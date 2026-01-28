PANATHINAIKOS-ROMA, i convocati di Gasperini: out Ferguson per un dolore alla caviglia

Giovedì alle 21:00 la Roma scenderà in campo contro il Panathinaikos per il matchday 8 di Europa League. Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini: spicca l’assenza di Ferguson, fermato da un riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra.
L’attacco è quindi ridotto ai minimi termini: out anche Dovbyk, fermo fino ad aprile, Malen e Vaz, ancora non in lista Uefa. In lita il baby Della Rocca.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Soulé, Dybala, Della Rocca.
Fonte: asroma.com
Ferguson mo ha rotto. C’ha 20 ed è + fracico di un novantenne. Averlo o non averlo è la stessa cosa
Perdo ogni speranza anche io.
Ora forse si comincia a capire il perché di alcune scelte di Gasperini. Ricordo vagamente tempo fa, credo dopo la partita contro la juventus, dove a furor di popolo il mister venne attaccato aspramente per l’impiego con il contagocce di Ferguson. Gasperini è stato un signore e un mister con le sfere a non scomporsi e a mantenere il punto senza spaccare l’ambiente romanista (da sempre una polveriera a causa di radicolari, infiltrati laziesi e tifosi romanisti rispettabili, che amano la Roma con tutto il cuore, ma dal piagnisteo facile). Ferguson a fine stagione tornerà al mittente. Troppi soldi per un giocatore forte ma sempre a metà servizio.
credo si sia riacutizzata la possibilità di cederlo adesso……quindi non gioca per non fare la fine di Dovbick…..
Là davanti sarà un Pellegrini-Dybala-Soulé praticamente obbligato, con Dybala falso nove, suppongo. Mannaggia, siamo proprio ridotti ai minimi termini, menomale che dopo questa si può aggiornare la lista uefa.
…..no vabbè, non ci si crede…..ma sarà stata l’umidità?
che tempra d’acciaio!!
SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤
Sto riacutizzarsi del dolore alla caviglia di Ferguson me puzza…
Mancio Ziolk Ghilardi
Rensch El Ayna Pisil Tzimi
Soulè Pellegrini
Dybala
🤔🤔 Con quelli rimasti a vedere dalla convocazione si potrebbe far giocare uno dei portieri in attacco….
ormai Ferguson è un ex giocatore. e’ stato una meteora come tante nel firmamento calcistico.
purtroppo,ha problemi psicologici con la caviglia, l’ho visto quando in azione, fa’ movimenti innaturali, per proteggersi da eventuali colpi
Il bimbo fa vedere che ha la bua perché ci è rimasto male domenica? Oppure è già stato ceduto?
Non abbiamo un attaccante a causa di questa ennesima bandiera bianca di Ferguson.
Cedetelo subito!
Ok, non si può più rimandare il momento di congedare Ferguson e prendere in prestito un qualsiasi altro centravanti per sei mesi. Ora basta, non torna utile nemmeno come tappabuchi.
Ok quindi ferguson a questo punto deduco che è andato,dico la verità ultimamente non mi era dispiaciuto sinceramente vedo più pronto lui a vaz e se lo lasciano andare avranno le loro ragioni. Speriamo in questo esterno sx non credo sia carrasco ma forse un nome ancora non uscito
Oggi segna Della Rocca!
Nella rifinitura?
Vabbè, se dovessi scrivere una storia su uno che non vuole giocare e sbattersi, la scriverei così.
Spero che sia una farsa per la cessione imminente.
Non importa sia forte o meno, Gasp l’ha detto più di una volta: l’atteggiamento.
L’unico irlandese che molla subito, rinuncia ed è di burro. Il 10% del temperamento di Roy Kean ed arava il campo.
Esatto. Ma anche il 10% di Parrot…a proposito ma Parrot non è di piede destro,,,?
Firma per il club… e per l’ospedale.
Che bidone immenso
Secondo me delle due l’una: se l’infortunio è reale vuole dire che ha veramente dei seri problemi fisici che lo limitano; se, invece, è gonfiato hanno già deciso di interrompere il prestito o girarlo ad altra società.
…ARENA?…??… non è in lista? …e Della Rocca si? forse i Primavera nn sono un problema?
Comunque si passa direttamente agli ottavi, zero preoccupazioni. Loro mi sa che sono già qualificati e siamo pure gemellati.
Meglio così. Altri minuti per chi gioca meno.
Arifacce co Arena…non è convocabile per l’Europa! E dodici…
adesso vado a controllare, ma sono quasi sicuro che il panatinaycos sia a rischio di non entrare nei ventequalcosa e rischiano di uscire.
ho controllato e è 19 a 11 punti, il 24esimo posto è l ultimo utile che è occupato dal celtik a 8 punti.
aritmeticamente non sono qualificati.
Nella lista b in Europa ci sono gli under 21 con tre anni di permanenza nella Roma
Nella lista b in Italia ci sono tutti gli under 21
Ergo Arena può giocare in Italia e non in Europa
Questo è
Sono regole, non scelte
Portare arena?
A questo punto inventarsi rensch ala dx soule al centro e pellegrini a sx … oppure pisilli falso nuevo ?
Basta con Ferguson, mi arrendo anche io, via subito e dentro esterno d’attacco e Arena in prima squadra con Malen e Vaz.
Non avete capito nulla, purtroppo. Ma quale caviglia, come già avevo scritto dopo Roma Milan, Gasp ha sbagliato a mettere Vaz e addirittura Venturino e non lui. Certi equilibri di gruppo vanno mantenuti.
Il ragazzo, che non è scarso e rispetto a Dovbyk è Batistuta, si è giustamente risentito.
Infortunio diplomatico
è un fagotto fracico a 20 anni e quando avrà la mia età cosa sarà??????
Me lo aspettavo…i calciatori sono così..non mi sorprende ,hai preso il negretto lo hai fatto giocare e lui si è offeso, grande professionalità..
Addio Evan, mettiamo centravanti Pisilli a sto punto
mi sta iniziando a stancare
Qual’è il problema?!? Mancini centravanti!
