“ON AIR!” – PIACENTINI: “Ghilardi acquisto top, è più titolare di Hermoso”, FERRAZZA: “Che crescita Pisilli, ma non ricominci la storia di Capitan Futuro”, CORSI: “Totti? L’avvocato Conte allo stadio ci fa capire che ci siamo”,

David Rossi (Rete Sport): “Serata che ha rasentato la perfezione. L’Olimpico scopre questo centravanti che speriamo possa fare la nostra fortuna. Partita straordinaria anche di Pisilli, tra i giocatori di movimento è quello che più mi ha rubato l’occhio. E’ stato un monologo giallorosso, se c’è una cosa che non mi piaciuta è l’ammonizione di Mancini, è stata proprio una cosa stupida. Si è caricato di un altro giallo inutile, e quella non è personalità, è isterismo. E poi mi preoccupano le condizioni di Soulè, si vede che gioca sul dolore. Ora arriviamo a questi 15 giorni, saranno i più decisivi della stagione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini l’ho visto molto contento, se segna l’attaccante che tu hai voluto a ogni costo è comprensibile. La Roma ha giocato una bella partita. Non sono d’accordo con chi cerca di normalizzare tutto: la Roma ha vinto contro una squadra che aveva vinto le ultime tre partite. In un mondo normale Roma-Cagliari è sempre uno, ma non è scontato. Tra poco arriverà la resa dei conti con la Juve. Tolto Malen, sono molto contento delle prestazioni di Pisilli, che ci ha rubato l’occhio, e di Ghilardi, che secondo me è un acquisto fantastico. Io oggi, con tutti a disposizione, ho dei dubbi: per me Ghilardi è titolare più di Hermoso o di Ndicka. Alcuni voti mi fanno impazzire: ho letto un 6,5 de Il Messaggero a Pellegrini, che è stato il peggiore in campo…”

Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Malen fa quel gol che è tanta roba, quasi emozionante. Questa Roma ci fa ben sperare, abbiamo agganciato la Juve e ora si apre ufficialmente la lotta per la Champions. Questa è la volata, l’anno dello scudetto dicemmo “ora ogni partita è una finale“, ora non c’è lo scudetto in palio ma la Champions League e ogni partita deve essere una guerra, sempre sportivamente parlando. Pisilli? All’inizio era confusissimo, ora è cresciuto in maniera esponenziale. Tra il Pisilli dell’inizio e il Pisilli di adesso c’è un abisso. Io penso che il tandem Konè-Pisilli possa essere la coppia del futuro. Totti? Torna, ve lo dico ufficialmente. E non perchè lo sappia. Quando c’è l’avvocato Conte allo stadio, questo ci fa capire che ci siamo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Raramente ho visto un Gasperini così felice, ha visto delle risposte dai giocatori, e dei calciatori che non era più abituato a vedere come un centravanti del genere. Ha visto una crescita di Pisilli, ed è tutto merito suo oltre che del calciatore, lui se l’è preso sotto braccio e gli ha detto di restare qui perchè con i suoi allenamenti sarebbe cresciuto. Ora deve dare continuità alla crescita, non si deve cullare e non deve ricominciare con la storia di capitan futuro. Non bisogna lodarsi nelle cose piccole, perchè sennò ci si sbroda. Totti? Era padrone della scena, è andato meno da infiltrato. La sensazione è proprio che siamo vicini, forse non imminente, ma mi sembra che sia una cosa molto avviata…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ho visto il solito Pellegrini ieri. Non ha sussulti. Celik non è un giocatore di altissimo livello, ma ogni tanto si accende come in occasione dell’assist, Pellegrini purtroppo non si accende mai. Questa è una costante, purtroppo. Zaragoza, pur essendo ancora fumoso, tenta qualcosa, Pellegrini si limita a fare il compitino. Zaragoza se prende la strada giusta potrà diventare titolare, ma per il momento penso che sarà ancora Pellegrini a partire dall’inizio visto il momento delicato…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Pellegrini ancora titolare? Fa abbastanza ridere questa cosa…Saranno gli astri, però alla fine la realtà non cambia: alla fine ci sono sempre quei due in campo, Cristante e Pellegrini. Visto che abbiamo comprato Zaragoza e non Dembele, non hai preso l’optimum in quel ruolo. Il discorso di Cristante e Pellegrini non riguarda solo il mercato di gennaio, ma quello degli ultimi otto anni. Evidentemente siamo noi a non capirci nulla, e gli allenatori riescono a riconoscere il valore indiscutibile di questi due calciatori e li ritengono inamovibili, c’è poco da fare. Di Pellegrini a me sorprenderebbe non vedere il rinnovo: siamo passati da un giocatore fuori rosa a un giocatore che gioca tutte le partite. Alla fine siamo sempre lì. E non è così peregrina l’ipotesi che accetti di firmare un rinnovo al ribasso…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “El Aynaoui per me resta un buonissimo giocatore, e la scelta di Pisilli ci ha sorpreso, ma è stata una mossa azzeccatissima da parte di Gasperini. Pisilli ha giocato una partita splendida, alla Konè, ha toccato 100 palloni. Quando Gasp dice che è in debito con Pisilli penso che lo dica sul serio. Ieri ci ha fatto vedere che calciatore può essere, e più lo vedo giocare e più mi ricorda Tardelli. Malen? E’ vero che ricorda Vialli, qualcosa di lui ce l’ha…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri è andato tutto liscio, hai vinto facile e senza infortuni, e questa è la cosa migliore. Malen ha fatto quello che fanno i centravanti e cioè i gol. Si è inserito benissimo nella squadra, conosce l’area di rigore e ne fa un buon uso. Alla Roma si erano dimenticati di come era un centravanti che conosce il mestiere. Il primo gol è anche qualcosa in più, si muove bene e ha fatto una cosa che fanno in pochi perchè da quella posizione di solito si tira la botta addosso al portiere. Meglio di così non poteva andare. Pisilli titolare? Non c’erano molte alternative, Pisilli sta dimostrando di poterci stare, ha delle caratteristiche e si può anche migliorare in un ruolo che non è propriamente il suo. E’ stata una bella serata, avete visto quanta gente c’era allo stadio nonostante fosse un lunedì…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quella della Roma è stata una tappa di trasferimento. Il Cagliari aveva fatto tre partite meravigliose, ma ieri sembrava una vittima sacrificale. Malen è bravo, ti invita al passaggio e quando prende palla la situazione te la risolve. Ha fatto quello scavetto, e il portiere mi è sembrato un po’ frù frù. Poi la Roma ha controllato ed è andato tutto bene. Hai raggiunto la Juve e ora si riaprono scenari nuovi… Gasperini ha la capacità di far migliorare i suoi giocatori, è proprio il suo modo di allenare. Ghilardi sembra un buon giocatore, Pisilli bravo ma secondo me deve crescere ancora lì in mezzo, Ghilardi mi sembra più pronto…”

Stefano Agresti (Rete Sport): “Ghilardi sta crescendo così come Pisilli. Bello avere un nucleo italiano forte, serve a dare un’identità alla squadra. La Roma ha tanti giocatori, al di là dei giovani, come Pellegrini, Cristante, Mancini, che ti dà la sensazione di avere qualcosa di compatto all’interno del gruppo che ti aiuta nei momenti di difficoltà…”

