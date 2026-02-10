“ON AIR!” – PIACENTINI: “Ghilardi acquisto top, è più titolare di Hermoso”, FERRAZZA: “Che crescita Pisilli, ma non ricominci la storia di Capitan Futuro”, CORSI: “Totti? L’avvocato Conte allo stadio ci fa capire che ci siamo”,

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Serata che ha rasentato la perfezione. L’Olimpico scopre questo centravanti che speriamo possa fare la nostra fortuna. Partita straordinaria anche di Pisilli, tra i giocatori di movimento è quello che più mi ha rubato l’occhio. E’ stato un monologo giallorosso, se c’è una cosa che non mi piaciuta è l’ammonizione di Mancini, è stata proprio una cosa stupida. Si è caricato di un altro giallo inutile, e quella non è personalità, è isterismo. E poi mi preoccupano le condizioni di Soulè, si vede che gioca sul dolore. Ora arriviamo a questi 15 giorni, saranno i più decisivi della stagione…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini l’ho visto molto contento, se segna l’attaccante che tu hai voluto a ogni costo è comprensibile. La Roma ha giocato una bella partita. Non sono d’accordo con chi cerca di normalizzare tutto: la Roma ha vinto contro una squadra che aveva vinto le ultime tre partite. In un mondo normale Roma-Cagliari è sempre uno, ma non è scontato. Tra poco arriverà la resa dei conti con la Juve. Tolto Malen, sono molto contento delle prestazioni di Pisilli, che ci ha rubato l’occhio, e di Ghilardi, che secondo me è un acquisto fantastico. Io oggi, con tutti a disposizione, ho dei dubbi: per me Ghilardi è titolare più di Hermoso o di Ndicka. Alcuni voti mi fanno impazzire: ho letto un 6,5 de Il Messaggero a Pellegrini, che è stato il peggiore in campo…”
Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Malen fa quel gol che è tanta roba, quasi emozionante. Questa Roma ci fa ben sperare, abbiamo agganciato la Juve e ora si apre ufficialmente la lotta per la Champions. Questa è la volata, l’anno dello scudetto dicemmo “ora ogni partita è una finale“, ora non c’è lo scudetto in palio ma la Champions League e ogni partita deve essere una guerra, sempre sportivamente parlando. Pisilli? All’inizio era confusissimo, ora è cresciuto in maniera esponenziale. Tra il Pisilli dell’inizio e il Pisilli di adesso c’è un abisso. Io penso che il tandem Konè-Pisilli possa essere la coppia del futuro. Totti? Torna, ve lo dico ufficialmente. E non perchè lo sappia. Quando c’è l’avvocato Conte allo stadio, questo ci fa capire che ci siamo…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Raramente ho visto un Gasperini così felice, ha visto delle risposte dai giocatori, e dei calciatori che non era più abituato a vedere come un centravanti del genere. Ha visto una crescita di Pisilli, ed è tutto merito suo oltre che del calciatore, lui se l’è preso sotto braccio e gli ha detto di restare qui perchè con i suoi allenamenti sarebbe cresciuto. Ora deve dare continuità alla crescita, non si deve cullare e non deve ricominciare con la storia di capitan futuro. Non bisogna lodarsi nelle cose piccole, perchè sennò ci si sbroda. Totti? Era padrone della scena, è andato meno da infiltrato. La sensazione è proprio che siamo vicini, forse non imminente, ma mi sembra che sia una cosa molto avviata…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ho visto il solito Pellegrini ieri. Non ha sussulti. Celik non è un giocatore di altissimo livello, ma ogni tanto si accende come in occasione dell’assist, Pellegrini purtroppo non si accende mai. Questa è una costante, purtroppo. Zaragoza, pur essendo ancora fumoso, tenta qualcosa, Pellegrini si limita a fare il compitino. Zaragoza se prende la strada giusta potrà diventare titolare, ma per il momento penso che sarà ancora Pellegrini a partire dall’inizio visto il momento delicato…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Pellegrini ancora titolare? Fa abbastanza ridere questa cosa…Saranno gli astri, però alla fine la realtà non cambia: alla fine ci sono sempre quei due in campo, Cristante e Pellegrini. Visto che abbiamo comprato Zaragoza e non Dembele, non hai preso l’optimum in quel ruolo. Il discorso di Cristante e Pellegrini non riguarda solo il mercato di gennaio, ma quello degli ultimi otto anni. Evidentemente siamo noi a non capirci nulla, e gli allenatori riescono a riconoscere il valore indiscutibile di questi due calciatori e li ritengono inamovibili, c’è poco da fare. Di Pellegrini a me sorprenderebbe non vedere il rinnovo: siamo passati da un giocatore fuori rosa a un giocatore che gioca tutte le partite. Alla fine siamo sempre lì. E non è così peregrina l’ipotesi che accetti di firmare un rinnovo al ribasso…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “El Aynaoui per me resta un buonissimo giocatore, e la scelta di Pisilli ci ha sorpreso, ma è stata una mossa azzeccatissima da parte di Gasperini. Pisilli ha giocato una partita splendida, alla Konè, ha toccato 100 palloni. Quando Gasp dice che è in debito con Pisilli penso che lo dica sul serio. Ieri ci ha fatto vedere che calciatore può essere, e più lo vedo giocare e più mi ricorda Tardelli. Malen? E’ vero che ricorda Vialli, qualcosa di lui ce l’ha…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri è andato tutto liscio, hai vinto facile e senza infortuni, e questa è la cosa migliore. Malen ha fatto quello che fanno i centravanti e cioè i gol. Si è inserito benissimo nella squadra, conosce l’area di rigore e ne fa un buon uso. Alla Roma si erano dimenticati di come era un centravanti che conosce il mestiere. Il primo gol è anche qualcosa in più, si muove bene e ha fatto una cosa che fanno in pochi perchè da quella posizione di solito si tira la botta addosso al portiere. Meglio di così non poteva andare. Pisilli titolare? Non c’erano molte alternative, Pisilli sta dimostrando di poterci stare, ha delle caratteristiche e si può anche migliorare in un ruolo che non è propriamente il suo. E’ stata una bella serata, avete visto quanta gente c’era allo stadio nonostante fosse un lunedì…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Quella della Roma è stata una tappa di trasferimento. Il Cagliari aveva fatto tre partite meravigliose, ma ieri sembrava una vittima sacrificale. Malen è bravo, ti invita al passaggio e quando prende palla la situazione te la risolve. Ha fatto quello scavetto, e il portiere mi è sembrato un po’ frù frù. Poi la Roma ha controllato ed è andato tutto bene. Hai raggiunto la Juve e ora si riaprono scenari nuovi… Gasperini ha la capacità di far migliorare i suoi giocatori, è proprio il suo modo di allenare. Ghilardi sembra un buon giocatore, Pisilli bravo ma secondo me deve crescere ancora lì in mezzo, Ghilardi mi sembra più pronto…”
Stefano Agresti (Rete Sport): “Ghilardi sta crescendo così come Pisilli. Bello avere un nucleo italiano forte, serve a dare un’identità alla squadra. La Roma ha tanti giocatori, al di là dei giovani, come Pellegrini, Cristante, Mancini, che ti dà la sensazione di avere qualcosa di compatto all’interno del gruppo che ti aiuta nei momenti di difficoltà…”
al netto di tutto…i giocatori si devono giudicare soprattutto quando giochi con una big, non con il Cagliari!
Oggi è facile parlare di Pisilli o Malen, ma il primo lo abbiamo visto contro squadre vere e ha fatto tenerezza, il secondo se ieri non incontra un portiere che si suicida con quella uscita da principiante da lì non segna mai. Non ho ASSOLUTAMENTE nulla contro di loro, anzi, sono un loro estimatoree… ma questi sono giornalisti e opinionisti che dovrebbero sempre pesare valutazioni e opinioni, invece fanno soprattutto i populisti
che il portiere sia uscito a cavolo è fuor di dubbio,
ma fare un pallonetto da lì con la palla che va verso l’esterno girando il piede in quel modo è tanta roba.
Inoltre nel secondo gol se ne beve 3 con il movimento giusto,
e neanche quello è banale.
il tuo commento fà tenerezza
Capisco l’analisi ma, a differenza di Pisa e Genoa, il Cagliari veniva da una buona striscia e ha qualche calciatore interessante. A me è sembrata proprio in forma la Roma, poi sarà una questione di sensazioni.
Certo, occorre testarsi negli scontri diretti, perché siamo ancora a 0 vinti. Anch’io voglio vedere Pisilli e Ghilardi contro Bastoni e Barella, adesso però hai un filotto di 3 big match in poche partite, quindi dovremo aspettare poco. Diciamo che se inizi ad avere come alternative Pisilli e Ghilardi che diventano dei titolari allora forse riesci a far girare meglio le cose.
Per Pellegrini, io direi basta crocifiggerlo ogni volta. Umanamente la situazione in cui si trova mi dispiace, lasciamo in pace tutto e a Giugno lui e la Società faranno quello che si deve fare.
Ieri abbiamo finito con 3 ragazzini dal peso complessivo di 60 Kg, anche in quel caso, vediamo cosa se ne cava, perché di leggerini finiti male a Roma da ultimo ne abbiamo visti un po’.
Io mi tengo prudente e penso che il quarto posto sia ancora molto difficile.
Quanto rosica Orsi !!!!
Ho letto tanti commenti su come quel gol sia “un regalo” del portiere del Cagliari, quasi a intendere che chiunque avrebbe segnato li con quel colpo sotto.
Sono opinioni naturalmente, ognuno dice quello che vuole.
La mia è che questa interpretazione è abbastanza delirante.
Quello di Malen è un colpo che azzecca lo 0.1% degli attaccanti in circolazione. L’angolo è strettissimo, se non calibri alla perfezione o finisce sul portiere o fuori.
Margine d’errore zero, e tra l’altro lo fa in corsa, quasi da fondo campo.
Paradossalmente per me il portiere ha fatto invece la cosa migliore perché uscendo così in pratica permette all’attaccante di segnare solo in quel modo, che per la stragrande maggioranza degli attaccanti (specie in Italia) è impossibile.
Se rimaneva in porta, veniva uccellato di collo pieno sul secondo palo, un gol che tra l’altro Malen ha fatto già una decina di volte in carriera.
Mi sa che chi dice che lo scavetto la’ era “ovvio” sta ancora ai tempi di Totti, che faceva ste cose con la stessa facilità di mettersi le ciavatte quando scendeva dal letto…ma Totti era un alieno, non scordiamocelo.
Malen è fortissimo ma ieri lo marcava un ex giocatore, Dossena erano mesi che faceva il pescatore al lago di Como. Per dare un giudizio più appropriato aspetterei il duello con Rahmani e Bremer.
pisilli ha fatto una partita buona, anzi ottima. lasciatelo stare ora, ha fatto ciò che tutti speravano.
fatelo crescere in santa pace.
Pisilli ieri ha fatto quello che faceva paredes in mezzo al campo. Cerchiamo un regista? Ce lo abbiamo fatto in casa e si chiama Pisilli. Incontrista, regista, rompe il gioco avversario e riparte per offendere, non lo avevo mai visto cosi’. Forse quella di ieri e’ la posizione ideale per questo ragazzo che ha anche un bel tiro!
Orsi: il portiere del Cagliari è stato un po fru fru? Certo tu lo puoi giudicare visto che sei stato un gran portiere!
Di Pisilli mi piace la semplicità del gioco: verticale a due tocchi. Se continua con questa applicazione farà molta strada.
Finalmente un centravanti: Malen è la praticità (tira appena può senza fronzoli, e tira anche di classe come in occasione del primo gol), il senso della posizione (crea quasi sempre i presupposti per passargli la palla. Se Zaragoza invece di tirare in porta gli passava la palla era tripletta) ed è pure potente. Pisilli-Ghilardi ieri tanta roba, Ndika ottimo. Mancini invece ha beccato un’ammonizione davvero stupida. Dirò pure che Venturino può crescere bene. Daje
Caro Mak, stiamo lentamente uscendo dalla mediocrità dei precedenti campionati con sesti e settimi posti. Ne usciremo del tutto quando cambieremo anche gli ultimi protagonisti di quel ciclo che ha avuto il suo apice ormai tre o quattro stagioni fa.
Nessuna preoccupazione che Pisilli si monti la testa o qualcosa del genere,stia serena la Ferrazza.
Infatti Niccolò può contare sui saggi consigli di Bruno Conti (padre della fidanzata) ,che già lo ha indirizzato per la strada giusta ( e i risultati si vedono in campo).
considerazioni troppo pompate contro un avversario che in vista di Cagliari Lecce, finale di Coppa del mondo per entrambe le squadre, si è presentato senza la minima voglia di offendere. la Roma avrebbe vinto comunque ieri sera, sia chiaro. ma certe valutazioni stile Real Madrid le attenderei dopo napoli Roma e Roma gobbi. allora si che i conti potrebbero tornare. ma contro un Cagliari con la testa altrove ieri sera, bho. ieri Caprile ha giocato con noi, insieme a Dossena. dimosela tutta se volemo dilla bene
stiamo calmi non esaltiamoci troppo aspettiamo le prossime due partite e tireremoi conti
Se Malen fosse arrivato in estate ora si parlerebbe di scudetto.Credo che sia più facile arrivare in Champions vincendo la Europa League ma , non farei drammi se non raggiungessimo l ‘ obiettivo. Sono ultra ottimista per il prossimo anno , abbiamo dei giovani fortissimi , il futuro è nostro. Ho criticato Massara e mi sono ricreduto, Ghilardi è fortissimo , poi Wesley , il marocchino , per non parlare di Malen e per quel poco che ho potuto vederlo mi piace anche Venturino . Zaragoza per me sarà una sorpresa , resta da valutare Vaz ma sono fiducioso. In fin dei conti gli acquisti sbagliati sono prestiti .
Nessun ” giornalista” che sottolinea l’ANIMA italiana della Roma
ieri Ghilardi Mancini Pisilli Cristante Pellegrini Venturino Arena utilizzati in campo.
Tanti gli elogi a molti Club che schierano quasi esclusivamente calciatori stranieri ( Como su tutti ).
____
Malen 1,76 per 70 kg.
Quelli che criticavano i ” piccoletti”?
In area serve velocità nel breve , coordinazione , stoppare a seguire per preparare il tiro , lucidità sottoporta,
I Marcantoni da 1,90 o anche più difficilmente con queste caratteristiche.
Lauraro Martinez 1,74 per dire Julian Alvarez 170
Malen ci darà molte gioie
Ho capito ma ho sentito sperticarsi tutti per Palestra che, a mio parere, ha perso alla grandissima il duello con Wesley. Ha fatto una bella cosa ma secondo me è stato fortunato su un rimpallo ma in linea di massima condivido sulle doti. Tra l altro si parla di cifre da capigiro ( 40 milioni) e in partenza per la premier. Personalmente rimango estasiato da Pisilli, un gigante in tutte le fasi, soddisfattissimo da Ghilardi, farà la differenza anche con qualche gol a stagione eppure nessuno ne ha parlato con toni enfatici. Bah
Tutti contro Massara .Prima che venisse alla Roma non lo conoscevo bene ,qui a Roma tutti( tifosi ) a dargli dell ‘ incompetente ma ieri sera mi è sembrato che i suoi acquisti non hanno affatto demerito, anzi …….
