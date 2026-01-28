Carrasco spinge: vuole la Roma. Oggi si può sbloccare l’affare con l’Al-Shabab

Yannick Ferreira Carrasco ha scelto: vuole la Roma. Per il belga i giallorossi rappresentano la vetrina ideale per tornare protagonista in Europa e rimettersi al centro del progetto Belgio in vista del Mondiale, sotto lo sguardo attento del ct Rudi Garcia. Una volontà forte, ribadita anche nelle ultime ore, che sta diventando un fattore centrale nella trattativa.
Il club dei Friedkin ha dato il via libera all’operazione e Massara è pronto all’affondo decisivo con l’Al-Shabab, facendo leva anche sul lavoro dell’entourage dell’esterno offensivo. La trattativa resta complessa perché il club saudita non vorrebbe privarsi di uno dei suoi uomini chiave mentre è in piena lotta per non retrocedere in Saudi Pro League. Ma il giocatore ha preso posizione e non sarà semplice trattenerlo. Anzi, Carrasco si è spinto oltre: è disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio, rinunciando a circa 7 milioni netti da qui a fine stagione, portandolo a una cifra sostenibile per la Roma.
A Trigoria l’unica formula presa in considerazione resta quella del prestito con diritto di riscatto. Massara, con ogni probabilità, attenderà l’impegno europeo contro il Panathinaikos prima di accelerare, con l’obiettivo di chiudere nel weekend, supportato dal pressing costante degli agenti del belga. Già oggi però potrebbero arrivare segnali positivi dall’Arabia. Il tempo stringe, ma la volontà del giocatore è chiara. E in questo tipo di trattative, spesso, è proprio quella a fare la differenza.
Nel frattempo il quadro attorno si è chiarito: smentito il nome di Gboho, tramontate le piste Tel e Summerville, restano sullo sfondo Sauer e Godts, con l’idea Sterling che affascina ma è complicata. La sensazione, però, è che la Roma stia concentrando energie e fiducia sull’operazione Carrasco.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Carrasco preso in prestito dall’ Arabia praticamente a Febbraio sarebbe una pessima idea… certo, se non ci fossero possibilità alternative (si deve acquistare solo in prestito sino al 30 giugno) sarebbe (forse) meglio di niente… forse
….meglio di Sterling (che poi, può giocare a sx, ma è principalmente un’ala dx…), quest’anno 0 minuti, mai visto campo, l’anno scorso 1 goal in 17 presenze, comuunque 31 anni, non vorrei vederlo a ROMA.
Anche perché se CARRASCO punta il Mondiale, Sterling che punta?… la Nazionale l’ha salutata da tempo.
in prestito secco fino a giugno si può prendere solo lui
Per me, invece, vista la situazione contingente, sarebbe una buona soluzione.
Per caratteristiche è il tipo di giocatore che manca alla nostra rosa e che Gasperini chiede da tempo.
Ha grande esperienza internazionale e si adatterebbe in fretta.
Verrebbe rinunciando a tanti soldi pur di potersi giocare le chances di convocazione al mondiale e quindi non lesinerebbe in impegno.
Bisogna infine sfatare il mito che i giocatori in Saudi Pro League si allenino poco, viste anche le ultime prestazioni di Retegui in nazionale.
Meglio lui fino a giugno x poi puntare ad una prima scelta nel ruolo, piuttosto che prendere il prendibile a caro prezzo a gennaio.
Parere personale, ovviamente.
queste sentenze definitive senza neanche averlo preso e visto giocare … poi se arriva e fa il fenomeno sparite … anche io sono per un altro tipo ( età in particolare ) di giocatore … ma se ha il placet del Gasp chi siamo noi per poter per emettere sentenze assolute e così negative … se verrà lasciamo giudicare il campo
a quanto pare sembra l’unica pista percorribile
va detto che se alla sua età ritiene di rinunciare allo stipendio dorato per tornare nel calcio che conta vuol dire che ha voglia di farlo e si sente fisicamente in grado di poterlo fare ..quindi se l’operazione dovesse andare in porto non la vedrei così male…anzi
da qui fino a giugno aggiungerebbe valore alle opzioni di Gasperini..
Daemsi ma che dis orso è? Sentenze definitive senza neanche averlo preso e visto giocare? Dopo che lo prendi e lo vedi giocare non è più un parere ma la constatazione di fatti oggettivi (lo so che per alcuni non esistono). Il bello di una condivisione di pareri (più o meno discordi… il punto di vista di ddrmaancheno ci sta tutto…quasi mi convince …) è proprio il parlarne adesso… Ovviamente se venisse preso spererei di sbagliarmi e ne sarei strafelice (nessuno può indovinare con certezza la resa di un calciatore dato che dipende da mille fattori… stiamo tutti zitti e chiudiamo il forum allora?). La cosa comica è che il tuo commento ha pure tanti like…
@Silvio – Mi ero fatto la stessa domanda, poi ho cercato info e vedo (fonte TM) che in carriera ha giocato 279 volte a sx (con 91 gol e 60 assist) e 190 a dx (52 gol e 55 assist).
Non riesco a vedere l’andamento specifico per gli ultimi anni perché l’apposita funzione sembra buggata, ma diciamo che i numeri dicono che a sx ci potrebbe giocare tranquillamente; le domande da farsi probabilmente sono più simili a quelle che ci facciamo su Carrasco.
Aspettiamo e vediamo!
La fonte… 🤦
“Cazzettariiii…”
Io resto dell’idea di riportare zaniolo a Roma, 10 mln sono fattibili.
Ora però , qualcuno di buona volontà, mi può spiegare l’operazione Giovane al napule?
Io sapevo che o napule poteva prendere solo giocatori in prestito , o svincolati,
e dopo che era uscito un proprio giocatore. perché non poteva cacciare un solo centesimo .
Detto delle cessioni in prestito di Lucca e Lang, come ha fatto il Napoli ha pagare 3 mln per il prestito di Giovane e 17 per il riscatto.?
Altra domanda, il blocco delle trasferte di laziali e napoletani? Quando ci sarà?
Eppure ci stanno i video dell’agguato dei napoletani ai laziali.
Con noi ci hanno messo tre giorni…
…perché non lo pagano subito. Ceduti Lang e Lucca, che poi neanche loro sono definitivi, il Napoli rispetta il “costo zero”.
D’accordo con te su ZANIOLO. 10 milioni e lo riporti a ROMA.
Sembra aver messo la testa relativamente a posto
Però non so se a Gasperini va bene.
Ciao Gaetano… Giovane l hanno potuto prendere proprio perché hanno dato via Lucca e Lang e preso Giovane in prestito e posticipato l acquisto al prox anno … se non avessero dato via nessuno non avrebbero potuto fare nessuna operazione … invece ora hanno spazio per un ulteriore entrata difatti stanno cercando un altro profilo sempre in attacco o a centrocampo
…credo che il blocco trasferte per noi e Viola sarà revocato e ci stanno lavorando. Poi vedremo bho…🙂
su Zaniolo perdonami Gaetano ma ho diverse perplessità ..1) ha cambiato 4 squadre in 2
anni e qualcosa vorrà dire ..2) Il Gasp non l ha mai tenuto in considerazione quindi ed ha dato il placet di venderlo dopo neanche 6 mesi che l ha allenato quindi è evidente che non gli piace, ora che sia per un discorso tecnico/tattico o se sia per un discorso caratteriale questo non lo sappiamo ma comunque non penso che lo voglia con se …3) è uno che fa casinò negli spogliatoi difatti si lascia malamente sempre con tutti compagni è riuscito a litigare anche con i ragazzi della nostra primavera quindi non penso che sia ben visto anche nella nostra prima squadra…poi oggi come oggi non credo che l udinese lo venda a 10 mln … a questo punto preferirei puntare su un ragazzino talentuoso ma che può diventare un vero crack rispetto ad un 26 enne che sappiamo per il suo storico cosa può darci e quanti problemi può creare
In un altro articolo si parla della possibilità Ghobo, in questo invece di Ghobo nome smentito… Vabbè che le fonti possono essere diverse ma che le informazioni siano diametralmente opposte mi sembra parecchio strano…
Ho appena letto che invece non si farà perché gli arabi non lo vogliono dare in prestito con diritto ma solo a titolo definitivo
🤔 Purtroppo la Roma ha delle contingenze e sono legate al prestito, quindi è difficile poter scegliere qualora ci fossero giocatori disponibili, ma con una sola freccia spuntata a disposizione
Se ricordo bene Carrasco percepisce uno stipendio netto di 14 milioni all’anno, rinuncerebbe a 7 milioni, restano 7 milioni che al lordo fanno 11 milioni per 5 mesi di contratto ? Se cosi’ fosse sarebbe un suicidio.
…i 7 milioni dei 13/14 che prende all’anno li ha già presi dal club attuale.
Restano 6,5/7 milioni netti per 5/6 mesi.
Se è vero che è disposto a rinunciare a molto di questi, ci costerebbe massimo la metà di 6/7..?… netti.
Se il cartellino non lo paghi o quasi ci può stare.
Ma sei sicuro che Gasperini lo vuole Bailasco?
Perchè non so se hai capito come funziona…
Le solite perdite di tempo per arrivare a lunedì e dire non abbiamo trovato il profilo giusto ci proveremo a giugno e Gasperini si attacca al tranv pure questa volta
