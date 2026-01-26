La Roma ci prova per Ruggeri: Gasp rivuole l’ex Atalanta

Matteo Ruggeri entra nel mirino della Roma. I giallorossi stanno lavorando al dopo Tsimikas, destinato a rientrare al Liverpool, e hanno avviato i contatti con l’Atletico Madrid per il terzino classe 2001.

Il nodo principale resta la formula: Massara spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre il club spagnolo chiede l’obbligo e vuole prima individuare un sostituto.

Ruggeri, che Gasperini conosce molto bene dai tempi dell’Atalanta, ha collezionato 14 presenze in Liga in questa stagione. Operazione tutt’altro che semplice, ma a Trigoria il tentativo è concreto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo