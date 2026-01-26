“ON AIR!” – PRUZZO: “Perchè non è stato fischiato il secondo rigore?”, FERRAZZA: “Serve alzare la qualità, Gasp non sa più come dirlo”, ROSSI: “A prescindere da come finirà, io il percorso lo vedo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La serata di ieri è stata tormentata: mentre all’andata li avevamo presi a pallate nella prima mezzora, ieri è durato per tutto il primo tempo. La Roma finisce la partita con in campo Ghilardi, Wesley, Pisilli, Venturino, Vaz…parliamo di età media di 20 anni. A prescindere da come andrà a finire il campionato, viste le prestazioni e la personalità della squadra, possiamo dire che noi possiamo stare abbastanza tranquilli. Il percorso, la strada, la crescita, la squadra: io tutte queste cose le vedo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Svilar è straordinario ma sulle palle dentro all’area piccola fa fatica…quella palla sul gol di De Winter va verso la porta. Però mi dà più fastidio la sufficienza di Ndicka che regala quel calcio d’angolo: ma buttala via quella palla! Quando ho visto quell’angolo regalato ho pensato subito: “Guarda un po’ come va a finire…”. Ghilardi? I giocatori vengono giudicati troppo presto, dopo due partite. Lui è forte, a me è sempre piaciuto, per me non è una sorpresa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri dopo il primo tempo allo stadio ci guardavamo con imbarazzo perchè eravamo convinti che la Roma avrebbe preso gol al primo tiro in porta. In questa ottica mi sta bene il punto, non perdi l’ennesimo scontro diretto e va bene così. La classifica è positiva e la prestazione è decisamente positiva. Gasperini? Non mi piace quel tipo di comunicazione, ma lui ha un malessere giustificato, e spero che la società gli riesca a mettere a disposizione un esterno pronto. A me Carrasco faceva impazzire all’Atletico, ora non so. Però lì ti serve qualcuno…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Giovedì devi fare il tuo, il Panathinaikos è una squadra abbordabile. Soulè mi sembra un giocatore che ha cambiato modo di stare in campo, non si incaponisce ed è più dedito al sacrificio anche se è vero che ultimamente è stato meno preciso nel tiro. El Aynaoui? Non è stato fatto scaldare perchè evidentemente non può scendere in campo per via di quella botta all’occhio. Saelemaekers? Ha fatto il cretino all’andata, e giustamente il pubblico ieri lo ha preso di mira. E abbinato al fatto che Wesley e Soulè gli hanno fatto una testa così, Allegri ha deciso di toglierlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io so che tutti i tifosi sono strafelici di questo pareggio, e io non sono in sintonia con loro. Bella partita sì, tutto bello. La Roma meritava di vincere. Ma non hai vinto, è questo il problema. Ero speranzoso di vincere contro una grande, ma non ce la fa, non c’è niente da fare. Pellegrini è stato bravo a prendersi la responsabilità che nessuno voleva prendersela, ed è stato bravo. Ma se si parla di calcio giocato con palla in movimento, bravissimo Ghilardi, così come Mancini. Malen male, si mangia quel gol che se era Ferguson lo andavamo ad aspettare sotto casa, ma lui se lo può permettere perchè comunque si sempre smarcato e ha giocato da attaccante…Il Milan? Gli invidio Rabiot, ce ne vogliono due di Konè…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Rispetto all’andata, qui il rigore lo hai segnato. Il primo tempo è stato ancora più bello, nel secondo le cose si sono un po’ riequilibrate. La differenza l’hanno fatta i cambi, entrano Vaz e Venturino e la Roma cala. La Roma deve assolutamente aumentare la sua qualità, e Gasperini non sa più come dirlo. Quando affronti un certo tipo di squadre abituate a vincere, tu devi arrivare a quel livello anche con i giocatori. Perchè col gioco ti ci stai avvicinando, ma poi la differenza la fa la qualità dei giocatori. Devi assolutamente prendere un attaccante di sinistra che duetti con Dybala e Malen. Alla Roma manca il giocatore che fa la differenza, altrimenti rimani sempre là…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per Konè non sembra essere particolarmente grave, Gasperini uscendo dalla conferenza stampa ha detto che si era stirato ma mi è sembrato tranquillo e penso che si tratterà di uno stop di circa 3 settimane. Mercato? Penso che per Tsimikas si deciderà dopo la gara di Europa League, perchè in quella partita ti serve. Sull’esterno offensivo resta da capire se ci saranno alternative a Carrasco, che resta il piano B. Ci sono tante piste aperte, e penso che si deciderà tutto gli ultimi giorni di mercato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Qualcuno mi spiega perchè non è stato fischiato il secondo rigore a favore della Roma? Se il primo era rigore, il secondo era anche più evidente perchè il braccio era più staccato. Io non capisco, se le regole sono quelle vanno applicate fino in fondo. Detto questo, il primo tempo sembrava quello di Como-Milan: la Roma non ha avuto le stesse occasioni del Como, ma le sue chance le ha avute. Malen evidentemente col sinistro ci scende solo dall’autobus e non è riuscito a concretizzare. Al primo errore sei stato punito. Ndicka fa quella roba, ma porca miseria ragazzi, ma dai…sulla linea di fondo puoi fare qualsiasi altra cosa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma poteva portare a casa qualcosa di più, ma il Milan è questo, si mette lì, spera che Maignan sia in giornata, e nel secondo tempo quando le avversarie calano ha giocatori che fanno la differenza. Nel primo tempo dovevi fare due gol, e nel secondo tempo rischi…Il Milan è come la Roma, ha un portiere che para tutto e dopo sei avvantaggiato, perchè l’organizzazione difensiva è latente. La bellezza della corsa Champions è che ora si è aggiunto anche il Como, che può fare paura…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ho visto finalmente una bella partita tra due squadre che sapevano fare e con giocatori sopra la media. La Roma ha sfiorato la vittoria e meritava di vincere. Il Milan si conferma coriaceo, non molla mai. La Roma ha trovato un equilibrio importante: Malen non ha segnato, ma ha dato un’impronta più concreta, dà sbocchi al gioco della squadra. E’ una Roma che sta crescendo, e si sta autorevolmente candidando per un posto in Champions…”

