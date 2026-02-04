ROMA-CAGLIARI: arbitra Marcenaro, Paterna al VAR

Sarà Matteo Marcenaro l’arbitro della sfida tra Roma e Cagliari, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Trinchieri mentre il IV Uomo sarà Feliciani. Al VAR ci sarà Paterna, Di Paolo sarà l’AVAR. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
H. VERONA – PISA Venerdì 06/02 h. 20.45
DOVERI
BACCINI – COLAROSSI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: DI BELLO
GENOA – NAPOLI Sabato 07/02 h. 18.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MANGANIELLO
VAR: DI BELLO
AVAR: FABBRI
FIORENTINA – TORINO Sabato 07/02 h. 20.45
COLOMBO
TEGONI – BAHRI
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: MARESCA
BOLOGNA – PARMA h. 12.30
COLLU
BERTI – LAUDATO
IV: LA PENNA
VAR: GHERSINI
AVAR: MAGGIONI
LECCE – UDINESE h. 15.00
RAPUANO
CECCONI – ROSSI C.
IV: ABISSO
VAR: GARIGLIO
AVAR: FABBRI
SASSUOLO – INTER h. 18.00
CHIFFI (foto)
VECCHI – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: CAMPLONE
AVAR: AURELIANO
JUVENTUS – LAZIO h. 20.45
GUIDA
PERETTI – BINDONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARESCA
ATALANTA – CREMONESE Lunedì 09/02 h. 18.30
PICCININI
FONTANI – GIUGGIOLI
IV: ARENA
VAR: AURELIANO
AVAR: DEL GIOVANE
ROMA – CAGLIARI Lunedì 09/02 h. 20.45
MARCENARO
PASSERI – TRINCHIERI
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
Fonte: aia-figc.it