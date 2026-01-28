Svolta Udine: settore out, curva aperta

Il prefetto di Udine ha chiuso il settore ospiti, l’Udinese ha aperto una curva. Dopo gli scontri di domenica 18 gennaio presso lo svincolo autostradale di Casalecchio di Reno tra gli ultras della Roma e quelli della Fiorentina e la successiva decisione del Viminale di vietare le trasferte a entrambe le tifoserie, il prefetto Domenico Lione ha disposto la chiusura del settore ospiti del Bluenergy Stadium in vista della sfida di lunedì sera (ore 20.40).
La vendita dei biglietti di Udinese-Roma è stata vietata alle persone residenti nella regione Lazio. Poco dopo, la società bianconera ha comunicato alla Roma di aver aperto la Curva Sud proprio a chi tifa giallorosso. Si tratta del settore adiacente a quello solitamente dedicato agli ospiti.
Le persone residenti a Roma e nel Lazio non potranno recarsi allo stadio per nessuna ragione, pena l’applicazione del Daspo. Sono 3500 i posti disponibili nella curva lasciata libera dall’Udinese. Il prezzo del biglietto oscilla tra i 28 e i 35 euro.
Fonte: Corriere dello Sport
Iniziativa lodevole per i tanti tifosi della Roma residenti al nord. Complimenti all’udinese. Nel frattempo aspettiamo la chiusura delle trasferte per quest’altri ed i napoletani, per ora tutto tace.
I friulani sono stati sempre nostri amici. Basta ricordare il comportamento esemplare, la preoccupazione e la correttezza che dimostrarono quando per N’Dicka si temette il peggio.
E’ l’unico stadio in cui la trasferta è veramente una festa. Per quanto riguarda la pena da dare ai tifosi delle pigiamate, già stiamo in netto ritardo rispetto alla rapidità con cui siamo stati puniti noi e i viola. Strano, vero?
E’ bello pensare che ho pagato le tasse per stipendiare uno che pensa di risolvere il “problema violenza” evitando il contatto fra due tifoserie gemellate.
Mi piace anche che se un Romano ignaro si avvicina per sbaglio allo stadio si becca un daspo.
Se poi la sera devo ringraziare se torno a casa senza una coltellata, pazienza.
Il discorso è diverso: sono state vietate le trasferte dei tifosi giallorossi e viola, a prescindere dalla squadra ospitante, non è che siccome le tifoserie di Udinese e Roma (per esempio), sono gemellate allora si può permettere di partire… anche perchè a dirla tutta, gli scontri tra pseudo tifosi sono avvenuti mentre si stava viaggiando per recarsi nei luoghi degli stadi e non dentro gli stessi stadi… quindi a livello puramente concettuale è purtroppo una decisione corretta… Ovviamente è il principio in base al quale non si perseguono solo i teppisti responsabili, ma si puniscono indistintamente tutti i tifosi ad essere totalmente sbagliato! Ed è questo il punto cruciale su cui ragionare per perseguire i reali responsabili e non tutti! Indipendentemente dal giusto o sbagliato, infine, del blocco totale delle trasferte di tutti i tifosi di una squadra, attendiamo di vedere se la stessa linea punitiva verrà adottata anche per laziali e napoletani, considerando che in questo turno di campionato entrambe le due squadre giocano in casa, mi attendo che lo stop a tutti i tifosi di queste due squadre venga comunicato in settimana prima del prossimo turno e della loro prossima trasferta!!!
assurdo che per quattro criminali ci perdano i tifosi e la squadra.
a sassuolo erano più i tifosi della ROMA che quelli del sassuolo e hanno avuto quasi il supporto di chi gioca in casa.
quello è un vantaggio della squadra. adesso quel vantaggio non ci sarà fino a fine stagione!
se ti meni con i tifosi della fiorentina, che vantaggio porti alla ROMA?
Sarò presente in curva …. al solito 💪🏻
Solo applausi per l’Udinese, ho una mia nipote che insegna da quelle parti, mi dice sempre che neanche per tutto l’oro del mondo lascerebbe il Friuli.
Per il resto , cosa stanno aspettando per bloccare le trasferte di lazzuesi e napoletani?
E aspettiamo…..
Assurdo che un prefetto chieda la chiusura di un settore dello stadio, come a dire “non solo vogliamo impedire ai romanisti di Roma di raggiungere Udine, ma anche a quelli di altre regioni”. In pratica decide una sanzione ancora maggiore di quella già (eccessiva) emessa.
….questo provvedimento del Viminale verrà revocato. Mi auguro.
