“ON AIR!” – CORSI: “Successe cose incredibili a Trigoria”, PIACENTINI: “Se Gasp litiga con Massara, litiga con Friedkin”, PRUZZO: “Obbligo della Champions? Ma chi l’ha detto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini ha litigato con tutti i ds che ha avuto. Massara non mi sembra un ds ingombrante, non è Sabatini o Corvino, Massara è un esecutore di quelle che sono le direttive della proprietà. E se Gasp litiga con Massara, litiga con i Friedkin…Se parliamo di Wesley, Ghilardi, El Aynaoui e Ziolkowski hanno dimostrato di starci dentro a questo progetto: se la Roma a fine anno vende Ndicka a 30 milioni, fai 30 di plusvalenza e hai Ghilardi pronto a fare il titolare. Questo è il discorso da fare…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sono rimasto molto deluso dalla prestazione della Roma a Udine, avevo visto una squadra in crescita e in fiducia, e invece l’Udinese l’ha vinta sul tuo piano di gioco. Per me Gasperini sta facendo qualcosa di straordinario, continuando la scia di quello che aveva fatto ieri Ranieri…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Stavolta la dinamica diversa è che nella Roma non c’è una figura alla Percassi in grado di fare una sintesi. Servirebbe questa capacità che purtroppo nella Roma non c’è, è inutile nascondersi…Le frecciate di Gasperini hanno un bersaglio chiaro, ed è il direttore sportivo. Io penso che Gasperini abbia già fatto presente alla proprietà cosa non gli piace, poi decideranno i Friedkin se andare avanti così o tagliare delle teste. In base a quello poi sarà il tecnico a scegliere se restare o andare via…”
Roberto Bernabai (Rete Sport): “La sconfitta di Udine ha lasciato tutti scontenti anche per il modo in cui è maturata, si poteva ottenere qualcosa in più. Gasperini? Le sue dichiarazioni sono abituali, si è sempre lamentato ai tempi dell’Atalanta. La Roma ha fatto il possibile sul mercato in base ai vincoli che ci sono. Sono un po’ fissato, ma i presupposti erano tutt’altri a giugno, nessuno si immaginava che la Roma potesse essere così attiva sul mercato: sono arrivate delusioni come Bailey o Ferguson, ma hai preso Wesley, El Aynaoui, Malen, Zaragoza e altri giovani molto interessanti. Per me la Roma è sufficiente attrezzata per provare ad arrivare in Champions. Ma dopo una sconfitta non si può passare dall’esaltazione al de profundis…”
Mario Corsi (Tele Radio Sport): “I giornali oggi raccontano chiaramente della dicotomia tra Massara e Gasperini. La realtà è che nella Roma è stata guerra, ora non lo so perchè il mercato è finito. In questi mesi sono successe cose incredibili, ma ora pensiamo ad arrivare quarti. Il Milan ha preso uno dei quattro posti della Champions, ieri Italiano ha schierato la difesa del Bologna sulla trequarti avversaria e ha preso una serie di infilate. Ora per gli altri due posti rimangono Juventus e Napoli…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha quattro partite decisive: le due casalinghe contro Cagliari e Cremonese che non puoi sbagliare, e poi due scontri diretti contro Napoli e Juventus, quest’ultimo in casa. I bianconeri arriveranno a quella sfida dopo una serie di partite piuttosto impegnative. Il Napoli? Secondo me senza la Champions arriverà secondo…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Sia con Mourinho che con Gasperini questa proprietà, la cui conoscenza calcistica è quasi pari a zero, si convince che prendendo questi tecnici se hai otto loro lo fanno fruttare a dieci. Poi però bisogna fare i conti con i numeri del club, che ha una situazione da risanare e i sogni di grandezza sono bloccati. Le multe fra l’altro continuano a salire: prima due milioni, poi tre, poi quattro…Io penso che la Roma abbia provato a prendere un nome importante a gennaio, soprattutto Tel: sono state fatte diverse offerte, diversi tentativi con il Tottenham con offerte importanti…”
Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se la Roma passa indenne a Napoli e batte Cagliari e Cremonese, la partita contro la Juventus diventerebbe uno scontro decisivo, e in quella partita ti giocheresti la stagione…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Obbligo della Champions per Gasperini? Ma chi l’ha detto…devi lottare per raggiungere il quarto posto. Sei in piena corsa. Se dovessi arrivare quinto, amen, ma non c’è obbligo perchè non sei partito coi favori del pronostico. Sei nel gruppetto e partecipi. Puoi arrivare terzo, quarto, quinto o sesto…”
Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma non ha l’obbligo di arrivare tra le prime quattro, ma devi pure vedere come non ci arrivi in Champions. Ma che vuol dire che non sei arrivato quarto negli ultimi anni, poi hai preso Gasperini…Se c’era Ranieri ci arrivavi in Champions, con lui la Roma era prima. La Roma è assolutamente all’altezza per competere con le squadre che hai davanti. Se poi perdi la Champions perchè sei o stte partite contro squadre minori, allora io ti contesto. Se invece arrivi a un punto per aver perso tre scontri diretti, allora già è diverso…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Mi preoccupano le amnesie della Roma riguardo a Malen, è scomparso dai radar nonostante lui faccia i soliti movimenti. Io sono convinto che la rosa della Roma sia assolutamente competitiva per arrivare quarta. Però bisogna capire cosa c’è con Pellegrini, se non è in condizione non facciamolo giocare…”
I DS sono esecutori delle proprietà, se la proprietà ti dice che più di tot non puoi spendere che il monte ingaggi va abbassato che devi puntare sui bambini che colpa ne ha il DS?
centra perchè quel tot che hai a disposizione lo devi usare bene
Oggi è uscito l’ennesimo articolo sui soldi spesi dai Friedkin.
Sono tantissimi.
E sono stati spesi malissimo, perché con quelle cifre non puoi stare 6 anni fuori dalla Champions.
Questi sono i fatti incontrovertibili.
La colpa è di chi ha speso quei soldi e di chi ha nominato quelli che dovevano spenderli.
Cristallino.
No Mirko non giocare..
La società ti ha dato il budget ma se tu che lo spendi per VAZ pensando al domani, mentre l’allenatore voleva un giocatore pronto oggi, entro giugno..
Hai fatto tu l’errore, non scaricare sulla proprietà.
Già gli avevi portato Bailey inguardabile, gli hai preso Ferguson, inguardabile .. e ti presenti con un ragazzino di 18 anni?
e per non sentire la sua rabbia gli prendi MALEN con delle condizioni capestro. Praticamente se arriviamo sesti e siamo in EL noi siamo obbligati a rinnovare a Malen. Ma come ti viene in mente di accettare tali condizioni??
Sei un DS mediocre, arrogante e devi andare a casa
come obblighi i giocatori se non vogliono venire alla Roma ? O si risponde a questa domanda…..o è aria fritta ( e il fritto fa male al fegato ).
A prescindere dalle ragioni,
a Luglio (del 2025, non del 2015) Gasperini parlava così:
” «Lavorare con i giovani? Quando ho parlato la prima volta con la società, il progetto che mi fu esposto era proprio questo. A me ha dato tanto entusiasmo. È una dimensione diversa anche per la Roma. L’ho fatto da tante parti, se riuscissi a farlo bene anche qui sarebbe davvero straordinario»”.
Per cui non capisco perchè si sorprenda dei giovani.
E’ il progetto che gli avevano esposto, lo dice lui.
La coerenza è un valore che io apprezzo molto.
Apprezzerei un discorso del tipo “Pensavo di poter amalgamare meglio il mix di gente esperta e giovani, purtroppo alcuni dei senior non stanno rendendo e quindi ora avrei bisogno di altro”.
Ma queste sparate sull’U23 mi sembrano sinceramente estemporanee.
E comunque non è incatenato a Trigoria eh.
Giustissimo quello che dici. Concediamo a Gasperini le battute sull’under 23, ma sono convinto che a Trigoria non ci sia tutta questa divisione tra i ruoli come raccontano certi giornali. Ranieri disse le difficoltà che aveva la Roma per il FPF direttamente a Gasperini che ha accettato.
Anto… veramente Gasp ha chiarito questo punto…
per lui i giovani sono under 26 ma over 21…
evidentemente è su questo che non si sono chiariti… o per lo meno non sono stati chiusi con i tifosi…
Ps: scusate, aggiungo un commento- mi ero perso questa perla:
Mario Mattioli : “Però bisogna capire cosa c’è con Pellegrini, se non è in condizione non facciamolo giocare…”
E’ in questa condizione da 4 anni.
Il dramma invece è Soulè, che è passato in 2 mesi da versione Dybala a versione Iturbe.
Comunque noto una cosa, senza giustificazioni:
le due squadre che hanno giocato Giovedì in Europa in questo turno hanno deluso
contro squadre che non hanno le coppe.
Ieri il Bologna non camminava, il Milan poteva farne 7.
Il Milan che una settimana fa abbiamo preso a pallate per un tempo eh.
Poi magari non c’entra nulla, ma….
Perché travisi la realtà ? Solo 10 giorni fa soule fuori ruolo ha fatto una partitona.
Contro lo Stoccarda fa un assist spaziale..
l’ultimo gol è di 3 settimane fa, non 3 anni..
dire che negli ultimi due mesi è diventato iturbe è un commento bugiardo, spiegami perché scrivi cose false? Che ragionamento fai?
Nasty,
a parte che parliamo di valutazioni quindi parlare di menzogne o travisamento della realtà mi pare esagerato,
ho più volte detto che PER ME il problema di Soulè è che fa la giocata, quelle appunto di cui parli, ma a parte quello poi non contribuisce molto.
Poi resta negli occhi e negli archivi il gol al volo, l’assist, e va anche bene,
ma nelle partite (la maggiorparte) in cui manca l’acuto si nota chiaramente la leggerezza
del suo contributo.
Il problema è che in autunno gli acuti erano molti, adesso pochissimi.
Tutto qui.
Poi per carità, siamo stati 4 anni a vedere tutto e il contrario di tutto su Pellegrini e Zalewski,
nulla di nuovo….
Grazie Nasty.
La Roma di Gasperini nn è capace di andare oltre l ostacolo e per me è una mancanza importante..prima ci. Mourinho e poi con Ranieri con rose per me inferiori…la partita nn era mai finita fino al 95 e spesso la riprendevi adesso prendi gol e stop fine dei giochi……devi fare i punti nn si possono perdere tutte queste partite, un paio di pareggi ti cambiavano la vita e nn hai avuto l anima di andarteli a prendere
Mou purtroppo in campionato non ha fatto tutti sti bei piazzamenti, perché privilegiava la coppa. La coperta è quella, se la tiri da una parte…
Ma soprattutto, leggo che Ranieri era primo con una rosa inferiore o uguale e che Gasp, con lo stipendio che prende, dovrebbe fare uguale.
Boh, regà… In primis, il record dei punti del 2025 lo abbiamo fatto con metà stagione di Ranieri e metà di Gasperini, secondo e soprattutto dipende da che tipo di progetto la DIRIGENZA sceglie.
Se prendi Ranieri hai un allenatore pragmatico che si adatta con quello che ha.
Se prendi Gasperini hai un allenatore che gioca in un modo preciso e gli servono giocatori precisi. Se non gli comprano questi giocatori poi non si può dire “eh, però il tecnico prende 5 milioni”.
Vojo dì, se a Italiano gli date una squadra strutturata per il 5-4-1 poi non potete mettewrlo al rogo perché retrocede.
Me sembra che Gasp stia già facendo miracoli.
Marione come al solito tira il sasso …. e nasconde la mano!
ma perche ndicka lo devo vendere solo a 30?
non creso che Soule sia sceso di livello ha tirato la carrerta fino asessi un appannamwnto ci puo’ stare foese ci mancoa un Dybala o un sui simikw che sappia inventare,comunque questa Roma non mi dispiace speriamo che l’ultimo arrivto ci aiuti a continuare la rincorsa al quarto posto.
Caro Piacentini,mi dispiace ma se ragioni in questa maniera hai sempre una roma da 5 o 6 posto e continuerai a nn vincere nulla….guarda le altre squadre da vertice e vedi fanno quello che dici tu.
