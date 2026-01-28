“ON AIR!” – ROSSI: “Carrasco il paracadute, mi aspetto una sorpresa”, CASANO: “Se non arrivasse l’esterno sarebbe un mercato da 5”, PES: “Per Gasp sarebbe la beffa finale”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sul mercato della Roma penso che ci siano in ballo discorsi che noi non conosciamo, e che ci siano nomi su cui si sta lavorando che non sono ancora usciti. Credo che Carrasco sia sullo sfondo come paracadute, tipo “male che vada facciamo Carrasco“. Se era quello l’obiettivo, lo avevi già preso, perchè aspettare lunedì. O c’è un nome mai uscito, oppure uno di quelli che viene fatto passare come impraticabile, tipo il Sauer del Feyenoord. Certi affari posso sembrare impraticabili il 10 gennaio, ma magari non il 30, specie se hai problemi di bilancio o musi lunghi dentro lo spogliatoio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Secondo me alla fine l’esterno alto arriverà. Ci sono ancora sei giorni pieni di mercato, e un’accelerata su tutte le trattative ci sarà venerdì dopo la chiusura delle coppe. Se sarà Carrasco il voto al mercato sarà 6,5. Attualmente il mio voto è 6, quindi Carrasco sposta uno 0,5. Se arriva anche l’esterno basso è da 7…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “All’allenatore erano stati promessi due attaccanti, l’11 e il 9, quindi una punta e un esterno a sinistra. Quindi se ne prenderai solo uno, il mio voto al mercato di gennaio sarebbe cinque, perchè avresti fatto solo la metà del tuo lavoro. Malen è buono, ma è uno, non può mica coprire due ruoli…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La beffa finale per Gasperini sarebbe inseguire un ruolo per sei mesi e poi non riuscire a prenderlo. Ora vedremo cosa succederà. Carrasco è un piano B per tutti, anche per Gasperini stesso. Il giocatore sta spingendo tanto ed è disposto a tagliarsi l’ingaggio, il problema è la formula con l’Al Shabab. Bisogna capire se si riuscirà a strappare il prestito, ma penso davvero che sia l’ultimissima scelta dato che ancora mancano cinque giorni di mercato pieni. Massara sta cercando giocatori più giovani e futuribili, ma bisognerà capire se sarà possibile, non so cosa si potrà tirare fuori dal cilindro in queste ultime ore…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Gasperini vuole un giocatore fatto. Quando dice che pensava di allenare un under 25 e invece si trova ad allenare un under 20 è emblematico. E’ arrivato Venturino, ma non so quanto lo vedremo. Ora vediamo se un giocatore arriverà entro la fine del mercato, e io comincio a dubitarne. Penso che si possa discutere sul fatto se sia stato giusto investire 25 milioni su un ragazzo francese di 18 anni (Vaz, ndr) piuttosto che andare a coprire il buco a sinistra, questa è una domanda che ci sta…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Ho la sensazione che con Gasperini la prestazione, al di là del risultato, ci sarà sempre. Se fossi un giovane difensore della Roma guarderei molto a Celik per come pensa e come agisce. E’ troppo facile dire Mancini, lui potrebbe darti dei consigli, ma l’esempio te lo dà Celik. Lui sa che si deve svegliare due ore prima degli altri e fare allenamento…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Con lo Stoccarda pensavo potesse essere molto complicata e che la Roma potesse non vincere, e invece la squadra è stata perfetta giocando una delle partite migliori. Il Panathinaikos non lo so quantificare, ma hai una grande occasione per evitare un paio di partite pericolose che devi vincere, evitando un dispendio di energie e il pericolo infortuni. Più ne eviti e meglio è…Carrasco? Non lo vedo giocare da 10 anni, non mi ricordo nemmeno quando l’ho visto l’ultima volta. E’ un’incognita e se si potesse evitare è meglio. Con Bailey è stato incredibile, poteva darti una mano e non ha fatto un cavolo. L’importante è evitare questo tipo di calciatori, che ti fanno solo danni e basta…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il cammino della Roma è quello che ci si aspettava, sia in campionato che in Europa, e questo è anche merito della rosa. L’allenatore non sta facendo miracoli, il merito è di tutti: di Gasperini, del ds, della società e della squadra. Se fai un punto in Grecia avrai raggiunto il tuo obiettivo. La Roma ha sempre fatto bene in Europa, e ti basta un punto, tanto al Panathinaikos non serve vincere perchè ormai non eviterebbe il playoff. Mi aspetto una partita in gestione da entrambe le parti… Mercato? Penso che anche se restasse così la Roma sarebbe competitiva, Gasp ha trovato la quadra. Questa è una squadra costruita e allenata bene, e può lottare per un posto in Champions…”

