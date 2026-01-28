Carrasco spinge: vuole la Roma. Oggi si può sbloccare l’affare con l’Al-Shabab

Yannick Ferreira Carrasco ha scelto: vuole la Roma. Per il belga i giallorossi rappresentano la vetrina ideale per tornare protagonista in Europa e rimettersi al centro del progetto Belgio in vista del Mondiale, sotto lo sguardo attento del ct Rudi Garcia. Una volontà forte, ribadita anche nelle ultime ore, che sta diventando un fattore centrale nella trattativa.

Il club dei Friedkin ha dato il via libera all’operazione e Massara è pronto all’affondo decisivo con l’Al-Shabab, facendo leva anche sul lavoro dell’entourage dell’esterno offensivo. La trattativa resta complessa perché il club saudita non vorrebbe privarsi di uno dei suoi uomini chiave mentre è in piena lotta per non retrocedere in Saudi Pro League. Ma il giocatore ha preso posizione e non sarà semplice trattenerlo. Anzi, Carrasco si è spinto oltre: è disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio, rinunciando a circa 7 milioni netti da qui a fine stagione, portandolo a una cifra sostenibile per la Roma.

A Trigoria l’unica formula presa in considerazione resta quella del prestito con diritto di riscatto. Massara, con ogni probabilità, attenderà l’impegno europeo contro il Panathinaikos prima di accelerare, con l’obiettivo di chiudere nel weekend, supportato dal pressing costante degli agenti del belga. Già oggi però potrebbero arrivare segnali positivi dall’Arabia. Il tempo stringe, ma la volontà del giocatore è chiara. E in questo tipo di trattative, spesso, è proprio quella a fare la differenza.

Nel frattempo il quadro attorno si è chiarito: smentito il nome di Gboho, tramontate le piste Tel e Summerville, restano sullo sfondo Sauer e Godts, con l’idea Sterling che affascina ma è complicata. La sensazione, però, è che la Roma stia concentrando energie e fiducia sull’operazione Carrasco.

Fonte: Gazzetta dello Sport