“ON AIR!” – DE SANTIS: “Friedkin pronto a investire sull’esterno ma solo se…”, PUGLIESE: “Sulemana piano C, su Carrasco la Roma c’ha messo una pietra sopra”, CORSI: “Sono sette mesi che Massara lavora all’esterno…”

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini ci ha ricordato anche ieri che tra coppa e campionato sceglie il campionato. Ma noi giochiamo contro una squadra già qualificata, con lo stadio in ristrutturazione e capienza ridotta a 28mila posti, e con una tifoseria che non sarà avvelenata perchè siamo gemellati. Tra l’altro il Panathinaikos si presenterà in formazione rimaneggiata. Dybala non sta bene, e vorrei ricordare che questo è il suo quarto infortunio stagionale, r costringerà Gasperini a far giocare tutti i centrocampisti che ha disposizione, con un rischio serio per domenica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il fatto che il Napoli campione d’Italia sia arrivato trentesimo nella classifica della Champions è una vergogna per il calcio italiano…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il Bologna vuole Ferguson? Datemi Castro…Ha un problema di linea? Con Gasperini ne abbiamo visti diversi di giocatori che avevano problemi di linea, che poi però con Gasp la linea l’hanno persa…Però non parliamo di Ferguson, ogni volta che può avere un’occasione si ferma. Si veda che non dà qualcosa in più, appena ha un doloretto si ferma…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Per Sulemana c’è stato un sondaggio, ma è assai complicata per tanti motivi: non è il giocatore perfetto, sarebbe un piano C e dipende da quanto ti chiedono. Non penso sarà lui il giocatore che completerà la Roma. Carrasco è complicatissimo e la Roma ci ha messo una pietra sopra anche perchè non si fida degli intermediari e di come si potrebbe sviluppare l’operazione. Siccome il giocatore vuole venire non è detto che l’ultimo giorno si possa sbloccare. Ieri abbiamo avuto modo di parlare con Massara, e il quadro che c’è stato prospettato è che potrebbe anche non arrivare nessuno, perchè comprare tanto per comprare non serve. Il mancato arrivo dell’esterno non farà felice Gasperini…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “In questo momento storico chi ci dovrebbe mettere la faccia parlando alla stampa dovrebbe essere la proprietà più che Massara. Perchè allenatore e dirigente sono dipendenti della Roma: l’allenatore può chiedere un giocatore e il ds può riuscire o non riuscire a prenderlo. Ma è la proprietà che deve dire di aver fatto il massimo, che si è tutti uniti e che si continuerà a investire. In un mondo normale dovrebbe essere così. Nel Napoli è De Laurentiis che parla…”

Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Sono sette mesi che Massara sta lavorando all’esterno…però è un uomo calmo, perciò siamo tranquilli, lento pede… Avete visto quanto è importante la rosa lunga? Gasperini non ha più giocatori, e bisogna darglieli…Leggo la formazione di stasera, e in Serie A con un undici del genere fatichi ad arrivare settimo o ottavo. Perciò se la Roma vuole fare davvero la Champions, devi comprare tanti giocatori…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Quella di Gasp di ieri in conferenza è una dichiarazione psicologica, vuole levare anche un peso a questi ragazzi che giocano stasera dicendo che anche se si dovesse giocare il playoff non sarebbe un dramma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Formazione obbligata con El Aynbaoui che torna in mezzo al campo, e un attacco che attacco non è, con Pellegrini e Soulè. Gasp ha ribadito che la priorità è il campionato, nonostante la partita di stasera sia decisiva per evitare il playoff. Giusto interrogarsi sull’operazione Vaz e se quei soldi potevi spenderli altrove, ma in teoria con lui e Malen hai sistemato l’attacco con il centravanti del presente e quello del futuro. Vaz non ha tolto il posto all’esterno. Per quel ruolo il problema è che sei messo come in estate: non sei riuscito a trovare un giocatore acquistabile che metta d’accordo tutti. I vari Tel, Summerville, Nusa, sono calciatori che costano troppo al momento. E non so se riuscirai a tirare fuori qualcosa nei prossimi quattro giorni…”

Matteo De Santis (Radio Manà Sport): “A me risulta che Friedkin sia disposto a investire anche per l’esterno, ma solo su un nome che metta d’accordo tutti, sia Gasperini che Massara. Magari non si è trovata ancora la quadratura del cerchio su quel nome, e magari uno spinge per un giocatore e uno spinge per un altro. Se devo tenere aperte delle posizioni, tengo il Fortini di turno, perchè qualcuno mi dice che la Roma potrebbe riformulare una nuova offerta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io conosco Benitez, è un maestro di calcio e l’ho sponsorizzato per tutte le squadre italiane. Però se il Panathinaikos è quinto in Grecia vorrà dire che avrà dei limiti. L’Europa League è sotto al livello della Champions, e se la Roma fa il suo vincendo senza disperdere energie sarebbe meglio…Ferguson e Tsimikas non si muovono? Ma chi te li prende, è quello il problema…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma ha quindici giocatori per stasera? Mo si comincia a piangere…Gasperini giocava col falso nove anche quando aveva gli attaccanti, per cui… Fa bene Gasperini a dire certe cose: se tante volte si dovesse giocare il playoff, amen… Il Panathinaikos non ha tutte queste qualità e devi andare lì con la convinzione di poter prendere i tre punti come ha fatto l’Inter ieri. La Roma deve provare a vincerla…”

