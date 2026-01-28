PANATHINAIKOS-ROMA, i convocati di Gasperini: out Ferguson per un dolore alla caviglia

34
424

Giovedì alle 21:00 la Roma scenderà in campo contro il Panathinaikos per il matchday 8 di Europa League. Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini: spicca l’assenza di Ferguson, fermato da un riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra.

L’attacco è quindi ridotto ai minimi termini: out anche Dovbyk, fermo fino ad aprile, Malen e Vaz, ancora non in lista Uefa. In lita il baby Della Rocca.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Soulé, Dybala, Della Rocca.

LEGGI ANCHE – Roma, ore cruciali per l’esterno: spunta Sterling

Fonte: asroma.com

    • Ora forse si comincia a capire il perché di alcune scelte di Gasperini. Ricordo vagamente tempo fa, credo dopo la partita contro la juventus, dove a furor di popolo il mister venne attaccato aspramente per l’impiego con il contagocce di Ferguson. Gasperini è stato un signore e un mister con le sfere a non scomporsi e a mantenere il punto senza spaccare l’ambiente romanista (da sempre una polveriera a causa di radicolari, infiltrati laziesi e tifosi romanisti rispettabili, che amano la Roma con tutto il cuore, ma dal piagnisteo facile). Ferguson a fine stagione tornerà al mittente. Troppi soldi per un giocatore forte ma sempre a metà servizio.

    • credo si sia riacutizzata la possibilità di cederlo adesso……quindi non gioca per non fare la fine di Dovbick…..

  2. Là davanti sarà un Pellegrini-Dybala-Soulé praticamente obbligato, con Dybala falso nove, suppongo. Mannaggia, siamo proprio ridotti ai minimi termini, menomale che dopo questa si può aggiornare la lista uefa.

    • purtroppo,ha problemi psicologici con la caviglia, l’ho visto quando in azione, fa’ movimenti innaturali, per proteggersi da eventuali colpi

  8. Il bimbo fa vedere che ha la bua perché ci è rimasto male domenica? Oppure è già stato ceduto?
    Non abbiamo un attaccante a causa di questa ennesima bandiera bianca di Ferguson.
    Cedetelo subito!

  9. Ok, non si può più rimandare il momento di congedare Ferguson e prendere in prestito un qualsiasi altro centravanti per sei mesi. Ora basta, non torna utile nemmeno come tappabuchi.

  10. Ok quindi ferguson a questo punto deduco che è andato,dico la verità ultimamente non mi era dispiaciuto sinceramente vedo più pronto lui a vaz e se lo lasciano andare avranno le loro ragioni. Speriamo in questo esterno sx non credo sia carrasco ma forse un nome ancora non uscito

  12. Vabbè, se dovessi scrivere una storia su uno che non vuole giocare e sbattersi, la scriverei così.
    Spero che sia una farsa per la cessione imminente.
    Non importa sia forte o meno, Gasp l’ha detto più di una volta: l’atteggiamento.

  13. L’unico irlandese che molla subito, rinuncia ed è di burro. Il 10% del temperamento di Roy Kean ed arava il campo.

  16. Secondo me delle due l’una: se l’infortunio è reale vuole dire che ha veramente dei seri problemi fisici che lo limitano; se, invece, è gonfiato hanno già deciso di interrompere il prestito o girarlo ad altra società.

  17. …ARENA?…??… non è in lista? …e Della Rocca si? forse i Primavera nn sono un problema?
    Comunque si passa direttamente agli ottavi, zero preoccupazioni. Loro mi sa che sono già qualificati e siamo pure gemellati.
    Meglio così. Altri minuti per chi gioca meno.

    • adesso vado a controllare, ma sono quasi sicuro che il panatinaycos sia a rischio di non entrare nei ventequalcosa e rischiano di uscire.
      ho controllato e è 19 a 11 punti, il 24esimo posto è l ultimo utile che è occupato dal celtik a 8 punti.
      aritmeticamente non sono qualificati.

    • Nella lista b in Europa ci sono gli under 21 con tre anni di permanenza nella Roma
      Nella lista b in Italia ci sono tutti gli under 21
      Ergo Arena può giocare in Italia e non in Europa
      Questo è
      Sono regole, non scelte

  20. Non avete capito nulla, purtroppo. Ma quale caviglia, come già avevo scritto dopo Roma Milan, Gasp ha sbagliato a mettere Vaz e addirittura Venturino e non lui. Certi equilibri di gruppo vanno mantenuti.
    Il ragazzo, che non è scarso e rispetto a Dovbyk è Batistuta, si è giustamente risentito.
    Infortunio diplomatico

  22. Me lo aspettavo…i calciatori sono così..non mi sorprende ,hai preso il negretto lo hai fatto giocare e lui si è offeso, grande professionalità..

