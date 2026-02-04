Bailey, parla il papà: “Non è stata la Roma a non volerlo più”

Torna a far discutere il caso Leon Bailey. A chiarire i contorni del ritorno in Premier League dell’esterno giamaicano è stato il suo padre-agente Craig Butler, intervenuto ai microfoni di CVM Television per spiegare le ragioni dell’addio alla Roma.

Il procuratore ha respinto con decisione l’idea di una bocciatura da parte del club giallorosso: “Non è tornato all’Aston Villa perché non voluto dalla Roma, ma perché il club inglese aveva bisogno di lui”. Una precisazione netta, che sposta il focus sulle esigenze dei Villans più che su una scelta tecnica di Trigoria.

Butler ha poi aggiunto: “Non è mai stato meglio. Lo hanno richiamato perché gli serviva un giocatore del suo livello”. Parole che certificano la fiducia dell’Aston Villa nelle condizioni e nel valore del giocatore, rientrato alla base dopo l’interruzione anticipata del prestito in giallorosso. Una versione dei fatti che prova a ridimensionare il flop romano di Bailey, ma che difficilmente cancellerà una parentesi che, numeri alla mano, ha lasciato pochissimo alla Roma.

Fonte: CVM Television