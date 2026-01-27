“ON AIR!” – ROSSI: “A Trigoria sono molto colpiti dall’atteggiamento di Carrasco”, ORSI: “Gasp è venuto per vincere, non per il progetto giovani”, PRUZZO: “Il nome di Fortini è tornato forte”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “C’è questa situazione di Carrasco, che è il perfetto piano B: se vedi che non riesci a prendere nessuno al 30 gennaio, ti butti su di lui. Il belga l’anno prossimo arriverebbe a guadagnare fino a 14 milioni ed è per questo che l’Al Shabab se ne vorrebbe liberare. Garcia gli ha detto che per giocare titolare col Belgio deve tornare in Europa, e a Trigoria sono rimasti molto colpiti dal fatto che Carrasco è disposto a lasciare i soldi sul tavolo per farsi questi sei mesi a manetta per confermare il posto in nazionale. Questo è un atteggiamento molto diverso da quello avuto da Raspadori…”
LEGGI ANCHE – Carrasco sorprende la Roma: pronto a rinunciare ai soldi. E Garcia lo spinge verso Trigoria
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Celik si può dire che è un buon calciatore, il cui contratto andava rinnovato prima. Ma se le richieste sono quelle che abbiamo sentito, allora arrivederci e grazie. Possibilità che non arrivi nessuno sul mercato? Io penso che qualcosa arriverà. Su Carrasco non c’è unanimità, dei dubbi ci sono. L’importante è che Gasperini avalli l’acquisto…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Tanti mettono in cima il nome di Tel come rinforzo, ma mi chiedo come mai non giochi titolare nel Tottenham. Il valore c’è, ma occhio a conoscere tutte le dinamiche, dal comportamento a come si allena… E’ un po’ il discorso di Zirkzee: al Bayern toppa, allo United toppa, ma allora non è che è un giocatore da medio-alto livello e non di livello altissimo? … Vaz? Effettivamente i 25 milioni spesi sono tanti per un 2007, sembra acerbo. Speriamo che Gasperini possa essere un fattore per la sua crescita…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini parla molto bene dell’ambiente romano. Mentre Pallotta voleva chiudere tutte le radio, e invece ha chiusa solo la sua, un uomo di calcio che sa la potenzialità di questo pubblico sa pure che ci sono le radio e che sono una risorsa. La storia di questa piazza e di questo grande pubblico dovrebbe essere da scudetti e Champions in bacheca. Ora si contano i sold-out, un tempo lo stadio pieno era normale. La Roma ha bisogno di vincere, ecco perchè il pari con il Milan mi ha deluso. Hai giocato una grande partita, ma per una volta vorrei vincere contro una grande. L’abitudine a non vincere ci ammazza…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le parole di Gasperini mi sono piaciute perchè non è un romano e sa descrivere meglio e con più freddezza quello che siamo noi. A Bergamo quando è tornato gli hanno fatto mezzo striscione, a Roma invece ne riconosce la grandezza e la potenzialità…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Wolfe è un nome che piace, ma come tanti. Questo è il più recente, la Roma ha fatto un’offerta da 8-9 milioni ma non bastano. Vedremo se la Roma farà un rilancio per Fortini: gli agenti spingono per portarlo alla Roma e non escludo che alla fine possa essere lui se venisse rivista l’offerta. Tsimikas? Il Liverpool era pronto a riprenderlo per girarlo altrove, ma sicuramente resta fino a giovedì. Carrasco è ancora il piano B, e non penso che affonderà prima della fine della settimana a meno che non si accorga che non ci sono possibili alternative. Carrasco convince e non convince…Hermoso ha rassicurato Gasperini sulle motivazioni e le condizioni del suo ex compagno all’Atletico, ma a oggi non è il primo nome per la Roma…”
LEGGI ANCHE – Chi è Moller Wolfe: pregi e difetti del terzino norvegese che piace alla Roma (VIDEO)
Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Carrasco non è la prima scelta per me come per nessuno. Mi sembra improbabile che l’Al Shabab te lo dia in prestito, e poi dovresti comunque coprirgli una parte di stipendio, perchè questi mica te lo regalano. Se poi è fattibile, con le motivazioni del Mondiale, si può provare. Se non può arrivare altro, ha senso. Ma non è un desiderio da pazzi…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Hermoso già recuperato? C’è qualcosa di strano, ci avevano parlato di lesione di secondo grado, ma comunque quando rientrano prima è sempre meglio. Gasperini ha fatto un ottimo lavoro e la Roma i 43 punti fatti li vale tutti. Ma non si può parlare di miracolo, perchè Ranieri con questa squadra ha fatto 46 punti nel girone di ritorno, e questo dimostra che questa squadra dei valori li ha. Gasp ha due dogmi: giochi come ti alleni, cioè ti devi allenare forte come se fosse una partita vera, e difendo a 70 metri dalla mia porta…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non vedo l’ora che finisca questo carrozzone del mercato. Se non prendi giocatori dall’Arabia o dalla Premier sembra che resti confinato, si prendono gli scarti della Premier per rinforzare le italiane. Io rimango terra terra e dico che il nome di Fortini gira ancora, anzi, gira con maggiore convinzione. Sarà contento Gasperini, che gli prendono un altro Primavera… La valutazione è alta, ma è un ragazzo di piede destro che gioca a sinistra e che ha delle prospettive…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Ma perchè un allenatore a 68 anni che ha fatto un’ottima carriera dovrebbe riallenare i ragazzini per farli crescere? Perchè un allenatore come Gasperini o Sarri dovrebbe ricominciare un progetto giovani quando sono andati alla Roma e alla Lazio proprio per avere giocatori importanti e vincere. Perché dovrebbero accettarlo? A me Gasperini e Sarri non mi sembrano allenatori da progetto…”
LEGGI ANCHE – Lotito, telefonata shock: “Giocatori contro Sarri, ecco perché se ne vogliono andare” (VIDEO)
Redazione Giallorossi.net
sarri alla lazzie per vincere… orsi, il vino di mattina fa male!
Dite a Orsi che certi paragoni nn stanno in piedi
veramente non sta in piedi neanche lui….
Se Sarri cerca i giocatori importanti alla lazio sta bello fresco
nondo orsi l’unico progetto che conta e’ stare sempre sopra di voi………
vi fa più ridere il parallelo Sarri Gasperini, con la Lazio in dismissione e la Roma terza, o la frase sulle radio romane che sono una grande risorsa?
Caro ORSI dovresti riascoltare le dichiarazioni di Gasperini che ha sempre detto che la ROMA gli ha affidato un progetto di base triennale con la crescita di una squadra giovane nel tempo.
Senza mettere da parte pero’ l’esperienza di diversi calciatori già “fatti” perché 1) i ragazzini crescono meglio e senza pressioni [ROMA non è COMO] 2) se si acchiappa qualcosa prima mica si tirano indietro anzi…
…capisco che con tutto quel che succede a Formello non hai modo di essere attento però..🙂
Mamma mia formello che disastro. Godo. Quello che se fa la plastica al coso e se barrica nel centro sportivo, Sarri che je vendono Guendalina senza dije gnente, Romagnoli sequestrato in bagno, l’ aquila che nun po volá… avanspettacolo puro.
Nandone, sei tenerissimo, ma distinguiamo. Mentre Gasp può essere arrivato a Roma con l’idea di avere a disposizione grandi giocatori (posto che lui è venuto sapendo benissimo quale fosse la situazione e quali le prospettive), Sarri di contro è stato semplicemente ingannato dal panz1 pataccaro pigiamato e quagliante. Nel senso di “uno che si comporta da quaglia”, non di “uno che quaglia”, per evitare fraintendimenti. Anche perché “grandi giocatori” e “lazie” nella stessa frase ci vuole la pressa idraulica per farceli stare entrambi.
Orsi ormai è un Massimo Mauro tenuto male….
faccio notare a Torri che Ranieri ha fatto 46 punti nel girone di ritorno ma non con questa squadra . aveva in campo Paredes e Saelemeker che sara’ pure antipatico ma ci ha risolto diverse partite e non è stato sostituito
…a PAREDES di oggi preferisco di un filo NEIL versione prime (quello che ha segnato con noi) per me già giocatore efficace in molte più zone di campo di Leandro, testa non c’è paragone, in ascesa sicura futura.
A Saelemakers preferisco tutta la vita WESLEY (che lo ha giustamente “sverniciato all’Olimpico), altro che, provato ormai, dove lo metti…
Poi per carità i media farlocchi raccontano che Saelemakers (e Leao) eran “fuori condizione”… per me ancora stanotte si sognano Wesley e Ghilardi e si svegliano piangendo come bambini 😅…
Per una volta , anche se , IN PARTE , condivido quello che dice Orsi . La realtà sta a metà strada , ok qualche giovane da valorizzare ma se affiancati da giocatori esperti e MOTIVATI . Per quanto riguarda Fortini mi chiedo cosa ha dimostrato fino ad ora per valere 15 milioni, considerando che e’ prossimo alla scadenza del contratto e , a quanto pare , non intende rinnovarlo . Ho visto qualche minuto in cui ha giocato e , noni ha impressionato come invece a fatto Palestra ma , questo è il mio giudizio. Se poi arriverà , spero a cifre ragionevoli , sarò il primo dei suoi tifosi.
a Orsi te sento un po confuso, a parte che Sarri stava a casa e non aveva grandi offerte quindi o se prendeva la S.S. Tristezza o rimaneva a casa mentre Gasperini sin da subito sapeva del nostro progetto ed è stato accettato e siamo terzi in classifica quindi il nostro allenatore ci sa fare eccome con i giovani mentre al povero Sarri non vedo tutta questa gioventù in più come è stato autorizzato il mercato gli stanno smantellando la squadra e l’unico giovane preso è il raccomandato Maldini che ovunque è andato fa panca quindi buona fortuna a lui e Sarri che gli deve trovare posto in squadra, quindi evita certi paragoni. Forza Roma
Oggi le comiche.
Sul podio:
Al terzo posto Torri, parliamo di rose e di avversari con rose diversi.
Seconda piazza per Corsi, peccato che Pallotta non sia riuscito a chiuderti la radio. Era una buona idea.
Primo per distacco Orsi, giuro, ho smesso di ridere solo trenta secondi fa. Un idolo.
(che poi Foden, Yamal e Nico William erano Foden, Yamal e Nico William già a 17 anni eh…)
A Orsi, sei peggio di quello che non sa distinguere le olive baresane dalle cacche de capra!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.