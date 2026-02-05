Lista Uefa: dentro Malen e Zaragoza, rischia Robinio Vaz

Scatta il conto alla rovescia. La Roma ha ancora 24 ore di tempo per consegnare alla UEFA la lista dei giocatori utilizzabili nella seconda parte dell’Europa League, che per i giallorossi ripartirà il 12 marzo con l’andata degli ottavi di finale. L’avversaria uscirà dal lotto composto da Bologna, Brann, Dinamo Zagabria e Genk.

Il regolamento è chiaro: massimo 25 giocatori in lista A, con almeno 8 elementi formati a livello locale, più la possibilità di utilizzare la lista B, riservata ai calciatori nati dopo il 1° gennaio 2003 con almeno due anni di appartenenza al club.

Rispetto alla lista presentata a settembre, alcune modifiche sono già certe. Leon Bailey, rientrato all’Aston Villa, e Artem Dovbyk, attualmente infortunato, resteranno fuori. Al loro posto verranno inseriti Malen e Bryan Zaragoza, entrambi destinati ad avere un ruolo importante nelle rotazioni offensive di Gasperini.

Da regolamento, però, la Roma avrebbe la possibilità di aggiungere anche un terzo nome. In questo scenario spera Robin Vaz, mentre appaiono decisamente ridotte le chance di Venturino. Il nodo principale riguarda chi dovrebbe fargli spazio: teoricamente l’indiziato sarebbe Evan Ferguson, ma dall’entourage del giocatore filtra una chiusura netta a questa ipotesi.

Di conseguenza, Vaz rischia seriamente di restare escluso dalla lista europea, a meno che Gasperini non decida di sacrificare uno degli esterni bassi attualmente presenti in rosa. Una scelta tutt’altro che semplice, che il tecnico e la dirigenza stanno valutando con attenzione in queste ultime ore.

