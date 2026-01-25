FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 25 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:30 – Roma-Milan, la Curva Sud prepara la coreografia
Per il big match di stasera contro il Milan, la Curva Sud ha predisposto una coreografia speciale. Tramite il profilo Instagram dell’avvocato Lorenzo Contucci, i tifosi hanno ricevuto le istruzioni: «Non spostare i cartoncini sui seggiolini, agevolare il passaggio dei ragazzi con il materiale, alzare i cartoncini solo quando verrà sollevata la bandiera di Antonio De Falchi, niente fumogeni o torce e non agitare le sciarpe».
Ore 10:00 – Nuovo sponsor dall’Arabia: è un’azienda di profumi
Arrivano conferme sul nuovo sponsor della Roma. Dopo l’indiscrezione di Fabrizio Romano, Il Tempo scrive che il club giallorosso è vicino a chiudere una partnership minore con un’azienda araba di profumi. Non si tratta del main sponsor, per il quale i contatti restano aperti. (Il Tempo)
Ore 9:25 – Roma-Milan, le formazioni dei quotidiani
Questa sera alle 20:45 la Roma ospita il Milan in un match che profuma già di Champions. Pochi dubbi per Gasperini: davanti a Svilar, vista l’assenza di Hermoso, confermato il terzetto Mancini-Ndicka-Ghilardi. Sulle fasce agiranno Celik e Wesley, in mezzo torna la coppia Cristante-Koné. Davanti resta un solo ballottaggio, Soulé o Pellegrini, con l’argentino avanti. Dybala e Malen certi del posto. Tutti i principali quotidiani convergono sulla stessa formazione di base, con Soulé titolare per cinque testate su sei.
Ore 8:30 – Olimpico sold-out, cancelli aperto dalle 18:15
Sarà con tutta probabilità il 78esimo sold out dell’era Friedkin. L’Olimpico per questo Roma-Milan delle grandi occasioni aprirà i cancelli alle 18:15. Più di 63 mila spettatori il dato di ieri in giornata destinato a crescere oggi. (Il Romanista)
Stasera per vincere bisogna pensare a disarmare i punti forti dell’avversario e lavorare sui punti deboli.
Celik lo metterei in difesa perché veloce nei recuperi (ne abbiamo visto un paio anche contro lo Stoccarda) davanti a lui Wesley, perché veloce e l’avversario deve preoccuparsi a come tenerlo.
Così verrebbe “bloccato” Leao e messo sotto pressione il loro giovane terzino Bartesaghi.
L’altro punto forte è Modric, e li a CC con Kone e Cristante pronti a toglierli respiro penso che pure questo pericolo sia disinnescato.
Resta da capire chi mettere come 5 a sx, per caratteristiche difensive e anche per una crescita che gli ho visto, preferirei Tsimikas.
Davanti nessun dubbio: Dybala, Ferguson, Malen..
Il Bilan in difesa, soffre parecchio…
Stasera potremmo essere terzi da soli, ad un punto dal Bilan…🤞
Sfr 😍
oggi niente critiche tifiamo la nostra Roma rispettiamo la formazione che manda in campo.il Mister Gasperini! sempre sempre sempre forza Roma l’
