NIENTE MALEN

Il risultato dice pareggio. Per la prima volta in stagione. Il campo, però, racconta altro. Roma-Milan finisce 1-1, ma è una di quelle partite che la Roma sentirà come un’occasione scivolata via, più che come un punto conquistato. Perché i giallorossi hanno giocato, creato, dominato e messo sotto il Milan per larghissimi tratti, soprattutto in un primo tempo che grida vendetta. E perché, ancora una volta, il calcio ha premiato chi ha sofferto, resistito e colpito al primo spiraglio, lasciando alla squadra migliore solo il compito di rimpiangere ciò che avrebbe potuto essere.

La Roma domina. E non è un’espressione colorita: è cronaca pura. Primo tempo a senso unico, Milan rintanato per larghissimi tratti a difesa della propria trequarti, quasi sorpreso dalla furia giallorossa. Occasioni in serie, pressione costante, ritmo alto. Malen ha almeno quattro palle gol pulite per sbloccarla, dal primo all’ultimo minuto, ma stavolta il centravanti olandese non replica l’esordio scintillante di Torino. Succede. Il problema è che quando non chiudi partite del genere, il calcio presenta il conto. E lo fa sempre con interessi salati.

Copione già visto, anche all’andata. Il Milan soffre, rischia di crollare, resta miracolosamente aggrappato allo 0-0 grazie a un super Maignan e poi, nella ripresa, colpisce alla prima vera occasione. Cross di Modric, colpo di testa di De Winter, 0-1. Una scena che Allegri conosce bene e che quest’anno si è ripetuta fin troppo spesso: un Milan compatto, e accompagnato da una buona dose di fortuna. Sfacciata, a tratti.

Per la Roma è una mazzata, anche psicologica. Ma questa Roma non si sgretola. Riparte, ricomincia a macinare gioco, si rimette a schiacciare il Milan nella sua metà campo. Gasperini legge la partita e cambia: fuori un Malen con le polveri bagnate, dentro a sorpresa Robinho Vaz. E soprattutto Pellegrini, che diventa l’uomo chiave.

Il rigore arriva come conseguenza naturale: dal dischetto va il 7 giallorosso, con personalità. Stavolta niente incubi: destro forte, angolato, preciso. Maignan intuisce, ma può solo accompagnare lo sguardo. L’Olimpico esplode, l’1-1 rimette le cose in equilibrio. E il risultato poi non cambierà.

Resta l’amarezza, inutile nasconderlo. Per come si era sviluppata la partita, soprattutto nel primo tempo, questa era una gara da vincere. Ma è anche vero che questo è uno scontro diretto e che il punto ha un peso specifico non banale: è il primo pareggio stagionale dopo 22 giornate e consente alla Roma di restare lì, agganciata alle zone altissime della classifica.

La serata, però, ha anche una nota davvero stonata. L’infortunio di Manu Konè è una pessima notizia. Il problema al flessore, il francese che esce zoppicando, con la maglia sul viso a nascondere sconforto e preoccupazione, racconta più di mille parole. Gasperini nel post partita è diretto: “Si è stirato”. Ora gli esami diranno quanto, ma il rischio di perderlo per diverse settimane è concreto. E sarebbe un’assenza pesantissima, forse la più dolorosa possibile in questo momento della stagione.

Nonostante tutto, la prestazione resta. E resta anche una certezza: questa Roma è una grande di questo campionato. Il Milan lo sa bene. Non a caso Allegri, a fine partita, parla di “punto importante su un campo particolarmente difficile”. Tradotto: qui non si passa più con leggerezza.

Ora però lo sguardo si sposta inevitabilmente agli ultimi giorni di mercato. Gasperini lo fa capire senza troppi giri di parole, con una vena sarcastica che suona come l’ennesima frecciata a Massara. Serve un rinforzo offensivo, ma di spessore. Non un ragazzino dell’Under 20. Uno pronto, uno vero. Un Malen. Un altro Malen, stavolta per la fascia sinistra. Perché questa Roma ha dimostrato di saper dominare anche le big. Adesso le manca solo una cosa: trasformare il dominio in tre punti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini