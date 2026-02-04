Pellegrini: “Il gol più bello la punizione nel derby del 3 a 0. Ho vinto una sola coppa che vale come mille”

Questa mattina Lorenzo Pellegrini ha partecipato a “Scuola Attiva”, evento organizzato da Sport e Salute in collaborazione con Adidas. Il centrocampista della Roma si è recato all’Istituto Comprensivo Matteo Ricci, dove i bambini hanno avuto l’opportunità di fare domande al giocatore giallorosso.
Il gol più bello?
«La punizione nel derby vinto 3-0».
Cosa sogni per il futuro?
«Ho tre bambini, più piccoli di voi e il mio sogno è che stiano bene».
Quante coppe hai vinto?
«Ne ho vinta una che per me vale come mille».
Sull’importanza dello Sport.
«Lo sport, da bambino, è stato il mio spazio di libertà: il posto dove potevo esprimermi, stare con gli altri e imparare il rispetto delle regole. Per questo credo sia fondamentale portare lo sport nelle scuole e farlo vivere ai bambini nel modo giusto, senza pressioni, con entusiasmo e divertimento. Se un ragazzo si innamora del movimento da piccolo, quello rimane per tutta la vita. Lo sport non serve solo a formare atleti, ma persone: più sicure, più unite, più forti»
A margine dell’evento, Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai cronisti presenti.
Che cosa ti hanno chiesto? Qual è stata la domanda più divertente?
«Mi hanno chiesto quanto è importante lo sport, quanto lo consiglio e quale fosse la mia passione da piccolo. Ho risposto quello che dico sempre anche ai miei figli: lo sport è una cosa bellissima, qualunque esso sia. Non è importante se si tratti di calcio o di un altro sport, perché in ogni caso ti dà tantissimo. Ti insegna la disciplina ed è fondamentale anche dal punto di vista sociale, perché ti permette di creare nuove amicizie, di costruire rapporti. Proprio per questo, come lo consiglio ai miei figli, lo consiglio ovviamente anche a tutti gli altri bambini».
Redazione GR.net
Un ex calciatore che si sente arrivato per una conference…solo a roma succede.
Speriamo soltanto di non vederlo più…
questo è la chiara prova della mentalità di questo giocatore, considera aver vinto la conference league come aver vinto 1000 trofei…bene così, questa è la fame che vogliamo vedere nei nostri giocatori! che pena
non ho nessun livore nei confronti di questo ragazzo, anzi.
però dopo tanti anni di Capitani carismatici e insostituibili, possiamo dire senza offesa alcuna, che Pellegrini se c’è può far comodo, ma quando non c’è non è un dramma.
esempio:
se manca Svilar è un disastro, se manca Pellegrini non è un disastro.
se dovesse cambiare squadra nessun rancore.
se dovesse rimanere va sostenuto.
❤️🧡💛
Le parole di Pellegrini sono belle e commoventi, a testimonianza che dietro il giocatore c’è anche l’uomo ,con i suoi princìpi e i suoi risvolti genitoriali.
Stessa sensibilità e disponibilità non la ritrovo in tanti altri giocatori giallorossi,che pure avrebbero molto tempo a disposizione per via dei loro cronici infortuni.
grande CAPITANO
bah, ormai e’ incommentabile.
