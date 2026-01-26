Chi è Moller Wolfe: pregi e difetti del terzino norvegese che piace alla Roma (VIDEO)

David Møller Wolfe è uno di quei profili che raccontano bene il calcio moderno: esterno sinistro offensivo, continuo, verticale, con più campo davanti che dietro. Norvegese, classe 2002, oggi al Wolverhampton, è un giocatore in crescita costante, con margini evidenti ma anche difetti strutturali che ne definiscono il perimetro.

Nato a Bergen il 23 aprile 2002, Wolfe è alto 1,85 m per circa 79 kg, mancino naturale. Può giocare da terzino sinistro in una linea a quattro o da esterno a tutta fascia. Ha esordito con la nazionale maggiore norvegese nel novembre 2023, trovando anche il primo gol nel marzo 2025.

La storia

Il percorso è lineare, senza salti nel vuoto. Cresce nel Bergen Nord, debutta giovanissimo tra i grandi e passa poi al Brann, dove vive anche la retrocessione e contribuisce alla risalita del club. Nel mezzo un prestito all’Åsane nel 2020, fondamentale per minutaggio e continuità.

La svolta arriva nel 2023, quando si trasferisce all’AZ Alkmaar. In Olanda gioca con regolarità, accumula esperienza in Eredivisie e nelle coppe europee, mostrando una crescita evidente soprattutto in fase offensiva. Nell’estate 2025 il salto in Premier League: il Wolverhampton lo acquista per 10–12 milioni, legandolo al club con un contratto quinquennale.

I numeri

Dal punto di vista dei numeri, Wolfe non è affatto un calciatore grezzo. In carriera ha già superato le 210 presenze ufficiali tra campionati e coppe, un dato importante per un classe 2002. All’AZ Alkmaar è stato un titolare vero: 45 partite nella stagione 2023-24, condite da un gol, e addirittura 47 presenze nel 2024-25, con 3 reti tra Eredivisie, coppa nazionale ed Europa League. Una continuità che gli ha permesso di crescere soprattutto nella partecipazione offensiva.

Il primo impatto con la Premier League al Wolverhampton, nella stagione 2025-26, è stato più complesso ma comunque significativo: circa 14 presenze in campionato e 2 gol complessivi tra le competizioni, numeri che confermano la sua propensione ad accompagnare l’azione più che a limitarsi al compitino difensivo. I dati avanzati raccontano un esterno che produce gioco: oltre 0,6 passaggi chiave a partita e un xA elevato rispetto alla media dei difensori di Premier League, segnale di quanto venga coinvolto nella rifinitura.

Meno brillanti, invece, le percentuali di passaggio, attorno al 60%, ma anche questo è un numero da leggere nel contesto: Wolfe tenta spesso giocate verticali e soluzioni rischiose, preferendo accelerare l’azione piuttosto che gestirla in modo conservativo. In sintesi, i numeri fotografano un terzino offensivo vero, più orientato a creare che a contenere.

Pregi

La qualità principale è la spinta costante. Wolfe corre, accompagna l’azione, si fa trovare alto e largo. Ha un buon piede sinistro, cross tesi e una naturale propensione alla verticalità. È un esterno che vive nella metà campo avversaria, partecipa allo sviluppo e non si nasconde.

È anche tatticamente versatile: terzino o esterno puro, si adatta bene ai sistemi a tre dietro. Ha personalità, prova la giocata e accetta il rischio.

Difetti

Il rovescio della medaglia è la fase difensiva pura. Le letture non sono sempre pulite, soffre i duelli a campo aperto e tende a scoprirsi alle spalle, soprattutto contro avversari rapidi. In Premier League sta pagando anche l’impatto con ritmi e fisicità superiori.

La precisione di passaggio non è elevata, ma è un dato coerente con il suo stile: poche giocate scolastiche, molte scelte aggressive. Anche fisicamente può crescere nei duelli corpo a corpo, dove manca ancora un po’ di cattiveria.



Giudizio complessivo

Wolfe è un terzino offensivo moderno, ideale per squadre che costruiscono dal basso e chiedono ampiezza costante sugli esterni. Non è un difensore “bloccato”, ma un ibrido che vive di corsa, iniziativa e rifinitura.

A 23 anni, con esperienze in Norvegia, Olanda e Premier League e già diverse presenze europee, ha una maturità internazionale non banale. Se riuscirà a pulire la fase difensiva e aumentare l’affidabilità, può diventare un esterno sinistro di livello europeo stabile. Talento in spinta, da rifinire dietro: il suo calcio, in fondo, è tutto qui.

Giallorossi.net – G. Pinoli