Stand-by Carrasco, la Roma chiede Sulemana

A Trigoria non si ragiona più per suggestioni ma per necessità. Il tempo è poco, le richieste sono chiare e la sensazione è che questo giro la Roma non possa permettersi di arrivare al traguardo a mani vuote. L’esterno offensivo non è più un’idea: è una priorità tecnica, quasi un’urgenza.

In questo contesto si inserisce il nuovo sondaggio per Kamaldeen Sulemana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club giallorosso ha chiesto informazioni all’Atalanta per l’esterno ghanese classe 2002, arrivato a Bergamo in estate dal Southampton ma fin qui utilizzato con il contagocce dopo l’avvento di Palladino. Una situazione che potrebbe aprire uno spiraglio, soprattutto se la Dea dovesse valutare formule flessibili.

Sulemana è un profilo che risponde a molte delle richieste di Gasperini: velocità pura, capacità di attaccare lo spazio e di creare superiorità nell’uno contro uno. Resta un giocatore da indirizzare, più istinto che ordine, ma con caratteristiche difficili da trovare nell’attuale rosa giallorossa. A Gasp intriga, ma bisogna capire se l’Atalanta sarà disposta a trattare una sua cessione. Per ora si tratta di un’operazione esplorativa, utile anche a tenere viva la pressione su altri fronti.

Perché la pista Carrasco resta caldissima. L’Al-Shabab non ha ancora aperto al prestito del belga, ma il giocatore continua a spingere con decisione per tornare in Europa e scegliere Roma come trampolino in vista del Mondiale. Le prossime ore sono considerate decisive: l’entourage lavora ai fianchi del club saudita e a Trigoria si attende un segnale per affondare.

Il quadro è chiaro: Massara si muove su più binari, consapevole che il rischio più grande sarebbe restare prigioniero di un solo nome. Carrasco rappresenta la soluzione pronta all’uso, Sulemana un’alternativa di gamba e prospettiva. In mezzo, la solita corsa contro il tempo.

Fonti: Il Messaggero / Gianlucadimarzio.com