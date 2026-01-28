Summit a Trigoria con Massara e Friedkin: Gasp chiede a gran voce l’esterno

La corsa contro il tempo è ufficialmente partita. Con il mercato invernale ormai alle battute finali, la Roma ha riaperto il tavolo delle priorità per provare a consegnare a Gian Piero Gasperini quel tassello che manca dall’estate e che continua a mancare anche oggi: l’esterno offensivo di sinistra.

Come riportato da Il Messaggero, ieri mattina a Trigoria è andato in scena un summit di mercato tutt’altro che interlocutorio. Al “Fulvio Bernardini” si sono ritrovati Gasperini, il direttore sportivo Frederic Massara e il vicepresidente Ryan Friedkin per fare il punto sulle ultime mosse e, soprattutto, per chiarire una volta di più le esigenze tecniche della squadra. Un confronto diretto, senza giri di parole.

Gasperini ha ribadito a gran voce un concetto che accompagna tutta la sua avventura romana: serve un’ala sinistra vera, uno specialista di ruolo, capace di dare profondità, strappo e imprevedibilità. Una richiesta avanzata già in estate e rimasta inevasa, nonostante i numerosi adattamenti fatti fin qui. Un buco evidente nella costruzione della rosa, che il tecnico non intende più colmare con soluzioni di emergenza.

Il messaggio è arrivato forte e chiaro anche ai piani alti del club. I Friedkin sono consapevoli che senza quell’innesto la Roma rischia di restare incompleta proprio nel momento decisivo della stagione, tra campionato ed Europa. Per questo Massara è al lavoro su più tavoli, nel tentativo di sbloccare una trattativa che possa finalmente soddisfare le richieste dell’allenatore.

Il summit di Trigoria è servito a riallineare strategie e priorità: prima di tutto l’esterno offensivo, poi, semmai, il resto. Il tempo è poco, le difficoltà tante, ma la linea è tracciata. Gasperini ha fatto la sua mossa, ora tocca al mercato rispondere. E stavolta, senza alibi.

Fonte: Il Messaggero