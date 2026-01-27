“ON AIR!” – ROSSI: “A Trigoria sono molto colpiti dall’atteggiamento di Carrasco”, ORSI: “Gasp è venuto per vincere, non per il progetto giovani”, PRUZZO: “Il nome di Fortini è tornato forte”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “C’è questa situazione di Carrasco, che è il perfetto piano B: se vedi che non riesci a prendere nessuno al 30 gennaio, ti butti su di lui. Il belga l’anno prossimo arriverebbe a guadagnare fino a 14 milioni ed è per questo che l’Al Shabab se ne vorrebbe liberare. Garcia gli ha detto che per giocare titolare col Belgio deve tornare in Europa, e a Trigoria sono rimasti molto colpiti dal fatto che Carrasco è disposto a lasciare i soldi sul tavolo per farsi questi sei mesi a manetta per confermare il posto in nazionale. Questo è un atteggiamento molto diverso da quello avuto da Raspadori…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Celik si può dire che è un buon calciatore, il cui contratto andava rinnovato prima. Ma se le richieste sono quelle che abbiamo sentito, allora arrivederci e grazie. Possibilità che non arrivi nessuno sul mercato? Io penso che qualcosa arriverà. Su Carrasco non c’è unanimità, dei dubbi ci sono. L’importante è che Gasperini avalli l’acquisto…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Tanti mettono in cima il nome di Tel come rinforzo, ma mi chiedo come mai non giochi titolare nel Tottenham. Il valore c’è, ma occhio a conoscere tutte le dinamiche, dal comportamento a come si allena… E’ un po’ il discorso di Zirkzee: al Bayern toppa, allo United toppa, ma allora non è che è un giocatore da medio-alto livello e non di livello altissimo? … Vaz? Effettivamente i 25 milioni spesi sono tanti per un 2007, sembra acerbo. Speriamo che Gasperini possa essere un fattore per la sua crescita…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini parla molto bene dell’ambiente romano. Mentre Pallotta voleva chiudere tutte le radio, e invece ha chiusa solo la sua, un uomo di calcio che sa la potenzialità di questo pubblico sa pure che ci sono le radio e che sono una risorsa. La storia di questa piazza e di questo grande pubblico dovrebbe essere da scudetti e Champions in bacheca. Ora si contano i sold-out, un tempo lo stadio pieno era normale. La Roma ha bisogno di vincere, ecco perchè il pari con il Milan mi ha deluso. Hai giocato una grande partita, ma per una volta vorrei vincere contro una grande. L’abitudine a non vincere ci ammazza…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le parole di Gasperini mi sono piaciute perchè non è un romano e sa descrivere meglio e con più freddezza quello che siamo noi. A Bergamo quando è tornato gli hanno fatto mezzo striscione, a Roma invece ne riconosce la grandezza e la potenzialità…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Wolfe è un nome che piace, ma come tanti. Questo è il più recente, la Roma ha fatto un’offerta da 8-9 milioni ma non bastano. Vedremo se la Roma farà un rilancio per Fortini: gli agenti spingono per portarlo alla Roma e non escludo che alla fine possa essere lui se venisse rivista l’offerta. Tsimikas? Il Liverpool era pronto a riprenderlo per girarlo altrove, ma sicuramente resta fino a giovedì. Carrasco è ancora il piano B, e non penso che affonderà prima della fine della settimana a meno che non si accorga che non ci sono possibili alternative. Carrasco convince e non convince…Hermoso ha rassicurato Gasperini sulle motivazioni e le condizioni del suo ex compagno all’Atletico, ma a oggi non è il primo nome per la Roma…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Carrasco non è la prima scelta per me come per nessuno. Mi sembra improbabile che l’Al Shabab te lo dia in prestito, e poi dovresti comunque coprirgli una parte di stipendio, perchè questi mica te lo regalano. Se poi è fattibile, con le motivazioni del Mondiale, si può provare. Se non può arrivare altro, ha senso. Ma non è un desiderio da pazzi…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Hermoso già recuperato? C’è qualcosa di strano, ci avevano parlato di lesione di secondo grado, ma comunque quando rientrano prima è sempre meglio. Gasperini ha fatto un ottimo lavoro e la Roma i 43 punti fatti li vale tutti. Ma non si può parlare di miracolo, perchè Ranieri con questa squadra ha fatto 46 punti nel girone di ritorno, e questo dimostra che questa squadra dei valori li ha. Gasp ha due dogmi: giochi come ti alleni, cioè ti devi allenare forte come se fosse una partita vera, e difendo a 70 metri dalla mia porta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non vedo l’ora che finisca questo carrozzone del mercato. Se non prendi giocatori dall’Arabia o dalla Premier sembra che resti confinato, si prendono gli scarti della Premier per rinforzare le italiane. Io rimango terra terra e dico che il nome di Fortini gira ancora, anzi, gira con maggiore convinzione. Sarà contento Gasperini, che gli prendono un altro Primavera… La valutazione è alta, ma è un ragazzo di piede destro che gioca a sinistra e che ha delle prospettive…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ma perchè un allenatore a 68 anni che ha fatto un’ottima carriera dovrebbe riallenare i ragazzini per farli crescere? Perchè un allenatore come Gasperini o Sarri dovrebbe ricominciare un progetto giovani quando sono andati alla Roma e alla Lazio proprio per avere giocatori importanti e vincere. Perché dovrebbero accettarlo? A me Gasperini e Sarri non mi sembrano allenatori da progetto…”

