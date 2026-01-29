Calciomercato Roma, proposto nuovamente George ma Gasperini non è convinto

La sessione invernale di calciomercato chiude tra pochi giorni e la Roma ha ancora pochi giorni per esaudire i desideri di Gian Piero Gasperini. La priorità è l’acquisto di un’ala sinistra e, oltre a Sulemana dell’Atalanta, nelle ultime ore è spuntato un nome già accostato in estate ai giallorossi.

Come rivelato da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri è stato infatti riproposto ai giallorossi il profilo di Tyrique George, su cui ci sarebbe anche il Napoli.

Il classe 2006 del Chelsea però ha raccolto soltanto 492 minuti in stagione e Gasperini non sembra convinto dal profilo, dato che vorrebbe un calciatore più pronto.