LIVE! Roma-Cagliari: 2-0 (24′, 65′ Malen). Raddoppio dell’olandese su assist di Celik!

L’Olimpico si prepara a fare la sua parte: Roma-Cagliari sembra una partita come tante ma per i giallorossi i punti di stasera pesano tantissimo. I ragazzi di Gasp tornano in campo con l’obbligo di reagire dopo Udine e con la concreta possibilità di rimettere le mani sulla zona Champions.
Serviranno testa, pazienza e fame, perché dall’altra parte c’è un Cagliari pronto a difendersi basso e a colpire quando può. Qui vi racconteremo minuto per minuto tutto quello che succede all’Olimpico. Calcio d’inizio alle 20:45, si parte.
LA CRONACA LIVE
SECONDO TEMPO
65′ – GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOL!!! MALEN!!! Doppietta dell’olandese che si fionda e spinge in rete un bel cross basso di Celik!
62′ – Zaragoza di esterno cerca Malen sul secondo palo, l’olandese tenta una sforbiciata volante ma non riesce a colpire bene il pallone!
60′ – CARTELLLINO GIALLO: ammonito Gaetano per un fallo su Malen.
59′ – CAMBIO CAGLIARI: esce Mazzitelli ed entra Sulemana.
58′ -CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini per una spinta a un giocatore avversario a gioco fermo.
55′ – CAMBIO ROMA: dentro Zaragoza fuori Pellegrini.
46′ – Al via la ripresa: nessun cambio all’intervallo per le due squadre.
PRIMO TEMPO
45′ – INTERVALLO: una bella Roma chiude avanti anche se solo di un gol. Per ora decide una magia di Malen, migliore in campo. I giallorossi creano tanto ma finalizzano poco, e la gara resta ancora in bilico. A tra poco per il racconto del secondo tempo.
41′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Pellegrini per la testa di Ghilardi, la palla esce di un soffio!
40′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Palestra per un entrata pericolosa a piedi uniti.
35′ – OCCASIONE ROMA! Cross forte di Cristante, Malen stacca sul secondo palo e di testa manda di poco alto!
24′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! MALEN!!! Che gol del centravanti olandese, che controlla a seguire un assist filtrante di Mancini e poi batte Caprile con uno scavino da posizione defilata! Che prodezza!!
21′ – ROMA PERICOLOSA! Pisilli si mette in proprio, si accentra in area e tira: conclusione rasoterra non troppo angolata, para Caprile!
16′ – OCCASIONE ROMA! Sinistro a giro di Soulè che esce di un soffio alla destra di Caprile!
15′ – Caprile rischia grosso! Controllo errato con i piedi e palla che stava per varcare la linea di porta!
6′ – ROMA PERICOLOSA! Colpo di testa di Ndicka su punizione di Pellegrini, palla che si alza e termina alta!
6′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Dossena per un fallo su Malen lanciato verso l’area avversaria.
5′ – Avvio determinato della Roma che costringe subito il Cagliari sulla difensiva.
0′ – Fischio di Marcenaro, comincia Roma-Cagliari!
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra; Mazzitelli; Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıçsoy.
Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Cagliari: sorpresa Pisilli in mediana al posto di El Aynaoui, in difesa confermato Ghilardi, in attacco Pellegrini viene preferito a Zaragoza, che parte dalla panchina.
Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen.
Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: da sciogliere il rebus sulla sinistra, con un ballottaggio aperto tra Pellegrini, favorito, e Zaragoza.
ROMA-CAGLIARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza.
CAGLIARI (3-5-2) – Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra; Mazzitelli; Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıçsoy. All.: Pisacane.
A disp.: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracín, Sulemana, Liteta, Zappa, Pavoletti, Paul Mendy, Trepu.
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Dei Giudici-Moro
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Ghersini
AVAR: Maresca
FORZA LUPI!!!! Vinciamo e rientriamo in corsa per la Champions. Daje Roma!!!
Gasperini esasperato mette subito Zaragoza
no,
ancora Pellegrini,
dopo un mese di NULLA assoluto.
davvero non capisco.
Ma quando mai!
Fuori ElAynaoui x Pisilli e dentro – once again – pure Pellegrini.
E pure Soulè, nun me pare che giochi come Garrincha (ecco, oggi ne fa due,così te’mpari a state zitto. Me lo so’ detto da solo).
mi ha depresso sta cosa di Pellegrini, davvero…
spero mi faccia rimangiare il commento ovviamente, ma boh….
Questa sera tocca assolutamente vincere. Abbiamo l’occasione di riportarci al quarto posto. Le partite ed i punti iniziano a pesare sempre di più.
Al 4 posto virtualmente perche’ se finisse in parita’ con la juve, cioe’ stessi punti, loro entrerebbero in CL e noi in EL
bisogna aspettare il ritorno Riccardo
preferirei vedere Zaragoza dal primo minuto,
vorrei vedere i suoi movimenti e le sue caratteristiche
centinaia e centinaia e centinaia di milioni spesi per la Roma e poi giochi sempre con Cristante e Pellegrini quest’anno 1 goal zero assist.
se non è questa una presa per il chioulo
Quest’anno sono state gettate le basi ci sono tanti giocatori interessanti secondo me l’anno prossimo saremo ancora più forti
godiamocela forza Roma
commento intelligente
Contro il cagliari è auspicabile e doveroso, segnare almeno 2 gol: meglio 3. Anche con un rigore o un autogol. Male provvedi come sai.
Pisilli gioca in verticale, El Aynaoui in orizzontale e questo non piace a Gasp.
secondo me ha scelto pisilli perché ha più ritmo, quello che per me è mancato a udine
Mercati e mercato, ma Cristante e Pellegrini giocano sempre (7 Anni senza UCL)
Gasperini insiste con Pellegrini .Speriamo che lui trovi la serata giusta ,ma……ho seri dubbi.Fotzs Romaaasa.
La formazione è questa, spero che Gasp sia stato ispirato perché oggi non c’è alternativa a una vittoria sul Cagliari. Dubbi sulla formazione ne ho ma li tengo per me; Forza Roma!
Bisogna prenderli a pallonate !!!
Si stamo co’ le pezze ar kulo chi c’ha “un po’ de stoffa” gioca….
FORZA ROMA
el aynaoui miglior giocatore della coppa d’africa, solo per noi è una pippa.
naturalmente lui che corre in panchina mentre quelli che camminano sempre titolari.
ancora pellegrini per favore ma basta……
a me Nun me frega niente di chi gioca non cominciate con ste ca_ _ _! di critiche su Pellegrini e su Costante bisogna solo che si vince stasera le critiche si faranno più in là tifiamo tutti per la nostra Roma che stasera e molto importante vince ! sempre sempre sempre forza Roma!
ancora con Pellegrini!?… a sto punto mi viene da pensare che dia le mazzette agli allenatori per farlo giocare, se no non si spiega.
purtroppo per non vedere piu pellegrini, devi cacciare anche gli altri 2
Saremo più forti ! Se spera. intanto ci hanno fatto ingoiare il fatto che dobbiamo vederne uno e quell uno chi è perché un conto ndika un altro kone e svilar anche se ndicka non lo cederei ma cederei mancini . Poi se non entriamo fra le 4 allora due vediamo ma se cedono svilar o kone che te vuoi rinforzare?. Per poi avere cristante e pellegrini ancora con noi per le foto in famiglia modello presepe . Ma vabbe pensamo a vince e arrivare infondo nella coppa e 4 poi si vedrà .Cmq 25 pippi in panchina e altri 25 rotto grazie Massara.
Di gasperini mi fido… Li vede tutti i giorni a differenza nostra… Il cagliari attualmente è squadra in salute sia mentalmente che fisicamente ma con grinta e volontà la porteremo a casa… Dopo Roma Juve del 1 marzo saremo quarti da soli
Forza roma
Niente chiacchiere e tanta fame, questo è quello che conta, sbraniamoli !!!!
Forza grande Roma!
Forza ragazzi, ‘sti tre punti so’ fondamentali. Occhio a Luca Mazzitelli che è n’ber carciatore, Romano e Romanista, che me sarebbe piaciuto vede’ nelle rotazioni a centrocampo qui da noi.
DAJE ROMA DAJEEEEE 💪💪💪👊👊👊💛❤💛❤💛❤
Unico risultato VINCERE !!!!
vorrei tanto conoscere il Santo in Paradiso che ha Pellegrini.
farei una domanda a Gasperini davanti alle telecamere, perché pellegrini lo fai giocare cosa vedi in lui di buono rispetto all’evidenza di un “giocatore ” lento, che ha paura dei contrasti, che fa la mossa di pressare, che tira in porta buste di pesce fracico, che sgrida i compagni quando lui sbaglia….ecc..
Bravo
Non importa chi gioca c’e solo 1 risultato ammissibile.La VITTORIA TUTTO IL RESTO E’ NOIA.DAJE REGA’
Ma che cavolo lo abbiamo comprato a fare Saragozza se deve giocare ancora Pellegrini? Gasperini mi sta deludendo molto
Ciao. Credo che, essendo appena arrivato, preferisca farlo partire dalla panchina. Avrei voluto vederlo dall’inizio
Gioca Pellegrini per tenere un alternativa offensiva in panchina… è una scelta che ci può stare
Forza Roma 💛❤️
3 punti!!!
FORZA ROMA
Quando non vedrò più Celik sarà sempre troppi tardi
Ma celik un cross decente?
Bello il pressing e buona la transizione veloce e buoni i tentativi di un Soulé più intraprendente; ma se, per lo più, si arriva in massa nella 3/4 è l’unica soluzione è cercare Malen, ormai marcatissimo, il tutto diventa un po’ troppo prevedibile…
Nun famo come col Milan…
Soule troppe pagnotte deve mangiare prima di diventare un giocatore forte
stava davanti alla porta ed è rientrato per tirare di sinistro. come fai a fare il professionista e usare un solo piede?!?
gioca con la pubalgia.. un minimo de rispetto pe’ sto ragazzo che dà sempre il fritto, oltre le qualita tecniche indubbie che ha, sarebbe auspicabile…
Che gol! Questo è un centravanti! Come non lo vedevamo da molti anni…
AniMalen !!!
1-0 Rrrrrrrrrooooooomaaaaaaa!
E andiamooooo.
FORZA ROMA
Malen un goleador così lo aspettavamo da una vita!
Malen e belen
Goooollll c’ha gatto maleeeen
Che gollazzo Maleennnnnn evvaaaaai💛❤️
famoje malen!
Con tutto rispetto per dovbyk e ferguson, guardando questo gol di malen,si capisce che l’olandese è di un altra categoria
Anche il loro portiere ad essere onesti.
Goool Malen de cucchiaiooooo ! Daje !
primo tempo dominante!! troppo stretto il risultato😡😡🐺💛♥️
Buona partita…potevamo fare un paio di gol in più!
PRIMO TEMPO dominato!
Malen un giocatore di un altra categoria e si vede… goal capolavoro per la cattiveria con cui si porta la palla avanti e la delicatezza dello scavetto.
Difesa solida fatta di bei giocatori, il problema nasce in avanti.
Ragazzi, stiamo vincendo, tutto bello, ma il livello tecnico di certi giocatori è qualcosa si infimo: celik tecnicamente penso che in serie B o C si trovi di meglio, Cristante bravo nel pressing ma di una lentezza e imprecisione… Wesley mi piace nella corsa, ma non chiedergli di driblare o crossare dentro. Pellegrini che dire… bei cross, ma per il resto da 5. Pisilli mi sta piacendo nel senso che NON gli vedo sbagliare cose elementari, potrebbe essere un ottima mezz’ala secondo me. Soule lento e impreciso.
Zaragoza in questa partita potrebbe veramente fare i buchi per terra.
Facciamo subito il 2 e il 3 per non incappare in cose che gia abbiamo visto.
C’è un dissidio evidente tra quella che è la volontà di giocare in velocità instillata da Gasperini e la capacità fisica rallentata di alcuni giocatori, in primis Cristante e Pellegrini. Cristante in parte sopperisce col senso della posizione, ma quando partiamo in contropiede con la palla ad uno dei due, perdiamo sempre un tempo di gioco e l’avversario recupera. Soulè invece ultimamente è più confusionario che mai. Peccato, perché con la mole di gioco creata la partita poteva già essere chiusa
Primo tempo che sarebbe dovuto finire con 4 gol di scarto visto il dominio assoluto e le pallonate che si abbattono sul Cagliari come una tempesta, in particolare l’uragano Malen.
Unici tifosi al mondo a criticare i giocatori della propria squadra durante la partita quando sta vincendo.
Almeno aspettate la fine della partita e poi scatenatevi
Mi duole dirlo , ma Pellegrini e Soulé questa sera poca roba, uno lento e macchinoso, l’altro ha troppa voglia di fare ma alla fine diventa fumoso. Comunque sempre Forza Roma ❤️💛
Fuori pellegrini e cristante dentro zaragoza e il marocchino un gol e poco
Malen si crea e si inventa I suoi propri spazzi. Finalmente un 9 degno da Roma.
siamo ormai Malen dipendenti!!!!!!dobbiamo avere altre soluzioni in attacco,Soule è in calo,Pellegrini lo vedo più da centrocampista,non vedo l’ora entri Zaragoza per vedere quanto può fare la differenza nel saltare l’uomo.Nel frattempo godiamoci Malen nel suo strapotere che sta dimostrando,sta tenendo una difesa sotto scacco da solo!MONUMENTALE💛❤️🔥
daje mister butta dentro Saragozza
è tanto che non avevamo una punta così forte. Però io una punta con le sue caratteristiche, il suo movimento in area, qui a Roma non la ricordo
R9 è tornato……che gol….
Quando sarà er momento de Zara sarà tutta n’antra storia.
Anche stasera Francesco Totti all’Olimpico. É un indizio che qualcosa si sta muovendo in prospettiva di un ritorno alla sua vera casa (Trigoria).
Zaragoza – Malen per andare a Istanbul
Pronti, via, subito il secondo. Segna Pisilli
Gran gol da attaccante vero!
Dovevamo stare 2-0.
Notare che al 5° Malen sgambettato, difensore solo ammonito, e Marelli: “non andava verso la porta”. Ora, magari non andava in perfetta perpendicolarità alla porta, ma ci vuole coraggio per un’affermazione del genere.
insomma, si vede che Malen predica nel buio. Tutto un altro livello rispetto al resto della squadra. Se vogliamo migliorarci, deve essere un modello.
Mancini irritante di voler aver ragione contro l’evidenza.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.