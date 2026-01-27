Pazza idea Lazio: Sarri vuole Zaniolo in biancoceleste

Un’indiscrezione destinata a far rumore a Roma, e non solo sponda biancoceleste. Secondo quanto riportato da Radio Sei, la Lazio starebbe valutando seriamente Nicolò Zaniolo come possibile rinforzo offensivo per la seconda parte di stagione. Una pista suggestiva, ma allo stesso tempo carica di ostacoli, tecnici e soprattutto ambientali.

L’input sarebbe arrivato direttamente da Maurizio Sarri, che apprezza da tempo le caratteristiche dell’attaccante attualmente all’Udinese. Zaniolo, 26 anni, viene considerato dal tecnico un profilo in grado di dare fisicità, strappi e soluzioni alternative nel reparto offensivo, soprattutto in una fase in cui la Lazio è alla ricerca di nuove energie davanti.

Il club biancoceleste starebbe ragionando su un possibile tentativo negli ultimi giorni del mercato invernale, ma l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. Da una parte ci sono le valutazioni dell’Udinese e l’incastro economico da costruire in tempi ristretti, dall’altra pesa – e non poco – il passato di Zaniolo con la maglia della Roma, elemento che rende la pista particolarmente delicata sotto il profilo simbolico e mediatico.

Al momento non risultano offerte ufficiali né contatti avanzati, ma la suggestione è concreta e viene monitorata con attenzione. Un’idea che potrebbe restare tale oppure trasformarsi in un vero tentativo sul gong del mercato, se le condizioni dovessero diventare favorevoli.

Fonte: Radio Sei