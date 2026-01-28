Summit a Trigoria con Massara e Friedkin: Gasp chiede a gran voce l’esterno

La corsa contro il tempo è ufficialmente partita. Con il mercato invernale ormai alle battute finali, la Roma ha riaperto il tavolo delle priorità per provare a consegnare a Gian Piero Gasperini quel tassello che manca dall’estate e che continua a mancare anche oggi: l’esterno offensivo di sinistra.
Come riportato da Il Messaggero, ieri mattina a Trigoria è andato in scena un summit di mercato tutt’altro che interlocutorio. Al “Fulvio Bernardini” si sono ritrovati Gasperini, il direttore sportivo Frederic Massara e il vicepresidente Ryan Friedkin per fare il punto sulle ultime mosse e, soprattutto, per chiarire una volta di più le esigenze tecniche della squadra. Un confronto diretto, senza giri di parole.
Gasperini ha ribadito a gran voce un concetto che accompagna tutta la sua avventura romana: serve un’ala sinistra vera, uno specialista di ruolo, capace di dare profondità, strappo e imprevedibilità. Una richiesta avanzata già in estate e rimasta inevasa, nonostante i numerosi adattamenti fatti fin qui. Un buco evidente nella costruzione della rosa, che il tecnico non intende più colmare con soluzioni di emergenza.
Il messaggio è arrivato forte e chiaro anche ai piani alti del club. I Friedkin sono consapevoli che senza quell’innesto la Roma rischia di restare incompleta proprio nel momento decisivo della stagione, tra campionato ed Europa. Per questo Massara è al lavoro su più tavoli, nel tentativo di sbloccare una trattativa che possa finalmente soddisfare le richieste dell’allenatore.
Il summit di Trigoria è servito a riallineare strategie e priorità: prima di tutto l’esterno offensivo, poi, semmai, il resto. Il tempo è poco, le difficoltà tante, ma la linea è tracciata. Gasperini ha fatto la sua mossa, ora tocca al mercato rispondere. E stavolta, senza alibi.
carrasco, all in
diamogli finalmente sto caz di esterno che chiede da troppo tempo, se è vero che i presidenti sono pronti a sborsare 35 ml credo che un giocatore di valore si possa trovare. giochiamoci campionato e coppa senza rimpianti, consapevoli che si era fatto il possibile per raggiungere gli obiettivi
Gasperini che invoca a gran voce l’esterno sinistro , mi ricorda la mitica scena del film Amarcord di Fellini, in cui Ciccio Ingrassia dopo essersi arrampicato su un albero grida: Voglio una donnaaaaaaaa voglio una donnaaaaaaaa ..
Allora mi immagino Gasperini arrampicato sulla traversa della porta di gioco che grida: Voglio un esternoooooooo..
Oppure , cosa molto più semplice , fare un articolo senza creare ansia e depressione .
veloce massara veloce.
Serviva summit sono 5 mesi che lo chiede e te lo dovevi avere già comprato all inizio di mercato . Boh sento commenti positivi su Massara per me invece è uno che arriva sempre troppo tardi sulle trattative.
Ci vuole un incontro ora per organizzare qualcosa che sarebbe fattibile, anche con il telefono per richiedere quel giocatore che serve da questa estate…
Sempre peggio.
Basta sapere il budget a disposizione e poi se la vede Massara e Gasp, per il resto mi sembra la solita fuffa giornaliera…
P. s.
Pioggia di m.
E’ solo fuffa giornaliera…..Trigoria sembra un Ministero…..
bene !!! di solito dopo il “SUMMIT” qualcosa di buono esce !!! mi sembra di vedere il poro Massara arrivare da Ryan e chiedere la paghetta per le caramelle eheheh
l miei preferiti sono Gotz and Tell che , considerando l’investimento fatto per Vaz , non capisco perche non si prendano a titolo definitivo ( casomai con pagamenti dilazionati in due anni ) … 25/30mln li valgono tutti … se hai speso 20 per Vaz non capisco perche non lo facciano per 2 talenti già affermati …
vedrem
intanto Forza Maggica
Perché non te li danno a 30!!!Ecco perché. Ma perché poi dovrebbero farlo? E’ come se noi oggi vendessimo Koné’ o Soule. Che senso avrebbe? A gennaio fai fatica a prendere giocatori forti perché giustamente le squadre non se ne privano a metà stagione.
…lasciate giocare questo turno di Coppe poi per me chiuderanno con qualcuno.
Perché hanno più di 18 anni e vanno considerati nel FFP. Vaz ha 18 anni e il suo costo viene scorporato dalle spese annuali. Per questo lo hanno preso cash. FRS
“Gasperini ha ribadito a gran voce..’.
Immagino fosse lì dietro la porta e l’abbia sentito l’autore dell’articolo.
Se si deve comprare si deve comprare bene, se le valutazioni vanno oltre il budget prefissato nn ha senso
Carrasco per 5 mesi in prestito con stipendio ridotto è una soluzione temporanea che ci permette di completare la rosa con un elemento di qualità che si alterna a Lollo e al giovane Venturino.
A giugno il discorso del trequartista di sinistra è più facile da risolvere, dando via Carrasco. E col budget a disposizione.
In fondo alla roma serve adesso il giocatore, a giugno i giochi saranno già fatto e si faranno altri discorsi.
Giustamente il messaggero ha sentito tutto. Si trovavano all’interno della sala dove si è svolto il meeting 😂
Ci siamo ridotti all ultimo giorno per l esterno richiesto a gran voce già da questa estate. Massara caxxo sveglia!!!!
Ieri sera mi son visto Viola-Como per dare un’occhiata a Fortini.
Mamma mia,un disastro…e per questo vorrebbero 15 milioni ?
Spero soltanto che Massara non faccia una pazzia del genere .
Fortini a fine campionato con la fiorentina in B,varrà massimo 5 milioni, che è il suo reale valore.
Stavo per leggere l’articolo.
Poi mi sono caduti gli occhi sul virgolettato di cassano e ho perso l’alfabetismo funzionale.
Sono 6 mesi che il Gasp chiede quel tipo di giocatore e ancora siamo qui a parlarne. In estate non ci siamo riusciti, ora dopo quasi un mese di trattative in cui , è arrivato Malen e ne siamo tutti contenti ma , perché Vaz e Venturino invece di quello che chiedeva il Gasp ? Magari , saranno bravissimi e , vanno anche bene se , poi arriva anche un bravo esterno sinistro. Capisco che non sia facile ma se non ci riesci in 6 mesi significa che non sei un D.S. da Roma ma ci sono ancora 4 giorni e fino ad allora ogni giudizio su Massara è sospeso .
Secondo me, dopo la sessione di calciomercato non vedremo più Massara. Basta così veramente. Da giugno tratta Zirkzee, 3 mesi per Raspadori, manco cito gli altri ed alla fine dopo quasi un anno siamo ancora senza corsia sinistra e tu ti presenti con Venturino ? Ma cacciatelo a pedate…questo è pure peggio si Pinto e Ghisolfi. Paratici va alla Fiorentina, Giuntoli è libero e noi stamo cor cassamortaro che se non fosse stato per le conoscenze di Gasp e la presenza dei Friedkin, manco Malen avrebbe chiuso. Cose da pazzi veramente. Ora Rinnovasse pure Pellegrini così lo schifo è completato. Che schifo
ieri mattina a Trigoria è andato in scena un summit di mercato tutt’altro che interlocutorio. Al “Fulvio Bernardini” si sono ritrovati Gasperini, il direttore sportivo Frederic Massara e il vicepresidente Ryan Friedkin…
Quindi poi subito dopo uno dei tre è andato dal giornalistucolo del messaggero a riferirgli il conrtenuto del’incontro?
O è piu probabile che abbia inventato notizie confidando nella “ingenuità” dei suoi lettori?
a saperlo..
sarà il decimo summit che i giornalai dicono di esserci stato e quasi tutti sono stati a Gran voce da parte del tecnico però dell esterno non c’è traccia, ora mi chiedo saranno veri tutti sti summit o sono invenzioni dei soliti giornalai? a voi le conclusioni. Forza Roma
Infatti mi tengo il giudizio sospeso ma il primo che doveva prendere era l esterno quello che manca . Poi siamo l unica squadra in serie A ad avere 4 centrocampisti se si fa male un altro chi metti mancini? . Il terzino hai preso una sola come baily e vabbè tutti possono commettere errori ma avendo 5 mesi di tempo dovevi già averlo in rosa adesso è difficile perché o lo strapagati o a 6 giorni dalla fine chi lo vende deve trovare il sostituto .
