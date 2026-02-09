LIVE! Roma-Cagliari: 2-0 (24′, 65′ Malen). Raddoppio dell’olandese su assist di Celik!

75
44

L’Olimpico si prepara a fare la sua parte: Roma-Cagliari sembra una partita come tante ma per i giallorossi i punti di stasera pesano tantissimo. I ragazzi di Gasp tornano in campo con l’obbligo di reagire dopo Udine e con la concreta possibilità di rimettere le mani sulla zona Champions.

Serviranno testa, pazienza e fame, perché dall’altra parte c’è un Cagliari pronto a difendersi basso e a colpire quando può. Qui vi racconteremo minuto per minuto tutto quello che succede all’Olimpico. Calcio d’inizio alle 20:45, si parte.

LA CRONACA LIVE 

SECONDO TEMPO

65′  – GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOL!!! MALEN!!! Doppietta dell’olandese che si fionda e spinge in rete un bel cross basso di Celik!

62′ – Zaragoza di esterno cerca Malen sul secondo palo, l’olandese tenta una sforbiciata volante ma non riesce a colpire bene il pallone!

60′ – CARTELLLINO GIALLO: ammonito Gaetano per un fallo su Malen.

59′ – CAMBIO CAGLIARI: esce Mazzitelli ed entra Sulemana.

58′ -CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini per una spinta a un giocatore avversario a gioco fermo.

55′ – CAMBIO ROMA: dentro Zaragoza fuori Pellegrini.

46′ – Al via la ripresa: nessun cambio all’intervallo per le due squadre. 

 

PRIMO TEMPO

45′ – INTERVALLO: una bella Roma chiude avanti anche se solo di un gol. Per ora decide una magia di Malen, migliore in campo. I giallorossi creano tanto ma finalizzano poco, e la gara resta ancora in bilico. A tra poco per il racconto del secondo tempo. 

41′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Pellegrini per la testa di Ghilardi, la palla esce di un soffio!

40′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Palestra per un entrata pericolosa a piedi uniti.

35′ – OCCASIONE ROMA! Cross forte di Cristante, Malen stacca sul secondo palo e di testa manda di poco alto!

24′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! MALEN!!! Che gol del centravanti olandese, che controlla a seguire un assist filtrante di Mancini e poi batte Caprile con uno scavino da posizione defilata! Che prodezza!!

21′ – ROMA PERICOLOSA! Pisilli si mette in proprio, si accentra in area e tira: conclusione rasoterra non troppo angolata, para Caprile!

16′ – OCCASIONE ROMA! Sinistro a giro di Soulè che esce di un soffio alla destra di Caprile!

15′ – Caprile rischia grosso! Controllo errato con i piedi e palla che stava per varcare la linea di porta!

6′ – ROMA PERICOLOSA! Colpo di testa di Ndicka su punizione di Pellegrini, palla che si alza e termina alta!

6′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Dossena per un fallo su Malen lanciato verso l’area avversaria.

5′ – Avvio determinato della Roma che costringe subito il Cagliari sulla difensiva.

0′ – Fischio di Marcenaro, comincia Roma-Cagliari!

 

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra; Mazzitelli; Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıçsoy.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Cagliari: sorpresa Pisilli in mediana al posto di El Aynaoui, in difesa confermato Ghilardi, in attacco Pellegrini viene preferito a Zaragoza, che parte dalla panchina. 

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen.

Ore 18:45Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: da sciogliere il rebus sulla sinistra, con un ballottaggio aperto tra Pellegrini, favorito, e Zaragoza.

ROMA-CAGLIARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza.

CAGLIARI (3-5-2) – Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra; Mazzitelli; Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıçsoy. All.: Pisacane.
A disp.: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracín, Sulemana, Liteta, Zappa, Pavoletti, Paul Mendy, Trepu.

Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Dei Giudici-Moro
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Ghersini
AVAR: Maresca

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteMassara: “Momento delle riflessioni definitive per i giocatori in scadenza. Totti? Decideranno i Friedkin se e quando”

75 Commenti

    • Ma quando mai!
      Fuori ElAynaoui x Pisilli e dentro – once again – pure Pellegrini.
      E pure Soulè, nun me pare che giochi come Garrincha (ecco, oggi ne fa due,così te’mpari a state zitto. Me lo so’ detto da solo).

    • mi ha depresso sta cosa di Pellegrini, davvero…
      spero mi faccia rimangiare il commento ovviamente, ma boh….

  3. Questa sera tocca assolutamente vincere. Abbiamo l’occasione di riportarci al quarto posto. Le partite ed i punti iniziano a pesare sempre di più.

  5. centinaia e centinaia e centinaia di milioni spesi per la Roma e poi giochi sempre con Cristante e Pellegrini quest’anno 1 goal zero assist.
    se non è questa una presa per il chioulo

  6. Quest’anno sono state gettate le basi ci sono tanti giocatori interessanti secondo me l’anno prossimo saremo ancora più forti
    godiamocela forza Roma

  7. Contro il cagliari è auspicabile e doveroso, segnare almeno 2 gol: meglio 3. Anche con un rigore o un autogol. Male provvedi come sai.

  11. La formazione è questa, spero che Gasp sia stato ispirato perché oggi non c’è alternativa a una vittoria sul Cagliari. Dubbi sulla formazione ne ho ma li tengo per me; Forza Roma!

  14. el aynaoui miglior giocatore della coppa d’africa, solo per noi è una pippa.
    naturalmente lui che corre in panchina mentre quelli che camminano sempre titolari.

  16. a me Nun me frega niente di chi gioca non cominciate con ste ca_ _ _! di critiche su Pellegrini e su Costante bisogna solo che si vince stasera le critiche si faranno più in là tifiamo tutti per la nostra Roma che stasera e molto importante vince ! sempre sempre sempre forza Roma!

  17. ancora con Pellegrini!?… a sto punto mi viene da pensare che dia le mazzette agli allenatori per farlo giocare, se no non si spiega.

  18. Saremo più forti ! Se spera. intanto ci hanno fatto ingoiare il fatto che dobbiamo vederne uno e quell uno chi è perché un conto ndika un altro kone e svilar anche se ndicka non lo cederei ma cederei mancini . Poi se non entriamo fra le 4 allora due vediamo ma se cedono svilar o kone che te vuoi rinforzare?. Per poi avere cristante e pellegrini ancora con noi per le foto in famiglia modello presepe . Ma vabbe pensamo a vince e arrivare infondo nella coppa e 4 poi si vedrà .Cmq 25 pippi in panchina e altri 25 rotto grazie Massara.

  19. Di gasperini mi fido… Li vede tutti i giorni a differenza nostra… Il cagliari attualmente è squadra in salute sia mentalmente che fisicamente ma con grinta e volontà la porteremo a casa… Dopo Roma Juve del 1 marzo saremo quarti da soli
    Forza roma

  21. Forza ragazzi, ‘sti tre punti so’ fondamentali. Occhio a Luca Mazzitelli che è n’ber carciatore, Romano e Romanista, che me sarebbe piaciuto vede’ nelle rotazioni a centrocampo qui da noi.
    DAJE ROMA DAJEEEEE 💪💪💪👊👊👊💛❤💛❤💛❤

  24. farei una domanda a Gasperini davanti alle telecamere, perché pellegrini lo fai giocare cosa vedi in lui di buono rispetto all’evidenza di un “giocatore ” lento, che ha paura dei contrasti, che fa la mossa di pressare, che tira in porta buste di pesce fracico, che sgrida i compagni quando lui sbaglia….ecc..

    • Ciao. Credo che, essendo appena arrivato, preferisca farlo partire dalla panchina. Avrei voluto vederlo dall’inizio

  31. Bello il pressing e buona la transizione veloce e buoni i tentativi di un Soulé più intraprendente; ma se, per lo più, si arriva in massa nella 3/4 è l’unica soluzione è cercare Malen, ormai marcatissimo, il tutto diventa un po’ troppo prevedibile…

    Nun famo come col Milan…

    • stava davanti alla porta ed è rientrato per tirare di sinistro. come fai a fare il professionista e usare un solo piede?!?

    • gioca con la pubalgia.. un minimo de rispetto pe’ sto ragazzo che dà sempre il fritto, oltre le qualita tecniche indubbie che ha, sarebbe auspicabile…

  40. Con tutto rispetto per dovbyk e ferguson, guardando questo gol di malen,si capisce che l’olandese è di un altra categoria

  44. PRIMO TEMPO dominato!

    Malen un giocatore di un altra categoria e si vede… goal capolavoro per la cattiveria con cui si porta la palla avanti e la delicatezza dello scavetto.

    Difesa solida fatta di bei giocatori, il problema nasce in avanti.

    Ragazzi, stiamo vincendo, tutto bello, ma il livello tecnico di certi giocatori è qualcosa si infimo: celik tecnicamente penso che in serie B o C si trovi di meglio, Cristante bravo nel pressing ma di una lentezza e imprecisione… Wesley mi piace nella corsa, ma non chiedergli di driblare o crossare dentro. Pellegrini che dire… bei cross, ma per il resto da 5. Pisilli mi sta piacendo nel senso che NON gli vedo sbagliare cose elementari, potrebbe essere un ottima mezz’ala secondo me. Soule lento e impreciso.

    Zaragoza in questa partita potrebbe veramente fare i buchi per terra.

    Facciamo subito il 2 e il 3 per non incappare in cose che gia abbiamo visto.

  45. C’è un dissidio evidente tra quella che è la volontà di giocare in velocità instillata da Gasperini e la capacità fisica rallentata di alcuni giocatori, in primis Cristante e Pellegrini. Cristante in parte sopperisce col senso della posizione, ma quando partiamo in contropiede con la palla ad uno dei due, perdiamo sempre un tempo di gioco e l’avversario recupera. Soulè invece ultimamente è più confusionario che mai. Peccato, perché con la mole di gioco creata la partita poteva già essere chiusa

  46. Primo tempo che sarebbe dovuto finire con 4 gol di scarto visto il dominio assoluto e le pallonate che si abbattono sul Cagliari come una tempesta, in particolare l’uragano Malen.

  47. Unici tifosi al mondo a criticare i giocatori della propria squadra durante la partita quando sta vincendo.
    Almeno aspettate la fine della partita e poi scatenatevi

  48. Mi duole dirlo , ma Pellegrini e Soulé questa sera poca roba, uno lento e macchinoso, l’altro ha troppa voglia di fare ma alla fine diventa fumoso. Comunque sempre Forza Roma ❤️💛

    • siamo ormai Malen dipendenti!!!!!!dobbiamo avere altre soluzioni in attacco,Soule è in calo,Pellegrini lo vedo più da centrocampista,non vedo l’ora entri Zaragoza per vedere quanto può fare la differenza nel saltare l’uomo.Nel frattempo godiamoci Malen nel suo strapotere che sta dimostrando,sta tenendo una difesa sotto scacco da solo!MONUMENTALE💛❤️‍🔥

  52. è tanto che non avevamo una punta così forte. Però io una punta con le sue caratteristiche, il suo movimento in area, qui a Roma non la ricordo

  55. Anche stasera Francesco Totti all’Olimpico. É un indizio che qualcosa si sta muovendo in prospettiva di un ritorno alla sua vera casa (Trigoria).

  58. Gran gol da attaccante vero!
    Dovevamo stare 2-0.
    Notare che al 5° Malen sgambettato, difensore solo ammonito, e Marelli: “non andava verso la porta”. Ora, magari non andava in perfetta perpendicolarità alla porta, ma ci vuole coraggio per un’affermazione del genere.

  59. insomma, si vede che Malen predica nel buio. Tutto un altro livello rispetto al resto della squadra. Se vogliamo migliorarci, deve essere un modello.

  61. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome