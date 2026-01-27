Carrasco sorprende la Roma: pronto a rinunciare ai soldi. E Garcia lo spinge verso Trigoria

La Roma deve fare qualcosa di sinistra, letteralmente. Il tempo stringe e il mercato chiuderà tra una settimana: l’urgenza è un esterno offensivo di piede destro capace di incidere subito. In cima alla lista c’è Yannick Carrasco, il belga dell’Al-Shabab che punta con decisione a un ritorno in Europa per prepararsi al meglio al Mondiale.

Il giocatore ha fatto capire chiaramente la sua volontà: è disposto a rinunciare a gran parte dello stipendio – 14 milioni netti a stagione – pur di arrivare alla Roma e giocare titolare. Una determinazione che dalle parti di Trigoria è stata accolta con positivo stupore. Come sottolineato da Rete Sport, lo stesso ct del Belgio, Rudi Garcia, lo avrebbe incoraggiato a tornare in un campionato europeo per arrivare pronto al Mondiale.

Il nodo resta il club saudita. L’Al-Shabab non ha ancora aperto alla cessione in prestito, e la Roma spinge affinché l’operazione possa concretizzarsi a titolo temporaneo, senza spendere per il cartellino di un 32enne. Carrasco resta al momento l’opzione più concreta, con alternative (Sauer e Godts, ma anche Hudson-Odoi) più costose e difficili da raggiungere.

Fonti: Corriere della Sera / Rete Sport