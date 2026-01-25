LIVE! GASPERINI: “Perdere sarebbe stata una beffa. Malen straordinario, Ghilardi cresciuto tantissimo. Mercato? Ora arrivano gli U20…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Milan, gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match, per commentare prestazioni, scelte tattiche e situazioni di campo.

GASPERINI A DAZN

Primo tempo dominante, esce soddisfatto del punto? Il rigore doveva calciarlo Cristante?

“Erano usciti i rigoristi e pensavamo a Cristante. Però c’era Pellegrini e ha calciato bene. Effettivamente quando il Milan va avanti è difficile, sono pericolosi in contropiede. Perdere questa partita sarebbe stata una beffa, se andavamo in vantaggio noi potevamo vincerla”.

Che cosa lascia questa partita? Malen le dà più soluzioni? Dove si può migliorare questa squadra sul mercato?

“Malen va benissimo lì. Lui è straordinario e più giocherà e più avrà durata. Oggi il Milan ha chiuso su di lui ma ha fatto cose straordinarie. Ha avuto una grande occasione mancata di poco ma è un grande acquisto. Siamo una squadra giovanissima, arrivano Under 20 fino a prima Under 25. Avremo una primavera fortissima per le finali. La classifica dice che il Milan è la seconda forza ma noi ne usciremo forti”.

Complimenti mister. La Roma pressa altissima e ha lavorato bene sulle preventive, ci avevi pensato?

“Questo è un merito della squadra. Il Milan ha dei velocisti come Leao e Pulisic ed è sempre pericolosa come squadra. Non è un caso che ha visto il Milan vincere partite dove veniva pressata. Ho una difesa straordinaria che si è molto applicata”.

Merita una citazione Ghilardi?

“Assolutamente sì. Non solo questa sera ma anche in Europa League con lo Stoccarda. Lui è cresciuto in modo esponenziale, ad inizio stagione alternava qualità ad entrate fuori tempo. Sicuramente ora è maturato ed ha più equilibrio. Con i ragazzi giovani è così e dopo 4-5-6 mesi l’evoluzione è importante”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Anche il pari è una beffa per questa Roma?

“Sì, se guardiamo i 90 minuti sì probabilmente ma per come si era messa la partita a un certo punto siamo felici di averla pareggiata perché a quel punto era difficile. Globalmente abbiamo fatto un’ottima prestazione, a maggior ragione perché l’abbiamo fatta contro il Milan che è la seconda forza del campionato. Quando ti esprimi in questo modo, al di là del risultato, devi uscire con tanta fiducia”.

Stavo vedendo le statistiche, 2.75 di expected goal, tanti tiri e occasioni. Sono le occasioni in cui rimprovera qualcosa agli attaccanti o fa i complimenti alla squadra e basta?

“Faccio i complimenti alla squadra e basta. Perché abbiamo creato tanto con qualità, con le giocate ricercate e mai spunto individuale, ma sempre frutto di coralità di gioco con giocatori diversi. Ci ha messo del suo Maignan, non è nuovo a queste cose, quindi non è fortuna ma è un portiere molto forte. In qualche altra situazione potevamo… sempre i famosi centimetri, ma non si possono rimproverare queste cose”.

Pellegrini spesso viene criticato, ma ogni volta che entra lo fa con personalità. Può far parte della Roma del futuro o no?

“Le situazioni sono chiare da tempo. Lui, Dybala, El Shaarawy e Celik sono giocatori in scadenza. Non mi sembra il caso di tirare fuori questi argomenti in questo momento. Dobbiamo essere consapevoli che questi ragazzi stanno dando il massimo, tutti quanti, chi farà parte del futuro e chi non lo farà. Viviamo di presente per fortuna, quindi ogni tanto bisogna guardare il presente e non sempre il futuro. Sono tutti ragazzi straordinari che stanno dando il massimo per questa squadra”.

Sul tema nuovo fuorigioco teme un cortocircuito?

“Come ci si adatta? L’importante è che sia chiaro. Se non ci si adatta c’è confusione, davanti a regole incerte diventa un problema, ognuno tira acqua al proprio mulino. Il calcio è sempre stato bello perché le regole erano riconosciute da tutti. Poi magari non si vedeva durante il gioco e sfuggivano alcune situazioni, ma se si aveva l’opportunità di guardare 8/9 su 10 avevano la stessa idea. Il problema è quando diventa tutto confuso, ci sono tanti casi limite con interpretazioni diverse. Il fuorigioco è la regola più cambiata della storia del calcio. Se verrà cambiato ancora, ci adatteremo. L’importante è che sia chiaro. Tutto sommato, oggi è la cosa più facile. Per un centimetro è fuorigioco ma magari nessuno dice nulla”.

Al termine della conferenza stampa a Gasperini viene chiesto un aggiornamento sulle condizioni di Koné: “Domani vediamo“. E sottovoce ha aggiunto: “Si è stirato”.