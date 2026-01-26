La Roma ci prova per Ruggeri: Gasp rivuole l’ex Atalanta

Matteo Ruggeri entra nel mirino della Roma. I giallorossi stanno lavorando al dopo Tsimikas, destinato a rientrare al Liverpool, e hanno avviato i contatti con l’Atletico Madrid per il terzino classe 2001.
Il nodo principale resta la formula: Massara spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre il club spagnolo chiede l’obbligo e vuole prima individuare un sostituto.
Ruggeri, che Gasperini conosce molto bene dai tempi dell’Atalanta, ha collezionato 14 presenze in Liga in questa stagione. Operazione tutt’altro che semplice, ma a Trigoria il tentativo è concreto.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo
Tutto contento di Celik che, per carità è migliorato e è un professionista, ma che ha veramente poca qualità.
si, ieri fa rigore, perché tutti i cross, tutti, li tira addosso al difensore e è andata bene che ha preso la mano.
ma per la mole di gioco che facciamo lì sulla destra, se avessimo un giocatore forte, cambierebbe la musica.
l’idea quale sarebbe, spostare Wesley nella posizione originale e prendere un mancino?
sono d’accordo.
basta che vedo Celik in panca
LO vuoi vedere in panca perchè , anche ieri , è stato fondamentale in tutte e due le fasi e non avete respirato o perchè lo vuoi l Milan?
CELIK ieri in una delle rare, quasi uniche, occasioni del Milan sulla fascia sinistra loro rientra di corsa e ferma 2 avversari in un colpo solo …
se non rimette quel pallone che va fuori in mezzo, manco il rigore troviamo.
E vista la gara non segnavi nemmeno giocando 8 ore …
Se hanno fatto 1 tiro (Saelemakers inizio gara) più De Winter e stop, prendendone 15 solo nel 1 T (5 palle goal pulite) forse ZEKI qualcosa ha fatto anche lui, sia in chiusura che a spingere.
Maignan si stava guardando il guantone dx incredulo per aver incocciato la sua conclusione col suddetto guantone.
Capisco che tutti hanno i loro preferiti ma le partite vanno guardate. Oggi in Italia (tolto Marco Palestra) non ricordo altri che danno di più, Di Lorenzo, campione in carica, compreso.
magari arrivasse davvero. conosce già gasp e non avrebbe bisogno di adattamenti, in quel ruolo sarebbe il titolare in attesa di Angelino, e poi avremmo una bella batteria di esterni sx
Ma ieri Gasp ha fatto intendere, anzi no, lo ha proprio detto, che gli servono gli attaccanti. Esattamente 2, ovvero persone mature al posto dei ragazzini fatti subentrare apposta, buoni per la primavera. Del resto, una partita inchiodata a tuo sfavore, si vince cambiando le carte in tavola e ci vogliono i pezzi pregiati per farlo. Sennò se ne parla il prossimo anno. Il paradosso è che noi fantastichiamo, analizziamo, scriviamo , polemizziamo etc ma Gasp ci anticipa e parla a chiare lettere, diversamente da altri per i quali ci vuole l’interprete (vedi Conte o Spalletti).
Si certo , altri due attaccanti.
O Ferguson torna in Inghilterra entro fine mese e quindi libera un posto, oppure mi spieghi come facciamo a tenere in rosa, Ferguson , Malen, Vaz, e Dovbyk ( infortunato ma sempre in rosa è) , + altri due attaccanti..Poi volete un altro centrocampista, poi un esterno alto a sinistra, e uno basso…
Come era quella famosa pubblicità degli anni 80?
Potevamo stupirvi con effetti speciali, ma noi siamo scienza …non fantascienza.
Gaetano, è evidente che la manovra deve includere anche Ferguson, da rispedire al mittente. Non sono io a dirlo, lo ha fatto capire Gasp con l’intervista, quando parla di ragazzi buoni per la primavera
Questo è veramente forte.
Sarebbe ottimo magari ci riuscisse.
Per me a questo punto potrebbero andar via Ferguson, Elsharawy e Tzimikas per far posto a RUGGIERI e CARRASCO. In questo modo Wesley potrebbe tornare a Dx e Celik nelle rotazioni difensive (o primo cbio del Brasiliano).
Ben venga il terzino sinistro e l’ala sinistra ma non dimentichiamoci un centrocampista di qualità superiore alla media che sappia macinare gioco, pressare e soprattutto segnare!!
Ma che gioca pe l’Atletico? Allora nun andrà mai in porto sta trattativa…
…mi avesse scritto PALESTRA lo spettabile “Leggo” e l’onorata “Gazzetta”….🙂… vero che ha 22 anni ma ha giusto esordito ieri in Nazionale (sola convocazione).
…sicuri che sia migliorare chi abbiamo gia? Come età posso anche starci ma finisce lì.
Poi, tanto per essere originale, se è un suggerimento del Mister ok 👌.
Ma in quella posizione, anche a 25/30 milioni, PALESTRA tutta la vita se vuoi il meglio.
