Lista Uefa: dentro Malen e Zaragoza, rischia Robinio Vaz

Scatta il conto alla rovescia. La Roma ha ancora 24 ore di tempo per consegnare alla UEFA la lista dei giocatori utilizzabili nella seconda parte dell’Europa League, che per i giallorossi ripartirà il 12 marzo con l’andata degli ottavi di finale. L’avversaria uscirà dal lotto composto da Bologna, Brann, Dinamo Zagabria e Genk.
Il regolamento è chiaro: massimo 25 giocatori in lista A, con almeno 8 elementi formati a livello locale, più la possibilità di utilizzare la lista B, riservata ai calciatori nati dopo il 1° gennaio 2003 con almeno due anni di appartenenza al club.
Rispetto alla lista presentata a settembre, alcune modifiche sono già certe. Leon Bailey, rientrato all’Aston Villa, e Artem Dovbyk, attualmente infortunato, resteranno fuori. Al loro posto verranno inseriti Malen e Bryan Zaragoza, entrambi destinati ad avere un ruolo importante nelle rotazioni offensive di Gasperini.
Da regolamento, però, la Roma avrebbe la possibilità di aggiungere anche un terzo nome. In questo scenario spera Robin Vaz, mentre appaiono decisamente ridotte le chance di Venturino. Il nodo principale riguarda chi dovrebbe fargli spazio: teoricamente l’indiziato sarebbe Evan Ferguson, ma dall’entourage del giocatore filtra una chiusura netta a questa ipotesi.
Di conseguenza, Vaz rischia seriamente di restare escluso dalla lista europea, a meno che Gasperini non decida di sacrificare uno degli esterni bassi attualmente presenti in rosa. Una scelta tutt’altro che semplice, che il tecnico e la dirigenza stanno valutando con attenzione in queste ultime ore.
Fuori Vaz e dentro Pellegrini è pura follia.
Pellegrini occupa uno dei quattro posti destinati ai giocatori formati nel club.
Noi ne abbiamo due, Pellegrini e Pisilli.
Per questo motivo ci sono due caselle vuote e la nostra lista UEFA è formata da 23 elementi, non 25.
Quindi se Pellegrini uscisse dalla lista UEFA non potrebbe essere sostituito da Vaz, che non si è formato nella Roma.
Questo è.
Vaz però può giocare in Italia, dove nella lista B possono essere inseriti tutti gli under 21, a differenza della lista B in Europa che include gli under 21 formatisi nel club.
Lo stesso discorso vale per Venturino.
A mio parere per inserire Vaz deve restare fuori una tra Ferguson e Tsimykas (o Angelino se, e spero di no, non da garanzie fisiche).
Se devo fare una previsione credo che Vaz resti fuori.
Vedremo stasera cosa decideranno.
Forza Roma Sempre
evidentemente per Gasperini Vaz non è pronto per me è stata follia spendere 25 milioni per una riserva
Non è follia, è uno dei giocatori più di esperti della rosa. Quel rigore impeccabile e pesantissimo sul finale a Maignan l’ha fatto lui. Scegliere un ragazzino senza esperienza al suo posto per la fase calda dell’Europa League è follia, cerchiamo di volere il bene della Roma prima delle simpatie per i giocatori.
Vedo che Gasperoide Conosce meglio di Gasperini i suoi giocatori…
…dall’entourage” filtra una chiusura netta”, stai a vedere che decidono loro !!!!
Ferguson lo terrei. E’ l’unico con determinate caratteristiche fisiche e potrebbe tornarti utile.
Fuori Pellegrini e dentro Vaz per me è la soluzione migliore e mandi anche un messaggio chiaro.
credo che il punto cruciale siano le reali condizioni di Angeliño e le possibilità di tornare ad una forma fisica affidabile. Altrimenti meglio rimanere con la coppia Tzimikas e Wesley.
mettete dentro Vaz, giovane, fresco, voglioso e con il piglio giusto
“Dall’entourage del giocatore filtra una chiusura netta a questa ipotesi”..e che decidono loro? Con soli 3 centrocampisti in rosa purtroppo Pellegrini non può essere escluso perché alle brutte lo adatti. Io toglierei El sharawi ormai al capolinea con la Roma.
Se fai fuori Vaz sarebbe come averlo già bocciato e terresti in rosa già un calciatore scontento
Eh certo già partiamo con le sentenze
A me Pellegrini non piace, da sempre, ma quando leggo fuori lui e dentro Vaz capisco perfettamente che spesso e volentieri si parla senza avere alcuna conoscenza del mondo del calcio e delle sue regole ma solo e semplicemente per aprire bocca e voler dire “presente”. Andate a leggere i regolamenti prima di edificarvi ad intenditori………..
Frega caxxi dell’entourage, ar primo de luglio te ne rivai a Brighton, mentre er pupo moro è robba nostra. Mo se mettemo pure a valorizzà li giocatori altrui. Nun bastavano Hujsen e Salamella, mo pure Ferguson…
Pensa se beccamo er Dinamo Zagabria…dopo la baldoria cor Gate13 se fa festa coi BBB
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.