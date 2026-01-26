Chi è Moller Wolfe: pregi e difetti del terzino norvegese che piace alla Roma (VIDEO)

David Møller Wolfe è uno di quei profili che raccontano bene il calcio moderno: esterno sinistro offensivo, continuo, verticale, con più campo davanti che dietro. Norvegese, classe 2002, oggi al Wolverhampton, è un giocatore in crescita costante, con margini evidenti ma anche difetti strutturali che ne definiscono il perimetro.
Nato a Bergen il 23 aprile 2002, Wolfe è alto 1,85 m per circa 79 kg, mancino naturale. Può giocare da terzino sinistro in una linea a quattro o da esterno a tutta fascia. Ha esordito con la nazionale maggiore norvegese nel novembre 2023, trovando anche il primo gol nel marzo 2025.
La storia
Il percorso è lineare, senza salti nel vuoto. Cresce nel Bergen Nord, debutta giovanissimo tra i grandi e passa poi al Brann, dove vive anche la retrocessione e contribuisce alla risalita del club. Nel mezzo un prestito all’Åsane nel 2020, fondamentale per minutaggio e continuità.
La svolta arriva nel 2023, quando si trasferisce all’AZ Alkmaar. In Olanda gioca con regolarità, accumula esperienza in Eredivisie e nelle coppe europee, mostrando una crescita evidente soprattutto in fase offensiva. Nell’estate 2025 il salto in Premier League: il Wolverhampton lo acquista per 10–12 milioni, legandolo al club con un contratto quinquennale.
I numeri
Dal punto di vista dei numeri, Wolfe non è affatto un calciatore grezzo. In carriera ha già superato le 210 presenze ufficiali tra campionati e coppe, un dato importante per un classe 2002. All’AZ Alkmaar è stato un titolare vero: 45 partite nella stagione 2023-24, condite da un gol, e addirittura 47 presenze nel 2024-25, con 3 reti tra Eredivisie, coppa nazionale ed Europa League. Una continuità che gli ha permesso di crescere soprattutto nella partecipazione offensiva.
Il primo impatto con la Premier League al Wolverhampton, nella stagione 2025-26, è stato più complesso ma comunque significativo: circa 14 presenze in campionato e 2 gol complessivi tra le competizioni, numeri che confermano la sua propensione ad accompagnare l’azione più che a limitarsi al compitino difensivo. I dati avanzati raccontano un esterno che produce gioco: oltre 0,6 passaggi chiave a partita e un xA elevato rispetto alla media dei difensori di Premier League, segnale di quanto venga coinvolto nella rifinitura.
Meno brillanti, invece, le percentuali di passaggio, attorno al 60%, ma anche questo è un numero da leggere nel contesto: Wolfe tenta spesso giocate verticali e soluzioni rischiose, preferendo accelerare l’azione piuttosto che gestirla in modo conservativo. In sintesi, i numeri fotografano un terzino offensivo vero, più orientato a creare che a contenere.
Pregi
La qualità principale è la spinta costante. Wolfe corre, accompagna l’azione, si fa trovare alto e largo. Ha un buon piede sinistro, cross tesi e una naturale propensione alla verticalità. È un esterno che vive nella metà campo avversaria, partecipa allo sviluppo e non si nasconde.
È anche tatticamente versatile: terzino o esterno puro, si adatta bene ai sistemi a tre dietro. Ha personalità, prova la giocata e accetta il rischio.
Difetti
Il rovescio della medaglia è la fase difensiva pura. Le letture non sono sempre pulite, soffre i duelli a campo aperto e tende a scoprirsi alle spalle, soprattutto contro avversari rapidi. In Premier League sta pagando anche l’impatto con ritmi e fisicità superiori.
La precisione di passaggio non è elevata, ma è un dato coerente con il suo stile: poche giocate scolastiche, molte scelte aggressive. Anche fisicamente può crescere nei duelli corpo a corpo, dove manca ancora un po’ di cattiveria.
Giudizio complessivo
Wolfe è un terzino offensivo moderno, ideale per squadre che costruiscono dal basso e chiedono ampiezza costante sugli esterni. Non è un difensore “bloccato”, ma un ibrido che vive di corsa, iniziativa e rifinitura.
A 23 anni, con esperienze in Norvegia, Olanda e Premier League e già diverse presenze europee, ha una maturità internazionale non banale. Se riuscirà a pulire la fase difensiva e aumentare l’affidabilità, può diventare un esterno sinistro di livello europeo stabile. Talento in spinta, da rifinire dietro: il suo calcio, in fondo, è tutto qui.
Giallorossi.net – G. Pinoli
E un panchinaro nella ulitima squadra di Premier.
Si tutto bello , ma nel disperato Wolver ultimo non e’ titolare…
Non lo so fatico a giudicarlo da questo video spero che non cadiamo dalla padella alla brace.
Mah! Peppa per Peppa me tengo le Peppe mia
Peppa tua non è tua però…
mah…speriamo non lo paghino troppo eventualmente
Non lo conosco, mai visto giocare, anzi mai sentito prima, ma le caratteristiche si addicono al prototipo di esterno che vuole Gasp: corsa costante e partecipazione alla manovra offensiva più che a quella difensiva. Poi il calcio norvegese non mi sembra sia proprio l’ultimo sulla faccia della terra( e noi lo sappiamo bene).
Avendo 23 anni i margini per migliorare ci sono anche se bisogna vedere come reagirebbe ad un calcio iper tattico come il nostro. Diciamo che se mi diventa anche la metà/tre quarti di Riise io mi accontento. Peggio del greco comunque non può essere.
Non credo però che avendolo pagato 10/13 te lo vendano a meno di 20.
Io mi fido di Massara sul quale mi sono ricreduto molto: fino ad adesso di brocchi veri ha preso solo Bailey, rispedito a casa, e Tsimikas, che a breve farà la stessa fine.
secondo me serve altro….
Se chiama Wolffe, gioca nero Wolverhampton, passa alla Roma e chiuderà a carriera ar Wolfsburg…. è tutto scritto
A tutti coloro che scrivono “panchinaro nell’ ultima in classifica”…questo è proprio il prototipo di esterno basso che serve a Gasperini .Se non gioca li non è detto che è scarso , a volte gli allenatori sbagliano e infatti sono ultimi…
È nato lo stesso giorno che sono nato io ,quindi è forte di sicuro !!! Permettetimi la battuta…A parte gli scherzi speriamo sia valido( sempre che arrivi…)
Se arriva lui avremo le due fasce WW: Wolfe – Wesley.
Poi, nomen omen: Wolfe, praticamente un lupo.
Spero più nell’arrivo di un bel terzino sx che non l’ala, manca sempre la spinta da uno dei due lati.
Regà …secondo me, puo’ piacere o non piacere (io poi i video li guardo raramente…possono ingannare, nel bene e nel male…), ma se lo vuole Gasp, per me, nella possibilità di prenderlo, è da prendere, poi vediamo che succede.
Molti dicevano male anche di Wesley … eppure eccolo là, quando gioca lui, a prescindere che tecnicamente dovrebbe un po’ “smussarsi (strano dirlo per un brasiliano 🫤 …), sulla fascia è un motorino inesauribile.
serve solo l esterno alto a sinistra per il resto ci si penserà questa estate.
Domani scrivono che la Juve è in vantaggio per Wolfe…..
