25 e i 30 milioni, cifra che al momento frena l’affondo definitivo.

Più percorribile, invece, la pista che porta a David Møller Wolfe del Wolverhampton. Nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti tra i club e l’operazione viene considerata una possibile occasione di fine mercato, con margini di manovra più ampi sul piano economico.

L’arrivo di uno dei due esterni sarebbe strettamente legato all’uscita di Kostas Tsimikas: la Roma ha già dato l’ok all’interruzione del prestito e al ritorno del greco al Liverpool, ma solo dopo aver messo in sicurezza il sostituto. La fascia sinistra è pronta a cambiare volto. E il tempo stringe.

