CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 28 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Zirkzee spinge per la cessione
Futuro ancora incerto per Joshua Zirkzee (24) al Manchester United. L’olandese spera in una cessione per trovare continuità in vista dei Mondiali. Lo United non vuole cederlo a gennaio, ma la Roma continua a provarci. Interesse anche di Juventus, Tottenham e Crystal Palace. (TeamTalk)
Ore 10:00 – Moller Wolfe, la Roma spinge ma c’è il Liverpool
Gasperini vuole rifare la fascia sinistra e Massara accelera per David Moller Wolfe (23). Prima offerta da 8 milioni al Wolverhampton per il titolo definitivo: rifiutata. Nella corsa al norvegese si è inserito anche il Liverpool, che lo valuta come possibile sostituto di Robertson, seguito dal Tottenham. Concorrenza in aumento. (Corriere della Sera)
Ore 9:15 – Smentita la pista Gboho
La Roma ha smentito l’interesse per Yann Gbho (25), attaccante esterno del Tolosa. Il giocatore dunque non fa parte dei giocatori che piacciono ai giallorossi per il rinforzo a sinistra. (Gasport)
Ore 8:30 – Tentativo a vuoto per El Mala
La Roma ha fatto un tentativo per Said El Mala (19) due settimane fa perì, ma la valutazione del Colonia è stata giudicata troppo alta. Per Gasperini serve un vero salto di qualità, altrimenti nessun innesto. (alfredopedulla.com)
Ore 8:00 – Terzino sinistro, Tsimikas congelato
Messa momentaneamente in stand-by l’ipotesi del rientro di Tsimikas (29) al Liverpool. Se dovesse arrivare Carrasco in prestito, parte del budget verrebbe dirottata sul terzino: in cima alla lista Fortini (19), poi Moller Wolfe (23). (Leggo)
Ore 7:30 – Kumbulla, occhi dalla Serie A
Possibile uscita per Marash Kumbulla (25), in prestito al Maiorca. Torino in pressing dopo l’arrivo di Tchoca, ma il difensore piace anche a Udinese ed Espanyol. Scenario da monitorare negli ultimi giorni di mercato. (Gianlucadimarzio.com)
Avevo sentito che Angelino ha perso diversi chili per il problema di salute che ha avuto, ma se dovesse seriamente tornare a pieno regime nel giro di un mesetto, l’acquisto di un esterno sinistro sarebbe effettivamente abbastanza inutile e tenere Tsimikas come tappabuchi avrebbe pure senso.
Non so, tutto dipende da quando e come rientrerà in campo lo spagnolo.
