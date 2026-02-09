Massara: “Momento delle riflessioni definitive per i giocatori in scadenza. Totti? Decideranno i Friedkin se e quando”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Roma-Cagliari, match valido per la 24ª giornata di campionato, in programma questa sera allo stadio Olimpico.

Queste le dichiarazioni del ds sulla gara di campionato che sta per andare in scena davanti al pubblico di casa.

Sull’acquisto di Zaragoza.

“E’ stata un’opportunità presentatasi alla fine del mercato. È un giocatore forte con caratteristiche che mancavano nel nostro reparto offensivo. Siamo molto contenti di averlo con noi”.

Il tema dei rinnovi?

“Ora è il momento delle riflessioni definitive. Abbiamo sempre mantenuto i rapporti con gli agenti dei giocatori in scadenza. Adesso c’è da capire se ci sarà una base per andare avanti insieme. Ci tengo a sottolineare che tutti questi calciatori si sono sempre fatti trovare pronti e continuano a dimostrare attaccamento alla maglia della Roma”.

Il ritorno di Totti nella Roma?

“Francesco è la storia di questo club. Lui e i Friedkin intrattengono un eccellente rapporto. Le valutazioni spettano alla proprietà, che ha come unico obiettivo il bene della Roma. Vedranno loro quando e se sarà opportuno partire insieme”.

Redazione GR.net