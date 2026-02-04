FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 4 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Zaragoza scelto da Gasperini, “unicum” nella Roma

Scocca l’ora di Bryan Zaragoza, promosso da Gasperini dopo l’analisi video: il tecnico, infastidito da altre operazioni mancate, si tiene stretto l’esterno arrivato al fotofinish. A differenza dei no di agosto a Echeverry, George e Dominguez, per lo spagnolo è arrivato il pollice su perché nessuno in rosa ha il suo DNA calcistico. Non un nuovo Papu Gomez, ma più vicino a Conceição: rapido nell’uno contro uno, nel dribbling e nello scatto, l’uomo per ribaltare l’azione in una Roma dai sottopunta più statici. (Corriere della Sera)

Ore 9:15 – Roma, 100 milioni spesi ma Gasp…

Tra estate e gennaio la Roma ha investito quasi 100 milioni, con possibili riscatti e bonus che possono portare la spesa totale a 193 milioni. Gasperini apprezza lo sforzo dei Friedkin, ma avrebbe voluto scelte diverse, soprattutto sull’esterno sinistro ricercato da luglio. Soddisfazione invece per l’arrivo di Malen, trattativa seguita direttamente dal tecnico. Nonostante qualche ritardo e lungaggine nelle operazioni, per Gasp il club resta competitivo nella corsa alla Champions League. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – La difesa è di ferro. Ma bisogna fare più gol

La Roma è quinta, davanti a Lazio e Bologna, ma dietro a tutte le big (Inter, Milan, Napoli, Juve). Finora 14 vittorie e 11 sconfitte totali tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Il problema è l’attacco: solo 27 gol segnati, pochi per una squadra di vertice, nonostante la presenza di Malen e 19 marcatori diversi. Le sconfitte arrivano soprattutto contro squadre fisicamente forti, quando calciatori chiave come Dybala e Soulé spariscono dai duelli. Difesa top con soli 14 gol subiti, ma basta una rete per perdere i punti. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Sollievo Gasp: 5 partite in 34 giorni

Il pareggio in Grecia potrebbe rivelarsi prezioso, vista l’infermeria piena e l’arrivo di nuovi volti. Dopo il ko di Udine, la Roma affronterà Cagliari, Napoli e Cremonese prima di marzo, con la sfida alla Juve rinviata al mese successivo. In 34 giorni solo 5 partite, media una ogni 6,8 giorni, permettendo meno rotazioni, meno ansie e gestione attenta di Koné e Dybala. Gasperini potrà sfruttare questo periodo per rimettere in moto la squadra e preparare i due scontri diretti con le big. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…