Ferguson, altro stop: il mercato non c’entra, Evan resta fino a giugno

Altro forfait, stessi sospetti. Ma questa volta il mercato non c’entra nulla. L’assenza di Evan Ferguson dall’ultima convocazione della Roma non è stata una mossa tattica né tantomeno un segnale in vista di una cessione imminente, sulla falsariga di quanto accaduto con Bailey. La realtà è molto più semplice – e decisamente meno confortante: l’attaccante irlandese sta ancora male.

Il problema è fisico, concreto, e riguarda un persistente guaio alle caviglie che continua a limitarlo e a impedirgli di allenarsi con continuità. Un fastidio che si trascina da settimane e che lo staff medico giallorosso sta gestendo con grande cautela, proprio per evitare ricadute. Nessuna strategia nascosta, dunque: Ferguson non è fuori per scelta tecnica o per dinamiche di mercato, ma perché al momento non è in condizione di scendere in campo.

Da Trigoria, però, filtra un concetto chiaro: Evan resterà alla Roma fino al termine della stagione. Nessuna interruzione anticipata del prestito, nessun ritorno a Brighton prima del tempo. Il club crede che, una volta risolti i problemi fisici, l’attaccante possa comunque dare il suo contributo nella seconda parte dell’annata, anche se fin qui il suo percorso è stato più in salita che altro.

Il discorso, semmai, è rimandato a giugno. Ferguson è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro, una cifra che oggi – salvo ribaltoni clamorosi – la Roma non ha alcuna intenzione di investire. Troppi gli interrogativi legati alla tenuta fisica, troppo alto il costo per un’operazione che non offre certezze. A fine stagione, salvo sorprese, le strade si separeranno e il classe 2004 farà ritorno al Brighton.

Intanto, a Roma resta anche Kostas Tsimikas, che ha voluto chiarire personalmente la sua posizione: «Ho sentito tante notizie su di me, ma io sono concentrato a fare bene qui». Parole che chiudono definitivamente il capitolo legato a un possibile rientro anticipato al Liverpool: il greco resterà in giallorosso fino a giugno.

Insomma, niente gialli né trame sotterranee. Solo una verità un po’ scomoda: Ferguson è ancora ai box, la Roma lo aspetta, ma il futuro – quello sì – è già scritto. E non passa per Trigoria.

Fonti: Il Messaggero / Corsport / La Repubblica