Roma, avanti Bryan

“Avanti Bryan”. La prima pagina del Corriere dello Sport fotografa la svolta che Gian Piero Gasperini sta preparando in vista della sfida di lunedì contro il Cagliari. Dopo il ko di Udine e una produzione offensiva giudicata insufficiente, il tecnico giallorosso è pronto a intervenire in modo deciso, cambiando uomini e assetto.

L’idea è quella di un 3-4-2-1 più creativo e meno prevedibile, con Bryan Zaragoza subito protagonista. Il nuovo acquisto spagnolo verrà provato in una posizione “alla Papu Gomez”, libero di muoversi tra le linee, puntare l’uomo e accendere la manovra offensiva. Un ruolo pensato per dare fantasia e strappi a una Roma che, soprattutto contro l’Udinese, è apparsa piatta e sterile negli ultimi metri.

Accanto a Zaragoza, Gasperini immagina un attacco completamente rinnovato: Dybala, che sta smaltendo il problema al ginocchio e può tornare a breve in gruppo, e lo spagnolo agiranno alle spalle di Donyell Malen, per formare un tridente tecnico, rapido e imprevedibile. Un mix di qualità e mobilità che il tecnico spera possa aumentare la pericolosità offensiva e alleggerire il peso della manovra.

A pagare il prezzo della rivoluzione saranno Soulé e Pellegrini, entrambi apparsi opachi al Bluenergy Stadium e destinati, almeno inizialmente, a partire dalla panchina. Scelte forti, ma coerenti con il momento: Gasperini vuole risposte immediate e non può permettersi altri passi falsi nella corsa Champions. Contro il Cagliari la Roma è chiamata a reagire. E lo farà affidandosi subito a Bryan Zaragoza, l’esterno di ruolo che il tecnico aveva chiesto a gran voce fin dalla scorsa estate.

Fonte: Corriere dello Sport