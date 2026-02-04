Trecento volte Roma: Cristante, Pellegrini, El Shaarawy e Mancini si raccontano (VIDEO)

In occasione del recente traguardo delle trecento presenze in giallorosso, Gianluca Mancini si è unito al gruppo già composto da Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini.

I quattro protagonisti raccontano il significato di un traguardo così importante e il valore di condividerlo con i propri compagni di squadra in un video apparso sul canale youtube della Roma.

Pellegrini: “E’ un sogno che avevo fin da bambino, la famiglia mi ha trasmesso l’amore per questi colori. Vivere qui è come un sogno, aspetti sempre di svegliarti. Ho sempre dato tutto, tra gioia e dolori ho vissuto questa maglia al 100%. Mancini, Cristante ed El Shaarawy sono uomini veri che ho sempre rispettato, anche loro come me hanno sempre dato tutto. La fascia da capitano? Ho sempre cercato di trasmettere il mio amore per questa maglia ai miei compagni. Chi viene a giocare per la Roma deve capire che non è in una asquadra qualunque con dei tifosi qualunque, è una cosa speciale che ti rimane dentro per sempre. Se dai tutti, non potrai che ricevere tanto amore”.

Mancini: “E’ un’emozione fortissima, sono tutti momenti che ho dentro di me e porterò per sempre. Vedendo chi ha indossato questa maglia è un onore, spero di continuarlo a fare con massimo impegno. Noi quattro ci siamo sempre stati, stare con loro in questo club mi rende felice. La fascia di capitano vuol dire tanto, l’hanno indossata campioni per il calcio e per la Roma. Il romanismo è qualcosa di unico, quando hai la fascia al braccio al devi portare al 100%”.

Cristante: “E’ un onore rappresentare questa società, è un orgoglio. Averla condiovida con questi compagni e amici è sempre una cosa in più che fa tanto per la squadra e per il nostro legame. La fascia da capitano è un orgoglio, la portiamo con onore. Abbiamo condiviso tanto”.

El Shaarawy: “Ne sono orgoglioso, ho sempre dato il massimo per questi colori. Condividere questo legame con loro tre è una cosa bellissima, anche la di fuori dal campo c’è una sana amicizia. Sono ragazzi molto seri che hanno a cuore la Roma. La fascia da capitano è un grande privilegio, mi sento contento e orgoglioso di averla indossata, ho cercato di rispettarla dando il massimo”.