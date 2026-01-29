Calciomercato Roma, proposto nuovamente George ma Gasperini non è convinto

La sessione invernale di calciomercato chiude tra pochi giorni e la Roma ha ancora pochi giorni per esaudire i desideri di Gian Piero Gasperini. La priorità è l’acquisto di un’ala sinistra e, oltre a Sulemana dell’Atalanta, nelle ultime ore è spuntato un nome già accostato in estate ai giallorossi.
Come rivelato da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri è stato infatti riproposto ai giallorossi il profilo di Tyrique George, su cui ci sarebbe anche il Napoli.
Il classe 2006 del Chelsea però ha raccolto soltanto 492 minuti in stagione e Gasperini non sembra convinto dal profilo, dato che vorrebbe un calciatore più pronto.
Ariecchime che so Paolo!!
Nacho gioca ancora? Non è ancora ricicciato.
proposto da Massara
Il Tammy di turno non va bene, ci vuole il Malen di turno…
eccoci . . . dopo Summerville ci mancava solo Boy George!
Dateci Garnacho
Eh sì, in effetti sta confermandosi alla grande pure al Chelsea, addirittura una rete fatta sinora dopo essere stato pagato 46,2 milioni di euro…
