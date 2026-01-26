Calciomercato Roma, il Real Madrid mette El Aynaoui in lista: primi contatti con gli agenti

Neil El Aynaoui è finito sul taccuino del Real Madrid. Le ottime prestazioni del centrocampista giallorosso in Coppa d’Africa non sono passate inosservate e, secondo quanto riferito da sky-sport.ch, alcuni scout dei Blancos lo hanno seguito dal vivo durante la competizione disputata in Marocco.

Il Real ha inserito El Aynaoui in una shortlist di profili monitorati e continuerà a valutarne la crescita prima di prendere una decisione definitiva. I primi contatti con l’entourage del giocatore sono già partiti, ma si tratta di dialoghi informali, senza offerte sul tavolo e senza margini per un’operazione immediata nella sessione invernale.

Il centrocampista della Roma, dal canto suo, ha aperto all’ipotesi Liga e considera il Real Madrid una priorità in caso di addio nella prossima estate. Al momento nessuna trattativa concreta, ma l’interesse è reale e destinato a essere seguito con attenzione nei prossimi mesi.

