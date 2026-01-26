CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 26 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Attacco, Sauer resta la priorità

Parallelamente al lavoro sulla fascia bassa, la Roma continua a spingere per l’ala offensiva: Leo Sauer (20) del Feyenoord resta il primo obiettivo per completare il reparto avanzato. (Leggo)

Ore 9:50 – Moller Wolfe resta un’opzione forte

In caso di addio di Tsimikas, uno dei profili più apprezzati da Massara è David Moller Wolfe (23). Il norvegese classe 2002 del Wolverhampton è considerato un’alternativa concreta e già valutata in passato dalla dirigenza giallorossa. (Corriere della Sera)

Ore 9:25 – Methalie sullo sfondo

Non esce dai radar il nome di Methalie (19) del Tolosa, profilo gradito a Massara per età e caratteristiche. Al momento, però, la pista Ruggeri sta guadagnando terreno nelle ultime ore. (Corriere della Sera)

Ore 8:10 – Ruggeri, contatti avviati con l’Atletico

Matteo Ruggeri (23) è un nome concreto per la corsia mancina. La Roma ha chiesto informazioni all’Atletico Madrid, dove l’esterno è in uscita. Il nodo resta la formula: i giallorossi puntano al prestito con diritto, gli spagnoli chiedono l’obbligo e prima vogliono trovare un sostituto. (Gazzetta dello Sport, Leggo)

Ore 7:30 – Tsimikas verso il rientro al Liverpool

La Roma prepara una rivoluzione sulla fascia sinistra: Kostas Tsimikas (29) ha ottime possibilità di tornare al Liverpool subito dopo la trasferta europea di Atene. La sua uscita aprirebbe ufficialmente la caccia al sostituto. (Corriere della Sera, Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…