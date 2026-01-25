Konè, l’infortunio al flessore preoccupa la Roma. Gasperini: “Si è stirato…”

Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini. Nel corso del secondo tempo di Roma-Milan, Manu Koné è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare al flessore. Il centrocampista francese è uscito a fatica, zoppicando vistosamente e portandosi la maglia sul viso, un gesto che ha fotografato alla perfezione preoccupazione e sconforto.

Le sensazioni, fin da subito, non sono state positive. A confermarlo è stato lo stesso Gasperini nel post partita: “Si è stirato”, ha spiegato il tecnico giallorosso in conferenza stampa, lasciando poco spazio all’ottimismo.

Nelle prossime ore Koné si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità dello stiramento e stabilire i tempi di recupero, ma lo stop appare inevitabile e rischia di essere tutt’altro che breve. Un’assenza che pesa tantissimo nello scacchiere della Roma, considerando il ruolo centrale del francese negli equilibri della squadra.

A Trigoria si incrociano le dita, ma il verdetto è rimandato agli esami. La sensazione, però, è che la Roma dovrà fare a meno di Koné per un periodo delicato della stagione. E non è esattamente una buona notizia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini