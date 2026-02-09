LIVE! Roma-Cagliari: 2-0 (24′, 65′ Malen). Raddoppio dell’olandese su assist di Celik!

L’Olimpico si prepara a fare la sua parte: Roma-Cagliari sembra una partita come tante ma per i giallorossi i punti di stasera pesano tantissimo. I ragazzi di Gasp tornano in campo con l’obbligo di reagire dopo Udine e con la concreta possibilità di rimettere le mani sulla zona Champions.

Serviranno testa, pazienza e fame, perché dall’altra parte c’è un Cagliari pronto a difendersi basso e a colpire quando può. Qui vi racconteremo minuto per minuto tutto quello che succede all’Olimpico. Calcio d’inizio alle 20:45, si parte.

LA CRONACA LIVE

SECONDO TEMPO

65′ – GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOL!!! MALEN!!! Doppietta dell’olandese che si fionda e spinge in rete un bel cross basso di Celik!

62′ – Zaragoza di esterno cerca Malen sul secondo palo, l’olandese tenta una sforbiciata volante ma non riesce a colpire bene il pallone!

60′ – CARTELLLINO GIALLO: ammonito Gaetano per un fallo su Malen.

59′ – CAMBIO CAGLIARI: esce Mazzitelli ed entra Sulemana.

58′ -CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini per una spinta a un giocatore avversario a gioco fermo.

55′ – CAMBIO ROMA: dentro Zaragoza fuori Pellegrini.

46′ – Al via la ripresa: nessun cambio all’intervallo per le due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – INTERVALLO: una bella Roma chiude avanti anche se solo di un gol. Per ora decide una magia di Malen, migliore in campo. I giallorossi creano tanto ma finalizzano poco, e la gara resta ancora in bilico. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

41′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Pellegrini per la testa di Ghilardi, la palla esce di un soffio!

40′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Palestra per un entrata pericolosa a piedi uniti.

35′ – OCCASIONE ROMA! Cross forte di Cristante, Malen stacca sul secondo palo e di testa manda di poco alto!

24′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! MALEN!!! Che gol del centravanti olandese, che controlla a seguire un assist filtrante di Mancini e poi batte Caprile con uno scavino da posizione defilata! Che prodezza!!

21′ – ROMA PERICOLOSA! Pisilli si mette in proprio, si accentra in area e tira: conclusione rasoterra non troppo angolata, para Caprile!

16′ – OCCASIONE ROMA! Sinistro a giro di Soulè che esce di un soffio alla destra di Caprile!

15′ – Caprile rischia grosso! Controllo errato con i piedi e palla che stava per varcare la linea di porta!

6′ – ROMA PERICOLOSA! Colpo di testa di Ndicka su punizione di Pellegrini, palla che si alza e termina alta!

6′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Dossena per un fallo su Malen lanciato verso l’area avversaria.

5′ – Avvio determinato della Roma che costringe subito il Cagliari sulla difensiva.

0′ – Fischio di Marcenaro, comincia Roma-Cagliari!

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra; Mazzitelli; Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıçsoy.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Cagliari: sorpresa Pisilli in mediana al posto di El Aynaoui, in difesa confermato Ghilardi, in attacco Pellegrini viene preferito a Zaragoza, che parte dalla panchina.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: da sciogliere il rebus sulla sinistra, con un ballottaggio aperto tra Pellegrini, favorito, e Zaragoza.

ROMA-CAGLIARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.

A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza.

CAGLIARI (3-5-2) – Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra; Mazzitelli; Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıçsoy. All.: Pisacane.

A disp.: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracín, Sulemana, Liteta, Zappa, Pavoletti, Paul Mendy, Trepu.

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Dei Giudici-Moro

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Ghersini

AVAR: Maresca

Giallorossi.net – Andrea Fiorini