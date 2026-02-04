Stadio della Roma, passi avanti al Campidoglio: delibera in Giunta entro 15 giorni

Nuovo passo in avanti per il progetto dello Stadio della Roma. Nella giornata odierna si è tenuta al Campidoglio la riunione di maggioranza dedicata all’impianto giallorosso, snodo cruciale per accelerare l’iter amministrativo.
Come rivelato dal giornalista Alessio Di Francesco, l’obiettivo del Comune è arrivare all’approvazione della delibera di Giunta entro 15 giorni. Successivamente, il provvedimento dovrà affrontare il passaggio in almeno sei commissioni dell’Assemblea Capitolina, prima di approdare in aula.
Il cronoprogramma è serrato e risponde a una scadenza precisa: portare il progetto in Assemblea entro la fine di febbraio, così da rispettare i tempi necessari in vista della candidatura agli Europei del 2032. Un’accelerazione significativa che conferma la volontà politica di non perdere ulteriore terreno su un dossier strategico per il futuro della Roma e della città.
Redazione GR.net
Speriamo che rispettino i tempi e non ci siano intoppi, come spesso successo. Sempre forza ROMA.
Sei commissioni, dicasi sei! L ultima forse è il tribunale della Santa Inquisizione che si trova in Sant Uffizio… poi forse, si vedrà, ..
come mai solo alla Roma succedono ste cose ?????? storia stadio infinita ….vinciamo ogni 30 anni…..albo d’oro italiano parla!!!!
che lentezza
Sempre più vicino un sogno!!
daje roma
