Calciomercato Roma, proposto nuovamente George ma Gasperini non è convinto

6
88

La sessione invernale di calciomercato chiude tra pochi giorni e la Roma ha ancora pochi giorni per esaudire i desideri di Gian Piero Gasperini. La priorità è l’acquisto di un’ala sinistra e, oltre a Sulemana dell’Atalanta, nelle ultime ore è spuntato un nome già accostato in estate ai giallorossi.

Come rivelato da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri è stato infatti riproposto ai giallorossi il profilo di Tyrique George, su cui ci sarebbe anche il Napoli.

Il classe 2006 del Chelsea però ha raccolto soltanto 492 minuti in stagione e Gasperini non sembra convinto dal profilo, dato che vorrebbe un calciatore più pronto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedente“ON AIR!” – DE SANTIS: “Friedkin pronto a investire sull’esterno ma solo se…”, PUGLIESE: “Sulemana piano C, su Carrasco la Roma c’ha messo una pietra sopra”, CORSI: “Sono sette mesi che Massara lavora all’esterno…”
Articolo successivoLIVE! Si accende la corsa per Sulemana: Roma e Napoli sul giocatore, ma l’Atalanta propone condizioni diverse

6 Commenti

    • Eh sì, in effetti sta confermandosi alla grande pure al Chelsea, addirittura una rete fatta sinora dopo essere stato pagato 46,2 milioni di euro…

  6. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome