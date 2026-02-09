Stadio della Lazio, Lotito presenta il progetto del nuovo Flaminio al Campidoglio

La Lazio ha mosso un nuovo passo concreto verso il futuro dello stadio Flaminio. Nella mattinata del 9 febbraio, come comunicato dal Campidoglio, il club biancoceleste ha inviato una PEC al dipartimento Sport di Roma Capitale per avviare ufficialmente la procedura di trasformazione dell’impianto nel nuovo stadio della società. Lo scrive il portale Romatoday.it.

Il fascicolo inviato da Lotito è ora al vaglio degli uffici comunali, chiamati ad analizzare la documentazione e a valutare l’attivazione della successiva conferenza dei servizi, passaggio necessario per l’eventuale approvazione del progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello storico stadio progettato da Pierluigi Nervi.

Il piano affonda le sue radici nel marzo 2025, quando la proprietà biancoceleste aveva già depositato un primo piano economico-finanziario. Il progetto prevedeva un ampliamento dell’impianto fino a 50.500 posti, una copertura totale dei settori e una struttura definita come uno sviluppo dell’esistente: uno stadio “sospeso”, leggero, in acciaio, costruito sopra l’opera originaria. Il costo dell’operazione, al netto dell’IVA, era stato stimato in 438,2 milioni di euro.

Nel progetto presentato lo scorso anno era incluso anche un piano mobilità, pensato per una zona già fortemente congestionata: solo il 25% dei tifosi avrebbe dovuto raggiungere lo stadio con l’auto privata, mentre la maggioranza sarebbe arrivata tramite metro e trasporto pubblico su gomma.

La vera novità rispetto al passato riguarda però la natura dell’atto oggi all’esame del Comune. Se nel 2025 si parlava di uno studio di prefattibilità, come segnalato anche dall’Anac dopo le prime dichiarazioni favorevoli del sindaco, quello ora depositato è il progetto di fattibilità atteso da tempo. Un passaggio decisivo che potrebbe avvicinare la Lazio all’obiettivo di dotarsi di uno stadio di proprietà.

