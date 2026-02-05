Pellegrini e Dybala, missione risparmio: “Rinnovi al ribasso”

Rompere il silenzio. Depennata la questione mercato, sull’agenda dei promemoria il direttore sportivo Frederic Massara. ha cerchiato un’altra parola: rinnovi. Quelli di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi sospesi nell’attesa di risposte che —finora — non sono arrivate.
I loro contratti scadranno a giugno, scrive oggi La Repubblica, ma la pazienza sta resistendo. Per ora. Entrambi vogliono restare a Trigoria; sono disposti a trattare, a ridurre l’ingaggio previsto dai vecchi accordi, non più sostenibile dalla Roma.
Pellegrini e Dybala hanno scelto di aspettare la Roma fino a quando sarà possibile. I prossimi giorni saranno decisivi, per il futuro loro e della stagione di Gasperini, alle prese con un bis di big match — il 15 febbraio il Napoli, poi la Juventus il primo marzo — in quattro partite. Il tecnico non vuole che risultino indigesti, come spesso accaduto nel corso di una stagione che ha fruttato solo un punto dalle partite con le grandi.
Il rendimento di Pellegrini e Dybala in questi confronti sarà cruciale per determinare una svolta nelle trattative. La parola chiave, per entrambi, resta la stessa da inizio stagione: giocare. Lo stanno facendo e hanno incassato spesso i complimenti dell’allenatore, che non vuole privarsi facilmente dei giocatori più esperti. (…)
Fonte: La Repubblica
Vendere per tornare grandi: Celik, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Ndicka (€40m), Dovbyk, Dybala.
AFUERA.
rinnovare pellegrini e’ proprio farsi del male
basta con il non presente dybala quando serve e soprattutto con l’ectoplasma pellegrini.
vendere ndicka e puntare qualche giovane difensore da squadre che fanno la champions (lipsia,bruges, salisburgo et altre simili). poi fosse per me darei kone all’inter in cambio di susic e soldi oppure all’estero solo per soldi. punti fermi portiere e pochi altri.
Celik, Cristante e Ndicka devono rimanere. Gli altri via, non danno più garanzie fisiche né mentali.
Cristante e Ndicka me li tengo tutta la vita.
Basta……uscire dalla mediocrita’ (chi fisica, chi tecnica, chi caratteriale)…….
rinnovi: pellegrini a 1 milione, dybala a 2. non accettano? saluti.
non ho capito perchè si deve buttare 1mln ossia 2mln lordi….boh
ed anche 2mln –> 4mln lordi
il totale fa 6mln lordi….
Rido
Quanto a “incassare i complimenti dell’allenatore”, sarebbe da fare una graduazione e attualizzazione tra i due: su Pelle, nei mesi più recenti, non ce ne risultano. Su Dybala, certo, Gasp ne implica l’essenzialità; ma, contraddittoriamente, pure l’impiego (almeno teorico) per l’intera partita.
Chissà se, avendo invece Gasp incassato l’ottava sconfitta in campionato, inizi a fare una valutazione costi/benefici delle caratteristiche di ciascuno dei due, magari tornando alla “indifferenza” sull’uscita di scena di Pelle, dichiarata questa estate; quanto a Dybala, arrivare al 1° marzo non basterà per fare una simile valutazione in termini realistici, via via che si avvicina la fine del campionato quando non solo si tirano le somme del minutaggio “utile” (e delle effettive azioni rislutive), ma si dovrà pianificare il mercato in uscita (pe rendere possibile quello in entrata) facendo molto bene i conti.
Parlarne oggi in questi termini (“hanno scelto di restare alla Roma…ma pensa un po’), è fuffa giornalistica…
mi sembra in commento sensato
Aggiungo un sassolino dalla scarpa del tifoso…ieri hanno celebrato la nostra vecchia guardia, anche se molti di noi non vorrebbero il rinnovo di nessuno di loro questo non significa che non gli riconosciamo il merito di averci portato l’unico trofeo europeo della nostra bacheca. Onore condiviso con Mou e va detto con Zaniolo. Trofeo di 6 anni fa. Direi che non è mancanza di rispetto o di altro, ma sono poi stati 6 anni di decadimento tecnico e caratteriale per loro. Non vedo fame nemmeno più in Cristante, fa il suo compito da 5,5 o 6 e basta. Mancio è l’ unico che da tutto ma perché è così di carattere. A fine stagione con chi si può ci si dovrei salutare.
No, grazie!
Dybala deve restare, Pellegrini via.
ma si! facciamoci del male!
Secondo me la Roma non ci pensa proprio a rinnovare Dybala (e fa bene). Qualche piccola possibilità ce l’ha Pellegrini se accetta ingaggio stracciato (max 2 mln)
Terminiamo questa agonia per il bene della Roma
Su Dybala ancora una possibilità la darei ma a ingaggio enormemente più basso ( – 50/60%), su Pellegrini assolutamente no a vederlo giocare è indisponente, mi dispiace.
Dybala se riduce l’ingaggio assolutamente si, pellegrini può essere una plusvalenza startegica, con 23 mln siamo dentro il FPF al 30 giugno….
ma se sono a scadenza… viol dire che rinnovi e poi li devi vendere e se non trovi chi li compra ti rimangono che è opposto a quello che volevi fare mandarli via.
Ma se fossi la Roma ci penserei bene a rinnovare a questi giocatori.
Bello l’aspetto affettivo verso due giocatori che hanno onorato la maglia giallorossa ma insieme prendono compensi netti per circa 10 mln di euro (6.5 Dybala e 3.5 Pellegrini).
Considerato che Svilar ne prende 3.5 abbiamo margine per prendere 3 giocatori per loro, ma soprattutto bisognerebbe capire la loro affidabilità perché sia Paolo, sia Pelle oramai sono scesi a sole 25 partite giocate (mentre altri es. Cristante Ndicka ne fanno tra i 30 ed i 38)..
Almeno uno dei 2 lo saluterei ed ovviamente quello meno forte tecnicamente
basta con il valutare il rendimento di pellegrini nelle prossime gare, pietà
Secondo me è un discorso prematuro che a Trigoria neanche si pongono. È una notizia che puntualmente esce fuori nei giorni di stanca giornalistica.
In realtà ogni decisione su questi due giocatori sarà rinviata a fine stagione, quando si potrà valutare il loro rendimento globale e soprattutto se la Roma si qualifichera’ o no per la Champions Lik.
Solo da noi ste tarantelle per due giocatori armai al crepuscolo. Arrivederci e graziie
A me va bene tutto, fuori Dybala e fuori Pellegrini il problema è poi chi entra al posto loro o di altri.
Non so si è capito ma ad oggi la Roma sta camminando sulle uova con il FFP e c’è già aria di multa anche se sostenibile, quindi l’idea che ti liberi di loro e ti dai alle spese pazze non sta in piedi, ancora di meno se non sbarchi in Champions.
Sicuramente il punto focale è l’ingaggio, ma se effettivamente sarà invitante può non essere scartato a priori.
La Champions sposta molto, ma i numeri alla fine devono tornare se escono giocatori ne devono entrare altri e se il tuo bilancio e da anni sotto osservazione non è che puoi fare follie; considerando che ad oggi mancherebbe ancora qualche gicatore nei ruoli ricercati da Gasp.
Io vorrei vedere meglio come funziona l’intesa Dybala-Malen che non è stata promettente all’esordio.
Era un po’ che non usciva fuori il classico annuncio sul rinnovo di dybala (e in parte pellegrini), mi stavo seriamente preoccupando
Pellegrini…. Bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
