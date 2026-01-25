LIVE! GASPERINI: “Perdere sarebbe stata una beffa. Malen straordinario, Ghilardi cresciuto tantissimo. Mercato? Ora arrivano gli U20…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Milan, gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match, per commentare prestazioni, scelte tattiche e situazioni di campo.
GASPERINI A DAZN
Primo tempo dominante, esce soddisfatto del punto? Il rigore doveva calciarlo Cristante?
“Erano usciti i rigoristi e pensavamo a Cristante. Però c’era Pellegrini e ha calciato bene. Effettivamente quando il Milan va avanti è difficile, sono pericolosi in contropiede. Perdere questa partita sarebbe stata una beffa, se andavamo in vantaggio noi potevamo vincerla”.
Che cosa lascia questa partita? Malen le dà più soluzioni? Dove si può migliorare questa squadra sul mercato?
“Malen va benissimo lì. Lui è straordinario e più giocherà e più avrà durata. Oggi il Milan ha chiuso su di lui ma ha fatto cose straordinarie. Ha avuto una grande occasione mancata di poco ma è un grande acquisto. Siamo una squadra giovanissima, arrivano Under 20 fino a prima Under 25. Avremo una primavera fortissima per le finali. La classifica dice che il Milan è la seconda forza ma noi ne usciremo forti”.
Complimenti mister. La Roma pressa altissima e ha lavorato bene sulle preventive, ci avevi pensato?
“Questo è un merito della squadra. Il Milan ha dei velocisti come Leao e Pulisic ed è sempre pericolosa come squadra. Non è un caso che ha visto il Milan vincere partite dove veniva pressata. Ho una difesa straordinaria che si è molto applicata”.
Merita una citazione Ghilardi?
“Assolutamente sì. Non solo questa sera ma anche in Europa League con lo Stoccarda. Lui è cresciuto in modo esponenziale, ad inizio stagione alternava qualità ad entrate fuori tempo. Sicuramente ora è maturato ed ha più equilibrio. Con i ragazzi giovani è così e dopo 4-5-6 mesi l’evoluzione è importante”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Anche il pari è una beffa per questa Roma?
“Sì, se guardiamo i 90 minuti sì probabilmente ma per come si era messa la partita a un certo punto siamo felici di averla pareggiata perché a quel punto era difficile. Globalmente abbiamo fatto un’ottima prestazione, a maggior ragione perché l’abbiamo fatta contro il Milan che è la seconda forza del campionato. Quando ti esprimi in questo modo, al di là del risultato, devi uscire con tanta fiducia”.
Stavo vedendo le statistiche, 2.75 di expected goal, tanti tiri e occasioni. Sono le occasioni in cui rimprovera qualcosa agli attaccanti o fa i complimenti alla squadra e basta?
“Faccio i complimenti alla squadra e basta. Perché abbiamo creato tanto con qualità, con le giocate ricercate e mai spunto individuale, ma sempre frutto di coralità di gioco con giocatori diversi. Ci ha messo del suo Maignan, non è nuovo a queste cose, quindi non è fortuna ma è un portiere molto forte. In qualche altra situazione potevamo… sempre i famosi centimetri, ma non si possono rimproverare queste cose”.
Pellegrini spesso viene criticato, ma ogni volta che entra lo fa con personalità. Può far parte della Roma del futuro o no?
“Le situazioni sono chiare da tempo. Lui, Dybala, El Shaarawy e Celik sono giocatori in scadenza. Non mi sembra il caso di tirare fuori questi argomenti in questo momento. Dobbiamo essere consapevoli che questi ragazzi stanno dando il massimo, tutti quanti, chi farà parte del futuro e chi non lo farà. Viviamo di presente per fortuna, quindi ogni tanto bisogna guardare il presente e non sempre il futuro. Sono tutti ragazzi straordinari che stanno dando il massimo per questa squadra”.
Sul tema nuovo fuorigioco teme un cortocircuito?
“Come ci si adatta? L’importante è che sia chiaro. Se non ci si adatta c’è confusione, davanti a regole incerte diventa un problema, ognuno tira acqua al proprio mulino. Il calcio è sempre stato bello perché le regole erano riconosciute da tutti. Poi magari non si vedeva durante il gioco e sfuggivano alcune situazioni, ma se si aveva l’opportunità di guardare 8/9 su 10 avevano la stessa idea. Il problema è quando diventa tutto confuso, ci sono tanti casi limite con interpretazioni diverse. Il fuorigioco è la regola più cambiata della storia del calcio. Se verrà cambiato ancora, ci adatteremo. L’importante è che sia chiaro. Tutto sommato, oggi è la cosa più facile. Per un centimetro è fuorigioco ma magari nessuno dice nulla”.
Al termine della conferenza stampa a Gasperini viene chiesto un aggiornamento sulle condizioni di Koné: “Domani vediamo“. E sottovoce ha aggiunto: “Si è stirato”.
ascoltate bene cosa dice su Ghilardi … a tutti quelli che dicevano che si potesse giocare titolare con lui… a tutti quelli che hanno criticato questo acquisto … molti dovrebbero prendere atto che non capiscono di calcio e dovrebbero far lavorare in pace la società
ridatemi il portoghese e co sta squadra vinciamo tituli
Ghilardi stasera mi sembrava Maldini, anche nella postura
vero. anche a me ha dato la stessa impressione.
Il goal di Pellegrini lo dedico a tutti i tifosi che mi hanno dato contro quando ho commentato che ha ancora qualcosa da dare, con uno stipendio adeguato e la cura Gasperini. Un rigore fondamentale che Dybala non è riuscito a regalarci all’andata. Grande Roma, Ghilardi muro mostro certezza difensiva, impressionante. Grazie Mister per questa squadra gioco e morale.
Allegri dovrebbe vivere a las Vegas sarebbe miliardario con il coolo che ha, incredible.
Forza la Magica Roma
Alla fine, ottieni ciò che ti meriti.
Per anni, la Roma ha giocato bene in una parte della partita e male in un’altra.
Finora, le sostituzioni di Gasperini non hanno funzionato in nessuna partita.
Per quanto riguarda Ndicka, dopo la partita contro lo Stoccarda, ho detto che avrebbe commesso degli errori. Ndicka mi ricorda Juan Jesus, un codardo.
Ghilardi, un gladiatore 💪.
Dybala probabilmente ha capito stasera.
Forza Roma
@Ditron
Consiglio non richiesto: cambia amico (molto probabilmente laziale) che ti racconta le partite della Roma (perchè sicuramente tu non le guardi) perchè si prende gioco di te e ti racconta ………..
prendite il patentino e facci vedere in campo
qui era pieno di gente che voleva allegri…
stiamo costruendo qualcosa di davvero importante, grazie mister 💛❤️ ghilardi spaventoso
Aó, ma Ghilardi!?
Forte forte, il migliore dei tre dietro per distacco oggi. Ha annientato ogni attaccante che passava da quelle parti. Fisicamente ha asfaltato pure il tedesco che poi per prendere qualche palla si é spostato su centro destra.
l’ispettore Ghilardi
non ho capito la cosa delle under, mi spiegate?
per il resto solito allegri fortunato e il secondo rigore per me c era, tutti mettono le mani dietro la schiena apposta per non fare questi falli
Mmmmmm…. perché li ha fatti giocare allora. Che seppia questa polemica sui giovani.
Ha ragione il Gasp… stanno portando under 20 e poi magari sperano di arrivare quarti per grazia divina. Ghilardi in queste due partite veramente bravo… non per essere blasfemo ma ndilka i suoi 2 buchi a partita li fa sempre e spesso risultano altamente problematici.
Dispiace aver pareggiato una partita dominata, però ci portiamo a casa tanta consapevolezza, finalmente una Roma giovane che gioca bene con un allenatore che non è sotto esame ad ogni partita ma che sta creando una squadra per vincere sempre di più. Con giocatori giovani e promettenti costruiamo le basi quest’anno arrivando in Champions per raccogliere il prossimo e quello dopo ancora.
Sono orgoglioso di questa squadra e di questo mister.
Forza Roma sempre
L’ho accennato in cronaca diretta, I cambi fatti da Gasperini lasciavano da pensare e le sue dichiarazioni post partita confermano le mie impressioni a caldo. Far giocare Venturino invece che Ferguson, é un segnale palese inviato a Massara. Stesso discorso é possibile fare per El Aynaoui, che é stato scavalcato nelle gerarchie da Pisilli.
Si spera, per carità di patria, che il nostro DS regali a Gasperini un esterno di comprovato valore è non un minorenne o un altro Bailey, altrimenti fino alla fine del campionato sarà un continuo polemicare da parte del Gasp, e sarebbe veramente un peccato.
Esatto, servono un esterno alto a sinistra ed uno basso perché wesley repamete era stato preso per giocare a destra. 2 ne devono prendere e per alzare la qualità delle Roma il livello deve essere quello di Malen e non le scommesse intriganti alla Vaz.
È entrato Venturini forse perché voleva un uomo largo a destra e Ferguson li non andava bene? Magari poteva metterlo al posto di Malen…in una partita così delicata secondo te Gasp pensa più a mandare segnali a massara che a vincere la gara? El Aynaoui rientrato da poco dalla nazionale mentre Pisilli ha fatto doppietta l’altra sera ed è bello carico, oltre a difendere di più visto che era uscito un certo Kone…
Secondo me El Anaoui è rientrato un po acciaccato dalla coppa d ‘Africa e Ferguson è l unico centravanti che abbiamo per giovedì quindi non lo ha rischiato.
Il Mister si volta, guarda la panchina e vede ragazzini….. Stessa cosa capitata a Mou…..
Datevi da fare per portare giocatori pronti e funzionali se vogliamo rimanere tra le prime 4
grandissima Roma stasera…un pizzico di fortuna e si potevs vincere…ottimo lavoro di Gasperini…Ghilardi benissimo e Marlen un gran giocatore…daje che siamo sulla buona strada.
Comprategli i giocatori forti!!!!
manu Kone? come stai? Dove sai? sei la nostra anima non ci dare brutte notizie!!!
forza ragazzo
non ho capito né la formazione iniziale né i cambi
secondo me devi capire quello che scrivi che è mejo
Consolati pensando che neanche Allegri ci ha capito qualcosa, arrivavamo da tutte parti, il risultato giusto sarebbe stato 2-0 al primo tempo e 1-1 al secondo, sommati 3-1 per noi e nessuno avrebbe avuto qualcosa da contestare!
Il mister sta chiedendo Carrasco. con la stoccata su gli under 20 mi pare che quasi sicuramente sarà lui il rinforzo a ds.
noi abbiamo sbagliato troppo
il Milan un tiro un gol
quest’anno va così ma.almeno è andata meglio della partita di San Siro
Grande Roma e basta .. salvati da maignan.. il.milan non se po’ vedere .. so giganti tecnici muro e contropiede . abbiamo fatto vedere la NS identità di battaglia. dobbiamo essere orgogliosi di gasp del suo.lavoro.. si e vero sto ghilardi sembrava Maldini..bravissimo.. Paz non mi dispiace.grinta ,mobile ,fisico . bel futuribile
Gasperini ha ragione
non ti puoi presentare con Venturino e Vaz
servono giocatori pronti
Come al solito quando c’è un occasione la buttiamo via. Su questo ci si potrebbe giocare casa.
Poche riflessioni.
Primo tempo straordinario, e’ mancato solo il gol, veramente grande Roma.
Ghilardi non ha sbagliato un intervento, partita perfetta, sembrava un veterano. forse abbiamo trovato un gran centrale.
E’inutile prendersela con N’dicka ha tantissime qualità e gli errori ci stanno….e poi se avesse avuto anche un piede educato a quest’ora giocherebbe nel Real od a qualche squadra di quel livello e non da noi.
Comunque siamo sulla strada giusta, un pareggio che secondo me fara’ tanto bene in termini di sicurezza.ed autostima.
Una chiosa su chi ha messo i pollici verso (pochi per fortuna) sulla sacrosanta esultanza di alcuni della chat dopo il gol di Pellegrini che fino a prova contraria significava il pareggio della Roma.
Una “Tafazzata” che in una chat di tifosi..definire imbarazzante da vedere e’ sinceramente un eufemismo…
Mister non cambiare mai!
Il tuo calcio, la tua sapienza tattica, i tuoi insegnamenti, il tuo affetto per i ragazzi non devono “sbiadire” per colpa di chi non la racconta giusta.
Scriveranno di un Allegri vecchio volpone…
Di un De Winter goleador…
Di un Modric maestro….
Di un Milan che ha saputo aspettare il momento giusto…
Di un Maignan sfortunato sul rigore…
Che la Roma poteva segnare solo così…
Che l’arbitro è stato bravo…
E si dimenticheranno di dire:
Del kulo di Allegri (nel 60% delle partite)!
Che De Winter c’ha nel destino solo goal alla Roma!
Di un Milan miracolato!
Che Maignan doveva essere espulso per il comportamento sul rigore perché dopo il giallo ha continuato a scimmiottare tutto!
Che la Roma è stata la grande bellezza!
Che l’arbitro solo “al 3° giallo” ja dato er primo a Modric, per non parlare dell’immunita’ per i rossoneri!
Grazie Mister che sia tu a Roma e non quell’artro…!!!
FORZA ROMA
Te sei scordato in probabile secondo rigore per noi…
Milan orribile.. Allegri a fine gara non sa come rispondere alle domande dei giornalisti..e dice pure che si rammarica per la mancata vittoria.. è la partita in cui hanno tirato meno in tutto il campionato! Niente, due punti persi. Loro solo portiere e fortuna. Grande Roma stasera, dovevamo segnare nel primo tempo quando li abbiamo massacrati.
Bella assai la Roma del primo tempo ci é
mancato solo il gol anche se con un pó
di precisione in piú ne potevano fare benissimo
due. Questa squadra cresce a vista d’occhio
il primo tempo ha fatto un pressing asfisiante
e ha giocato nell’uno contro uno in maniera
eccelsa. Per un calcio d’angolo difeso in
modo poco attento abbiamo rischiato di non
fare punti, peccato ma la Magica c’é e come
se c’é. Ghilardi un acquisto top, il ragazzo
é cresciuto tantissimo ha la stoffa e il
fisico da campione, quello che risalta a
l’occhio é che si muove con una sicurezza
da calciatore esperto.
ma vogliamo parlare della scandalosa telecronaca ??? Che vergogna!!!
Grande Gasp !!! 💖💛
Vaz e Venturino in campo quando sarebbe stato più logico inserire al loro posto Ferguson ed Elsha è stata una mossa che non ho compreso a meno che quest’ultimi non fossero acciaccati. Se era un modo per mandare un messaggio alla proprietà per farsi comprare giocatori esperti direi che si poteva evitare.
Elsha non era convocato però, per quanto riguarda vaz magari l’ha visto bene in allenamento
speriamo che il marocchino ripeta le partite giocate in coppa d’Africa e non far rimpiangere kone che ad essere ottimisti tornerà i primi di marzo
sentito 3 interviste, in tutte e tre ha sottolineato che gli hanno preso dei ragazzini, nella prima addirittura ha detto che avremo una primavera fortissima (mi sembra a quella radio rai), della serie: Massara, questi mi pigli questi faccio giocare!!!
Io ve l’avevo detto che sia Vaz sia Venturino sono prospetti e da mandare o in primavera o a farsi le ossa in provincia… Gasp impazzisce a vedere che per Vaz sono stati spesi 25 milioni, senza diritto di acquisto ma a titolo definitivo. È costato la metà di quanto ti verrebbe Kean! All’OM ancora sono ubriachi per i festeggiamenti. Sicuramente fra un paio di anni ci farà vedere cose mirabolanti… ma in Champions c’è da andarci quest’anno!!!
vedere un uomo di 68 anni sotto il diluvio con quella grinta che t aggiusta le marcature dopo i primi cinque sei minuti e schianta il Milan che , vorrei ricordare, non perde dalla prima di campionato è veramente bello. Sono contento che sia venuto alla Roma. Daje Gasp.
Niente,e andata così..poteva andare meglio,per carità, però alla fine dobbiamo essere fieri di nostra squadra! Abbiamo dimostrato personalità, coraggio ed orgoglio! Andiamo avanti,forza Roma
