Roma in Grecia senza attacco: idea Soulè falso nove. Angelino in rampa di lancio

La Roma di stasera sarà figlia di un equilibrio sottile tra necessità, gestione e attesa. Gasperini prepara una squadra inevitabilmente rimaneggiata, ma con un’idea chiara: sfruttare chi sta meglio e dosare chi non può permettersi rischi inutili.

Davanti, Soulè e Pellegrini sono certezze: l’argentino è destinato a stare sempre al centro del progetto offensivo, e potrebbe addirittura essere impiegato come falso nove. Dybala resta in bilico: il fastidio al ginocchio suggerisce prudenza e l’ipotesi di una partenza dalla panchina prende corpo, con l’idea di averlo al massimo della condizione per i prossimi impegni di campionato.

A centrocampo e sulle fasce spazio alle rotazioni. Tsimikas è pronto a partire dal 1′, anche perché il suo futuro di mercato è ormai congelato: l’attenzione del club è tutta rivolta all’ala sinistra offensiva che Gasperini attende da mesi. Sull’altro lato e nella linea difensiva sono possibili diverse soluzioni, con i più giovani pronti a trovare spazio per far rifiatare i titolari.

In mezzo al campo la gestione sarà fondamentale: Cristante resta il punto di riferimento, affiancato da chi può garantire corsa ed equilibrio. Al suo fianco scontato il ritorno di El Aynaoui, pronto a sostituire l’infrtunato Konè. Possibile spazio anche per Pisilli, che potrebbe giocare da incursore.

La vera notizia positiva arriva sul fronte Angelino: lo spagnolo ha dato segnali incoraggianti ed è vicino al rientro. Improbabile che parta dall’inizio, ma la sua disponibilità allarga le opzioni di Gasperini e offre una soluzione in più su una fascia che, in questo momento, è al centro di ogni riflessione tecnica e di mercato.

