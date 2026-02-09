FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 9 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:05 – McTominay verso il recupero per Napoli-Roma

Scott McTominay, uscito malconcio nella partita vinta all’ultimo minuto di recupero contro il Genoa, salterà la sfida di Coppa Italia contro il Como per non peggiorare le sue condizioni e non rischiare di perdersi la partita contro la Roma. Con i giallorossi quindi dovrebbe essere in campo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – Montella: “Celik molto apprezzato dalla Roma”

Vincenzo Montella elogia il momento dei giallorossi: “La Roma sta facendo un ottimo campionato considerando la competitività in alto”. Forte la stima per Gasperini: “Negli anni le sue squadre migliorano sempre, e sta succedendo anche qui”. Su Celik: “È l’esempio perfetto, con Gasperini sapevo sarebbe cresciuto: continuità e spirito di squadra sono i suoi punti di forza”. Sul futuro del turco: “Non è di mia competenza, ma è apprezzato soprattutto dalla Roma”. Su Totti: “È un amico, posso solo augurargli il meglio”. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Ghilardi, un punto per il riscatto

Stasera basterà un pari con il Cagliari, poi il riscatto per Daniele Ghilardi sarà ufficiale. L’accordo con l’Hellas Verona, prevede che il prestito del difensore diventi obbligo di acquisto al primo punto della Roma da febbraio in poi. (Gazzetta dello Sport)

