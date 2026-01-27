Carrasco sorprende la Roma: pronto a rinunciare ai soldi. E Garcia lo spinge verso Trigoria

La Roma deve fare qualcosa di sinistra, letteralmente. Il tempo stringe e il mercato chiuderà tra una settimana: l’urgenza è un esterno offensivo di piede destro capace di incidere subito. In cima alla lista c’è Yannick Carrasco, il belga dell’Al-Shabab che punta con decisione a un ritorno in Europa per prepararsi al meglio al Mondiale.
Il giocatore ha fatto capire chiaramente la sua volontà: è disposto a rinunciare a gran parte dello stipendio – 14 milioni netti a stagione – pur di arrivare alla Roma e giocare titolare. Una determinazione che dalle parti di Trigoria è stata accolta con positivo stupore. Come sottolineato da Rete Sport, lo stesso ct del Belgio, Rudi Garcia, lo avrebbe incoraggiato a tornare in un campionato europeo per arrivare pronto al Mondiale.
Il nodo resta il club saudita. L’Al-Shabab non ha ancora aperto alla cessione in prestito, e la Roma spinge affinché l’operazione possa concretizzarsi a titolo temporaneo, senza spendere per il cartellino di un 32enne. Carrasco resta al momento l’opzione più concreta, con alternative (Sauer e Godts, ma anche Hudson-Odoi) più costose e difficili da raggiungere.
LEGGI ANCHE – Wolfe più Carrasco: Friedkin dice sì, Massara ci prova
Fonti: Corriere della Sera / Rete Sport
Arriverà forse qualcosa ma ho l’impressione che non sarà nessuno di tutti i nomi detti fino a oggi.
Penso anche io lo stesso e penso che Carrasco rimane sempre un piano b per la Roma e potrebbe dirottare tutti i soldi per il nome x non nominato a sinistra o forse 2 mai nominati.. vediamo
Gasperini ha sempre detto che vuole giocatori affamati e motivati. Carrasco ha già mangiato tanto, forse è arrivato al dolce o addirittura alla “frutta”.
Quindi dovremo riabilitare un ragazzo di 32 anni.
Il che vuol dire, un periodo in cui sicuramente giocherà poco o male.
Lookman?
Carrasco doveva arrivare quando lo voleva Sabatini.
Adesso, onestamente, preferisco un ventenne.
Carrasco? Ma non dovevamo svecchiare la squadra? Anche se il sig. carrasco si vuole ridurre lo stipendio (adesso prende 14 milioni netti l’anno), quanto vorrebbe? Io personalmente non lo prenderei e farei qualche sforzo economico per qualche giovane gia’ pronto per un campionato difficile come quello italiano.
Fonti a parte, se è vero che un giocatore pur d’ indossare la nostra maglia è disposto a rinunciare a 14milioni (mica bruscolini) per me è il “benvenuto” Sempre che tale notizia sia vera…
A certo se viene per 2MM si contattato se ne può parlare almeno fino alla fine del campionato. Diciamo avrebbe un effetto toppa di qualità e poi si vedrà.
ha detto che vuole giocare titolare, quindi pensando alla formazione di domenica scorsa chi teniamo fuori? Dybala o Soulé? 😉
Non e’ quello che sognavamo , ma sei mesi di prestito , con ingaggio ridottissimo , e’ meglio di niente…
un giocatore che rinuncia a milioni di Euro voglio proprio vederlo. addirittura pur di giocare alla Roma? mica il Real Madrid. che emozione.
sarà invece che è il solito articolo per addolcire la pillola per l’arrivo di un giocatore praticamente sparito da anni, no? prendere lui equivale a prendere Oscar, il fu cinese.
Quando un giocatore affermato rinuncia a quelle cifre pur di provare a fare l’ultimo mondiale della sua carriera, stai pur tranquillo che non verrà quà in vacanza, sarebbe un totale idiota!
Ricordatevi di Maicon: stessa situazione
Speriamo bene
…chiedete a Lina Soloukou di metterci una buona parola con gli arabi… 🙂
Considerato che sta là da 2 anni e mezzo ha già guadagnato 35 mln solo di stipendio; mi astengo dal commentare la cosa in sé (sappiamo bene che c’è chi ha guadagnato svariate volte questa cifra in meno tempo), e mi limito a dire che per uno che avesse davvero voglia di rimettersi in gioco i soldi non sarebbero davvero un ostacolo. La domanda che mi pare più lecita è: quanto tempo ci metterebbe a raggiungere uno stato atletico compatibile con Gasperini? Magari sarebbe subito pronto, chissà, però appunto la domanda me la pongo.
P.S. Se mi dicessero Carrasco fino a giugno e poi un El Mala qualsiasi a giugno, firmo io per lui 🙂
questa credo sia al momento l’idea, non impegnarsi ora economicamente magari con un semplice prestito con diritto (che poi non erserciti) per poi affondare su uno piu’ giovane e forte a giugno. e con i soldi che risparmi ora magari puntare su un terzino sinistro forte o se, nemmeno quello visto che non li vendono, vedere di prendere Zirkzee negli ultimi giorni di mercato alla lunga come sostituto di Dybala
…non seguo da un poco la Nazionale (sofferenza 🙂…) ma mi viene in mente RETEGUI che gioca in Arabia? Cina? Mls?…bho’…certo da meno tempo ma… leggo in giro che quando torna in Europa dicono continua a correre, il doppio dei compagni…🙂
Ho esposto praticamente il medesimo concetto circa i tempi di ri-atletizzazione ai livelli agonistici e di intensità di un campionato europeo.
Eppure sono stato spolliciato (non per la maggioranza ma con vari dissenzienti).
L’argomento principale: eh, ma allora Retegui che corre più di prima?
Non aggiungo altro…il wishful thinking domina quando il “nome” si affaccia nelle trattativa “calda” (per i media), poi alla prova del campo sono i più feroci e intolleranti (‘amo preso n’artro Renato Sanchez!”).
Spetta agli addetti della Roma fare attente valutazioni: sperando che GIA’ abbiano dati e informazioni di cui noi non disponiamo (ancora).
…ANNO ZERO 🙋🏻♂️🙋🏻♂️… ho letto altrove la tua risposta sui tempi molto diversi tra RETEGUI e l’eventualità CARRASCO e in effetti hai certamente ragione.
Vero che ogni anno si riparte con la preparazione e saltarne anche 1 mese estivo rende il rimettersi in linea veloce complicato, quindi non so quanto l’attaccante italiano goda ancora dei benefici di Bergamo… ma è più che probabile che CARRASCO abbia ormai “dimenticato” il calcio europeo…
che dirti? Spero per il meglio…arrivasse questo mese averlo ben messo per marzo/aprile/maggio (speso febbraio a rimettersi in piedi), se motivato, è comunque buona cosa 🙂
bello, ma… gran parte quanto? si parte da 14 bombolotti…
…all’anno 13/14, quindi 6,5/7 per 6 mesi. Se ridotte le pretese non è impossibile.
LA ROMA ha in queste ore, leggo altrove, ricevuto i residui 13 milioni di percentuale per il riscatto di Tammy all’Aston Villa (comunicato ufficiale del BESIKTAS) previsto per giugno.
La squadra per il prossimo anno la stanno facendo ora….. con Wolfe e Carrasco + Venturino che è già arrivato sistemiamo la fascia sx mentre a dx se rinnova Dybala a cifre giuste con lui e Soulè siamo apposto.
Tutto dipenderà da Pellegrini ed Elsharawy che se salteranno forse si potrebbe aggiungere un altro trequartista (in attesa della possibilità esplosione di Venturino) che possa giocare sia a dx che a sx. Con Malen e Vaz hai sistemato i centroavanti. Diciamo che ci sarà sempre da ritoccare x migliorare la rosa, ma in teoria il grosso è fatto e tutto dipenderà dalle uscite (mi auguro non di profili eccellenti come Ndika, Konè e Wesley)
io prenderei godts per me ha un grande futuro, li abbiamo spesi per vaz ma l emergenza era il suo ruolo
Già che rinuncia ad una parte dello stipendio per la causa e per la maglia gli fa onore…
ho paura sia un elsha 2 vista l’età, però se lo chiede gasp vediamo…
I soldi non sono tutto specie per chi c’e’ l’ha ,Carrasco nel 2014 ha sfiorato la Roma mi pare lo stesso anno di Rabiot ma Sabatini per poco se lo fece sfuggire sia il belga che il francese. Verrebbe perche’ alla Roma c’e’ il suo amico Hermoso che gli ha parlato bene di Gasperini e della squadra, lui sarebbe preparato bene e Garcia allenatore del Belgio sarebbe contento. Ha personalita’ ed e’ ancora forte si vedra’.
domani sera c’è il brugge in casa col Marsiglia. se perde esce dalla Champions e penso che possa venire Tzolis. non mi sembra un caso che fosse a Roma a vedere la partita
potrebbe essere Lui il mister X
Magari.
Forse non avrà da subito il ritmo partita nelle gambe. Ma avremo una primavera molto intensa e farà estremamente comodo un giocatore di qualità superiore come lui.
Chi sta fuori? Soulé, mi sembra ovvio. Nella zona sinistra rende molto meno.
Ma pensate, sulla base dell’esperienza, che Dybala ci farà tutte le partite da qui alla fine della stagione?
Statisticamente è improbabile.
Quindi Soulè riprenderà la sua casella preferita che è quella di Dybala.
Resta fuori Pellegrini? Non sempre.
Si gioca in 15 ormai.
A noi serve come il pane un giocatore del genere. Per arrivare in champion quest’anno.
Di solito questi ex grandi giocatori si sparano le ultime cartucce della carriera in vista dell’ultimo mondiale approcciabile. Tipo Maicon, che fece una grande stagione e poi si spende, complice un ginocchio malconcio.
Se Carrasco viene con l’intenzione suddetta, è il benvenuto. Poi a giugno vedremo.
Secondo me, bisogna continuare ad investire su profili che resteranno qui a Roma , almeno il prossimo campionato partiamo con una squadra quasi al completo,
ma siamo sicuri che Carasco ora è affidabile,o vuole venire per essere affidabile tra 4 mesi?
Carrasco è vero che ha 32 anni ma è un giocatore fisicamente integro,che non ha subìto gravi infortuni.
Inoltre quando c’è dentro la voglia matta di fare un mondiale ,un calciatore può scovare in sè stesso incentivi che superano ogni cifra di denaro.
A me un Carrasco che venisse alla Roma con queste motivazioni , starebbe senz’altro bene,anche perchè i nomi avanzati dagli Abbocconi sono impraticabili.
Lookmann? El Mala?
Atterrate,compà
Continuo a dire che Carrasco è troppo vecchio ( sportivamente parlando 33 anni ) ,sono 2 o 3 anni che gioca in un campionato di ” serie B ” ,è una scommessa più persa che vinta !!!
Da Zirkzee, El Mala, Summerville , Ruggeri siamo scesi a Carrasco, Wolfe e Fortini, le possibilita per la champions sono diminuiti con questi nomi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.