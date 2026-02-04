Dybala, si avvicina l’addio a giugno. Dall’Argentina: “Ottime possibilità che vada al Boca”

Il futuro di Paulo Dybala torna al centro delle riflessioni in casa Roma. Il dialogo per il rinnovo procede a rilento e i continui stop fisici dell’argentino stanno alimentando dubbi sempre più concreti all’interno del club. Uno scenario che, con il passare delle settimane, rende meno scontata la permanenza dell’ex Juve in giallorosso.

All’orizzonte prende corpo l’ipotesi di una separazione definitiva, con l’Argentina che osserva e aspetta. In particolare il Boca Juniors, che sogna di riportare Dybala in patria e vestirlo con la maglia xeneize.

Secondo quanto riferito dal giornalista di TyC Sports Tato Aguilera, la strada sarebbe già tracciata: “I colloqui andranno ripresi a giugno per definire tutto, ma le possibilità che Dybala indossi la maglia del Boca sono ottime”. Parole che confermano come il tema non sia più solo suggestione, ma un’ipotesi concreta sul tavolo.

Un addio di Dybala rappresenterebbe un cambio strutturale per la Roma, chiamata a ripensare il proprio riferimento tecnico e simbolico. Tra condizioni fisiche, sostenibilità e ambizioni sportive, la decisione finale è rimandata all’estate.

Fonte: TyC Sports