Konè, l’infortunio al flessore preoccupa la Roma. Gasperini: “Si è stirato…”

Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini. Nel corso del secondo tempo di Roma-Milan, Manu Koné è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare al flessore. Il centrocampista francese è uscito a fatica, zoppicando vistosamente e portandosi la maglia sul viso, un gesto che ha fotografato alla perfezione preoccupazione e sconforto.
Le sensazioni, fin da subito, non sono state positive. A confermarlo è stato lo stesso Gasperini nel post partita: “Si è stirato”, ha spiegato il tecnico giallorosso in conferenza stampa, lasciando poco spazio all’ottimismo.
Nelle prossime ore Koné si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità dello stiramento e stabilire i tempi di recupero, ma lo stop appare inevitabile e rischia di essere tutt’altro che breve. Un’assenza che pesa tantissimo nello scacchiere della Roma, considerando il ruolo centrale del francese negli equilibri della squadra.
A Trigoria si incrociano le dita, ma il verdetto è rimandato agli esami. La sensazione, però, è che la Roma dovrà fare a meno di Koné per un periodo delicato della stagione. E non è esattamente una buona notizia.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
se è quello ci vuole 1 mese.
speriamo non sia quello…. il calendario è fittissimo e ci sono napoli e juve entro 1 mese…
❤️🧡💛
Beh un centrocampista sarebbe da comprare non un esterno
…KONE’ è con SVILAR e WESLEY un “insostituibile”. Brutta botta.
Niente scudetto quest’anno, accontentiamoci della qual. UCL. 😉..
Maledizione.
Cristante, El Aynaoui e Pisilli per due posti per non so quanti mesi, dubito che bastino. O si riporta indietro Pellegrini (non mi piace tanto l’idea) o si interviene subito sul mercato.
I problemi muscolari iniziano ad essere un po’ troppi.
speriamo nel marocchino che ripeta le partite di coppa d’Africa e ci regali qualche goal in più unica pecca di kone’, altrimenti valeva già 70/80 milioni
Un mese se va bene… quindi tutti quelli che chiedevano di giocare hanno la possibilità di dimostrare il proprio. Se no c è sempre il mercato … peccato che massara deve ancora portare un esterno sinistro alto ed uno basso. Wesley non era stato preso per giocare a destra? Moveteve su che con là qualificazione in champions ci giochiamo la vita finanziaria così da poter dare un seguito alle basi che ha buttato quel mago geniale del gasp. Basta under 20! Servono innesti alla Malen.
Giocherà EA, magari quella palla dal limite l’avrebbe calciata molto meglio. Speriamo comunque che Manu si riprenda al più presto.
