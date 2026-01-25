FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 25 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:30 – Roma-Milan, la Curva Sud prepara la coreografia

Per il big match di stasera contro il Milan, la Curva Sud ha predisposto una coreografia speciale. Tramite il profilo Instagram dell’avvocato Lorenzo Contucci, i tifosi hanno ricevuto le istruzioni: «Non spostare i cartoncini sui seggiolini, agevolare il passaggio dei ragazzi con il materiale, alzare i cartoncini solo quando verrà sollevata la bandiera di Antonio De Falchi, niente fumogeni o torce e non agitare le sciarpe».

Ore 10:00 – Nuovo sponsor dall’Arabia: è un’azienda di profumi

Arrivano conferme sul nuovo sponsor della Roma. Dopo l’indiscrezione di Fabrizio Romano, Il Tempo scrive che il club giallorosso è vicino a chiudere una partnership minore con un’azienda araba di profumi. Non si tratta del main sponsor, per il quale i contatti restano aperti. (Il Tempo)

Ore 9:25 – Roma-Milan, le formazioni dei quotidiani

Questa sera alle 20:45 la Roma ospita il Milan in un match che profuma già di Champions. Pochi dubbi per Gasperini: davanti a Svilar, vista l’assenza di Hermoso, confermato il terzetto Mancini-Ndicka-Ghilardi. Sulle fasce agiranno Celik e Wesley, in mezzo torna la coppia Cristante-Koné. Davanti resta un solo ballottaggio, Soulé o Pellegrini, con l’argentino avanti. Dybala e Malen certi del posto. Tutti i principali quotidiani convergono sulla stessa formazione di base, con Soulé titolare per cinque testate su sei.

Ore 8:30 – Olimpico sold-out, cancelli aperto dalle 18:15

Sarà con tutta probabilità il 78esimo sold out dell’era Friedkin. L’Olimpico per questo Roma-Milan delle grandi occasioni aprirà i cancelli alle 18:15. Più di 63 mila spettatori il dato di ieri in giornata destinato a crescere oggi. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…