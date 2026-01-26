NIENTE MALEN

Il risultato dice pareggio. Per la prima volta in stagione. Il campo, però, racconta altro. Roma-Milan finisce 1-1, ma è una di quelle partite che la Roma sentirà come un’occasione scivolata via, più che come un punto conquistato. Perché i giallorossi hanno giocato, creato, dominato e messo sotto il Milan per larghissimi tratti, soprattutto in un primo tempo che grida vendetta. E perché, ancora una volta, il calcio ha premiato chi ha sofferto, resistito e colpito al primo spiraglio, lasciando alla squadra migliore solo il compito di rimpiangere ciò che avrebbe potuto essere.
La Roma domina. E non è un’espressione colorita: è cronaca pura. Primo tempo a senso unico, Milan rintanato per larghissimi tratti a difesa della propria trequarti, quasi sorpreso dalla furia giallorossa. Occasioni in serie, pressione costante, ritmo alto. Malen ha almeno quattro palle gol pulite per sbloccarla, dal primo all’ultimo minuto, ma stavolta il centravanti olandese non replica l’esordio scintillante di Torino. Succede. Il problema è che quando non chiudi partite del genere, il calcio presenta il conto. E lo fa sempre con interessi salati.
Copione già visto, anche all’andata. Il Milan soffre, rischia di crollare, resta miracolosamente aggrappato allo 0-0 grazie a un super Maignan e poi, nella ripresa, colpisce alla prima vera occasione. Cross di Modric, colpo di testa di De Winter, 0-1. Una scena che Allegri conosce bene e che quest’anno si è ripetuta fin troppo spesso: un Milan compatto, e accompagnato da una buona dose di fortuna. Sfacciata, a tratti.
Per la Roma è una mazzata, anche psicologica. Ma questa Roma non si sgretola. Riparte, ricomincia a macinare gioco, si rimette a schiacciare il Milan nella sua metà campo. Gasperini legge la partita e cambia: fuori un Malen con le polveri bagnate, dentro a sorpresa Robinho Vaz. E soprattutto Pellegrini, che diventa l’uomo chiave.
Il rigore arriva come conseguenza naturale: dal dischetto va il 7 giallorosso, con personalità. Stavolta niente incubi: destro forte, angolato, preciso. Maignan intuisce, ma può solo accompagnare lo sguardo. L’Olimpico esplode, l’1-1 rimette le cose in equilibrio. E il risultato poi non cambierà.
Resta l’amarezza, inutile nasconderlo. Per come si era sviluppata la partita, soprattutto nel primo tempo, questa era una gara da vincere. Ma è anche vero che questo è uno scontro diretto e che il punto ha un peso specifico non banale: è il primo pareggio stagionale dopo 22 giornate e consente alla Roma di restare lì, agganciata alle zone altissime della classifica.
La serata, però, ha anche una nota davvero stonata. L’infortunio di Manu Konè è una pessima notizia. Il problema al flessore, il francese che esce zoppicando, con la maglia sul viso a nascondere sconforto e preoccupazione, racconta più di mille parole. Gasperini nel post partita è diretto: “Si è stirato”. Ora gli esami diranno quanto, ma il rischio di perderlo per diverse settimane è concreto. E sarebbe un’assenza pesantissima, forse la più dolorosa possibile in questo momento della stagione.
Nonostante tutto, la prestazione resta. E resta anche una certezza: questa Roma è una grande di questo campionato. Il Milan lo sa bene. Non a caso Allegri, a fine partita, parla di “punto importante su un campo particolarmente difficile”. Tradotto: qui non si passa più con leggerezza.
Ora però lo sguardo si sposta inevitabilmente agli ultimi giorni di mercato. Gasperini lo fa capire senza troppi giri di parole, con una vena sarcastica che suona come l’ennesima frecciata a Massara. Serve un rinforzo offensivo, ma di spessore. Non un ragazzino dell’Under 20. Uno pronto, uno vero. Un Malen. Un altro Malen, stavolta per la fascia sinistra. Perché questa Roma ha dimostrato di saper dominare anche le big. Adesso le manca solo una cosa: trasformare il dominio in tre punti.
Le grandi squadra davanti la porta la spaccano. Noi tiriamo le *erdine al portiere.
Parli dell’arsenal, il Barcellona, il Real e psg?
No perché almeno in Italia non mi pare ci abbia bucherellato nessuno…
Ieri il Milan non meritava il pareggio, ma ha fatto una partita enorme in copertura. Sono stati bravissimi a non lasciare spazi buoni.
Mandavano sempre gli attaccanti sul piede debole e coprivano gli spazi benissimo. Per il resto la classica tristissima squadra di allegri, ma almeno gli va dato atto che hanno messo in enorme difficoltà i nostri attaccanti.
A volte bisogna anche pensare che dall’altra parte c’è una squadra che ha delle caratteristiche prima di dare certi giudizi.
il calcio d’angolo da cui nasce poi il loro gol è un regalo che si doveva evitare, poi magari avrebbero segnato in altro modo, o magari no e l’avremmo fatto prima noi. Ma in definitiva nel calcio quasi tutti i gol nascono da un errore dell’avversario, gli errori ci stanno ma i regali no. Brucia!
Purtroppo la partita di ieri è stata la fotocopia di tutte le altre giocate contro le cd grandi. Solo il caso ci ha salvato grazie al rigore altrimenti parleremmo dell’ennesima sconfitta. Nonostante i nuovi arrivi permane l’atavico problema della concretizzazione, non spacchiamo mai la porta e abbiamo la tendenza a voler entrare col pallone nella rete. Anche Malen ieri mi è sembrato meno incisivo e su questo all’indomani di Torino avevo invitato tutti ad essere cauti. Con le piccole alla fine prevali lo stesso ma le grandi ti battono.
Per me le nostre ambizioni sono esattamente fotografate dal vederci finire la gara con in attacco un 18enne e un 19enne mentre dall’altra parte fanno entrare Fulkrug e Pulisic. Non so se rendo l’idea, ma a me pare che sia un po’ difficile ambire al quarto posto con questi giocatori e se ci entreremo sarà solo per la grande capacità del mister di trasformare in oro l’argento. Come ai tempi di Mourinho insomma, niente di nuovo.
Piuttosto preoccupante l’infortunio di Kone che ci potrebbe privare a centrocampo di una pedina fondamentale. Certo anche qui possiamo dire che la colpa sia di un mercato che non ha consegnato a Gasp un sostituto capace di far rifiatare Manu che non ne ha saltata una.
Pellegrini entrato bene.
Tutti bravi. Dybala meno brillante ma il Milan indecoroso e speculativo. Fantastico Wesley su Salamandra
Nota stonata, la scelta di far polemica sui giovani
manca davvero poco per avere una grande Roma almeno in Italia calcolando un Milan imbarazzante e fortunato,un Napoli falciato dagli infortuni e in grande difficoltà. Massara sveglia e metti a disposizione del mister (grandissimo allenatore)i giocatori già pronti e non giovani promettenti
Noi siamo la squadra perfetta x il Milan: attacchiamo e aggrediamo così loro possono fare il loro gioco preferito…palla a Maignan e lancione sulla 3/4 x i velocisti. Il Milan ha perso tanti punti con le piccole perché si chiudono pure loro e lì il Milan non sa più che fare. Filosofie di gioco diverse, magari fanno pure tanti punti, ma mille volte meglio il calcio di Gasp
Forse, ma non è nelle corde di Gasp, per portare a casa i 3 punti, dovevamo schierarci col 3-5-2. E far entrare Dybala, nel pieno delle forze, nel secondo tempo al posto di Soulé (che magari nel primo avrebbe segnato o fatto assist a un inserimento di Pisilli).
Così stando invece le cose, dobbiamo prendere sto benedetto esterno sx di piede destro a scatto irrefrenabile. In questi pochi giorni rimasti…
@Chico
@Anno Zero
No dai!!! per la partita di ieri il Milan non ha nessun merito.
La Roma si è schierata come doveva schierarsi ed ha fatto quello che doveva fare.
Ha fatto la partita per 90 minuti (a parte qualche azione sporadica del Milan), ha creato tantissime occasioni da gol che purtroppo non è riuscita a concretizzare ed ha permesso al Milan di fare un solo tiro in porta in tutti i 90 minuti da palla inattiva.
Praticamente c’è stata una sola squadra in campo, il Milan ha soltanto fatto da sparring partner.
Per come ho visto la partita io non c’è nulla da ridire ne all’allenatore ne ai giocatori scesi in campo, va bene così.
quello di allegri e’ l’anticalcio.
al di là dei gol mangiati, si vede che malen ha un qualcosa di differente. per come si muove, come tocca la palla e come attacca gli spazi. Tempo a tempo ci regalerà sorprese. Poi oh se riesci a prendere un terzino sinistro e una forte ala offensiva ci divertiamo veramente.
Gasp lo sa benissimo: si vince solo segnando (almeno un gol più dell’avversario); per questo vuole un altro attaccante titolare. In ogni caso solo l’Inter è per adesso fuori portata.
il milan all’Olimpico, de riffa o de raffa, riesce quasi sempre a sfangarla e sempre con una grande dose di b…o di c…o.
purtroppo Allegri è un vincente in Italia e non all estero, perché sa come si vince ,catenaccio e ripartenza ,calci d angolo gol rubati ,l anticalcio per antonomasia
E’ un vincente con le strisciate, precisiamo, e con tutto quello che ne consegue ad allenare quelle squadre.
Mi permetto di fare una piccola correzione, per il resto concordo pienamente:
Sostituirei la frase “Allegri è un vincente in Italia e non all estero, perché sa come si vince”,
con la frase “Allegri è un vincente in Italia e non all estero, perché sa come NON PERDERE”.
…2 finali di Champions League in pochi anni perse (no 5 a 0) da Allegri se ricordo bene…🙂
…tolta l’avventura recente dell’Inter di Inzaghi per trovare altri all’estero che hanno fatto meglio quanto devi tornare nel passato?
mettiamoci pure che ieri pioveva come Dio la manda e per i giocatori tecnici come Dybala o Malen è molto più complicato rendere al massimo.
ieri Malen si mangia un gol ma nonostante il campo pesante, l’ho visto muoversi molto bene con la palla.
veramente un grosso acquisto.
comunque l avevo detto di prendere Hendrix,con il lione 3 partite 4 gol e pure in prestito
… uhm… ma intendi Jimi?
Ieri (ma anche giovedì) ho visto un Ghilardi enorme.
Se dovessimo essere costretti a vendere qualcuno a giugno, sacrificherei Ndicka a questo punto.
Ripeto prima che partano i pollici versi… se fossimo costretti! Meglio lui che Svilar o Kone…
Concordo pienamente
Peccato per il pareggio ma ieri per me la Roma ha giocato una delle sue partite piu’ belle. Nonostante avessimo giocato pochi giorni prima, ho visto una squadra grintosa che ha messo Il Milan con le spalle al muro Chiuso nella propria area di rigore per tutti i 90minuti, si sono salvati solo grazie alle parate del suo portiere e al solito cubo E’ mancata la freddezza sotto porta ma penso che nessuno possa mettere in dubbio l’impegno dimostrato sul campo. Due paroline sull’arbitraggio: “Nonostante le statistiche parlino di ben 4 ammoniti tra i rossoneri e nessun cartellino nei nostri confronti (cosa assai rara), per me Colombo ha sorvolato troppo su alcuni interventi dei rossoneri Subditanza psicologica, incapacità, malafede? L’unica riflessione che mi viene da fare è questa; Riferendomi in generale: Rimango dell’idea che l’AIA andebbe rifondata. Vi sono fin troppi “giudici di gara” maldresti e strapagati che applicano i regolamenti a proprio uso e consumo – “Rocchi Dimettiti” – Sempre Forza Roma💛❤️
…strano a dirsi ma alla fine non penso l’arbitro abbia inciso sul risultato.
Per me c’era un rigore per noi già nel 1T in ogni caso. Ma si sa, a volte li danno spesso no.
Infatti vedi pestone su Pellegrini di BREMER (e la Juve non avrebbe vinto, ma penso perso).
Quello si ha inciso sul risultato.
Tutto bene ma a fine stagione a pari punti stanno loro davanti. Meritavamo il risultato, per me quello che conta di più
Quer bucione de Allegri stava a fa er bottino pieno in du partite. Meno male che quello che fa le parole crociate su la Settimana Enigmistica s’è messo a fa lo spaventapasseri a braccia aperte dentro l’area. Comunque, da che dovevamo raccoje 6 punti contro er Nedo Sonetti 2.0, se ritrovamo co 1 solo e c’avemo rimesso pure Manu Koné…
ma forse amo trovato un Ghilardi Deluxe!
ieri quel ragazzo ha fatto una partita mostruosa e quando la fai contro un Milan, le convinzioni crescono
dispiace per i gol mangiati, ma nel complesso molto bene. super contento di ghilardi, si è mangiato leao
Alla luce dell’infortunio di Koné, è essenziale fare risultato giovedì ad Atene. Arrivare tra le prime 8 ci darebbe due settimane scariche, per dare a tutti modo di riposare e a Manu la possibilità di saltare meno partite possibili.
Como Milan. Milan Roma. Roma Milan.Praticamente in queste tre partite il Milan doveva fare un punto solo e invece ne ha fatti sette.Orgoglioso della prestazione di ieri della nostra squadra.Sempre Forza Roma
ieri la Roma ha giocato una partita superba, la squadra ora è veramente abbastanza forte se a giugno verrà completata e credo proprio di si dall’anno prossimo saremo stabilmente tra le prime quattro ne sono certo.
Secondo me quello che manca principalmente a questa squadra è un centrocampista offensivo che segna. Ieri se al posto di Kone quel tiro da centro area lo avesse fatto uno col piede giusto era gol al 100% invece a tirato poco angolato e poco forte. Alla Roma manca questo tipo do giocatore qui, e al momento non è pisilli e neanche Pellegrini
Pellegrini ha segnato quel rigore con un tiro deciso, preciso e potente nonostante avesse contro un portiere sbruffone e dannatamente forte. Bravo
La Roma ha sprecato diverse occasione nel primo tempo, la migliore è stata quella di Malen davanti a Maignan. Avessimo segnato nel primo tempo sicuramente l’avremmo vinta.
In ogni caso ci sono due rigore che mancano, che non sono stati nemmeno visti al VAR, quello di Bartesaghi su Malen che lo trattiene in area e lo fa cadere e il secondo tocco di mano di un giocatore del Milan. In altre occasioni quel rigore lo hanno dato, e se vedete bene la mano è larga.
In ogni caso abbiamo perso una buona occasione per avvicinarsi sempre di più al nostro obiettivo, invece si il Como che la Juve ci hanno recuperato 2 punti, vero che abbiamo recuperato un punto sul Napoli, ma siamo in troppi per 3 posti.
Il pareggio è stato un ottimo risultato perché dopo aver preso il gol c’erano tutti i presupposti per la solita sconfitta contro le prime in classifica.
La strada però è ancora molto molto lunga, attaccare un intero tempo con quella intensità senza fare gol non è un buon segno, la squadra quando il livello si alza dimostra tutti i suoi limiti. Se non si faranno altri acquisti importanti l’eventuale partecipazione alla Champions League con la rosa attuale non ci porterà molto lontano.
Ma forse per l’attuale tifoso romanista che non va in Champions League da 5 anni, l’importante sarà partecipare.
Perché, se arrivi quarto cosa vinci, la Coppa Algida all’ananas? Il simbolo della mediocrità della tifoseria sono proprio quelli come te, io preferisco vincere pure la Conference League o la Coppa Italia ad una semplice partecipazione.
Se i giovani promettenti sono come Ghilardi, Gasperini poteva risparmiarsi questa uscita, Ghilardi è stato straordinario, confermando una traiettoria di crescita che sta assumendo contorni clamorosi. Se il riferimento è a Venturino può anche starci, ma anche lui ieri ha dimostrato di poter essere presto pronto per il calcio dei grandi. Io ora mi auguro che arrivi un Ruggeri o un Wolfe per poter riportare Wesley sulla destra e un Sauer o altro giovane sulla rampa di lancio sullo stesso versante, ma in alto. La cosa realmente importante, ora, è cercare tiratori, l’unico dettaglio su cui stiamo latitando a causa della flessione fisica di Dybala.
E pensate che nella metro a Milano si lamentavano di due punti persi con un rigore ingiusto, dicendo che le braccia uno non se le può staccare dal corpo… Come fa uno a non rispondere e fare discussioni?
Filomilanismo indecente dei cronisti: guarda che classe Modric di qua e quanto è bravo Ricci di là. L’unica squadra del centro sud per la quale hanno un minimo di obiettività negli scontri diretti forse è il Napoli
Il ciulo di Allegri è la nostra debolezza.Mai un tiro azzeccato dal limite dell’area, poca cattiveria per vincere partite dominate.
