Calciomercato Roma, il Liverpool fissa il prezzo per Chiesa: giallorossi ancora interessati

Federico Chiesa continua a trovare poco spazio al Liverpool e il suo futuro potrebbe riportarlo in Serie A. Secondo quanto riportato dal portale inglese caughtoffside.com, il club ha già fissato una valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che potrebbe aprire scenari di mercato già nei prossimi mesi.

Il contratto dell’esterno offensivo è in scadenza nel 2028, ma al momento non risultano contatti avviati per un rinnovo. Una situazione che alimenta le voci su una possibile cessione, soprattutto alla luce del minutaggio ridotto accumulato finora.

Sul fronte italiano, la Juventus viene indicata come la società più avanti nei ragionamenti, ma Roma e Napoli restano alla finestra, monitorando con attenzione l’evoluzione del caso. Un dettaglio non secondario riguarda la disponibilità del giocatore, che – sempre secondo la stessa fonte – sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Italia.

Fonte: caughtoffside.com

  5. hai capito! io ai liverpullesi direi “ma… visto che gli date così poco spazio, in base a cosa lo valutate tra 25 e 30 milioni?”

  6. Come no, l’hanno preso per due spicci (12 milioni più bonus) e dopo due anni di nulla compresso sotto vuoto spinto vogliono 25-30 milioni. Cui occorre aggiungere 5 milioni netti all’anno. E certo, gli altri hanno l’anello al naso e la sveglia al collo…

  12. Sta bene altrove, un grande campione (come si crede) non avrà nessun problema a trovare un’altra sistemazione. Il padre era forte.

  16. Loro l’hanno preso due anni più giovane a 15M e dopo due anni di panchina lo vogliono vendere a 25-30. Si è sparsa la voce che abbiamo l’anello al naso?

