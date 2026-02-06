Nainggolan: “Serie A scarsa, potrei ancora giocarci. Se Konè vale 60 milioni, io sarei dovuto costarne 150”

Radja Nainggolan è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Manà Sport. Queste le parole dell’ex centrocampista giallorosso.
Come stai? Ancora stai giocando…
“Ho fatto alcuni gol belli, avevo smesso per qualche mese ma mi mancava lo spogliatoio. Non avevo problemi e quindi perché smettere? Solo che ora ho altri obiettivi, gioco a casa con i giovani. Questa è la mia soddisfazione“.
Calarti in questa realtà è la stessa cosa rispetto a giocare a San Siro?
“Buona domanda, non è facile rispondere. Qui devi provare a vivere in un certo modo per giocare bene, a me non è successo. Mi spingeva il pensare di essere più forte così mi mettevo in mostra con avversari forti. Credo di essere stato uno dei centrocampisti più forti ai tempi della Roma ma anche ai tempi di Cagliari. Deve piacerti il gioco, a me piace e quindi continuo. Mi diverto quando gioco con i ragazzi dell’età di mia figlia, mi piace mettermi in mostra. Quando farò fatica sarà giusto smettere, ma per ora sto bene. Secondo me sono anche da prima divisione, ma sappiamo che ora si punta molto sui giovani“.
C’è qualcosa che a conti fatti avresti evitato?
“No, neanche l’approdo alla SPAL perché volevo aiutare De Rossi che ai tempi mi diede tanto. Poi dopo una settimana è andato via e sono rimasto fregato. L’esperienza più bella fu in Indonesia, per un fatto anche di origini. Avrei rifatto tutto“.
Ma tutti i calciatori moderni hanno questi valori?
“No, io per esempio non ho mai giocato per soldi pur avendoli guadagnati. Io credo nell’amicizia nel calcio, ma molti non sentono più nessuno dopo il ritiro. Io sento molti miei ex compagni, della Roma ma anche di Piacenza e Cagliari. Per me è più importante il lato umano, perché quando ti ritiri rimane quello“.
A proposito di ex compagni, per te il ritorno di Totti è una piacionata oppure ha ha senso?
“Parlo da suo amico e da persona neutrale. So che se si parla di Roma si parla di Totti. Sono stato all’Inter e lì c’era Zanetti vicepresidente, perché Totti non lo può fare? Con Totti ricresce il brand Roma, sarebbe interessante. Poi è un uomo di calcio, attaccato a Roma, non capisco perché non dovrebbe funzionare“.
Nainggolan in questa Serie A può giocare ancora?
“Qualitativamente sì, perché il livello è basso (ride, ndr). Prendendo la Roma di oggi, quale giocatore attuale avrebbe giocato ai tempi nostri? Non per attaccare i romanisti attuali, ma il livello generale è questo. Per dire, Holm è andato alla Juve e all’epoca c’era Dani Alves. Questa è la qualità di oggi“.
Ai tempi di Spalletti come andò il cambio di ruolo?
“La squadra è importante e lavoro per rendere la squadra più forte. Spalletti vide in me i gol e gli inserimenti, e mi mise dietro all’attaccante. Non era un ruolo alla Totti, ma dovevo fare prima pressione e fare gol/assist. Dovevo solo fare quello che facevo sempre ma facendo più gol“.
Ma se Koné vale 60 milioni, quale sarebbe stato il tuo valore?
“150. Io sono andato all’Inter per 37“.
Cosa non ha funzionato?
“A me piace il popolo vero, le persone casarecce. Andavo alle osterie, io ero così. Preferisco stare in famiglia e fare due chiacchiere con i tifosi. A Milano sei sempre in competizione e non mi sentivo a mio agio. I tifosi dell’Inter mi hanno voluto bene e io voglio bene all’Inter, ma io ero uno che viveva fuori dal campo. La prima domanda fu se fossi contento di essere arrivato all’Inter e io ero più triste di aver lasciato Roma. Sono poi andato via. Mi sentivo una persona importante e all’epoca Monchi mi chiedeva dei prossimi giocatori“.
Questa è una bella investitura?
“Mi era successo con Sabatini, pensavo che anche Monchi fosse così. Poi vado in vacanza e mi arrivano delle chiamate dalla Turchia. Scopro poi tramite il mio agente che avevano dato mandato per cedermi. Allora decisi di andare da Spalletti. Non posso salutare uno che mi chiedeva quello che pensavo e poi voleva cedermi, ha fatto lo stesso con Dzeko ma lui aveva un altro carattere. Una persona così è una persona falsa“.
C’è il rimpianto di non aver vinto nulla a Roma?
“Sì, ma va detto che anche la Coppa Italia era difficile perché gli impegni erano tanti e molti non erano abituati. Il rimpianto c’è, non ho mai vinto niente e avrei voluto vedere la folla dopo un successo. Aver giocato la Champions per me è stata comunque una soddisfazione. Sì, la Roma ha vinto la Conferece League ma è come la Nations League, se dobbiamo inventare coppe per farle vincere è solo una roba di soldi“.
Chi chiami per giocare in porta? Alisson o Svilar?
“Svilar che è belga (ride, ndr). Alisson è il più forte, è educato e si fece un anno di panchina a Roma. Dopo due mesi parlava italiano, è il più forte portiere con cui ho giocato. Con Svilar ci ho già giocato a calcetto ad Anversa e abbiamo vicini in comune”.
Fonte: Radio Manà Sport
Un grande.
Il ricordo di una Roma fortissima e forse non ce ne siamo accorti sempre.. una Roma che arrivava puntualmente ogni anno in Champions..
Caro Radja, ormai hai smesso. Non sei obbligato a dare giudizi sui calciatori odierni.
Sei stato forte, adesso ce ne sono altri forti lo stesso. Anche basta!
mmhhh….ce l’avessimo ora uno così
Grande Raja,
Purtroppo te ne devi fare una ragione,
comunque é vero che un centrocampista
come te alla Roma servirebbe come
un caffé la mattina alle 5
Ma statte zitto, caciararo!
Nainggolan valeva due Konè senza dubbio ha ragione!
così come sul livello tecnico, la Roma di Nainggolan era uno squadrone
Zeru Tituli ~ José Mourinho
esatto!! ma i giovani nn lo sanno
chiaro e onesto
Testa a parte, un giocatore come Naingoolan oggi varrebbe almeno 80/90milioni di euro,forse Kone se segnasse di più è quello che più gli si avvicina, ma non è sullo stesso piano del Radja….
Ha ragione, ma perché tutto sto odio verso Koné?
Filosofo e gran centrocampista. Se gli andavi a sbattere contro ti rompevi qualche arto. Da libro: La vita quotidiana alla AS Roma quando ancora si tiravano cannonate da fuori area. Adesso molti nostri cascano con una ventata….
la serie A è scarsa però ti ha più voluto dovei costare 150 milioni ma poi al Inter sei stato una mosca bianca. Caro Nainggolan ma sarà tutto vero quello che dici e pensi?
in realtà è andato via dall’Inter non x demeriti tecnici (7 gol l’anno con Spalletti) ma perchè Conte per qualche motivo non lo voleva
Magari se non andavi all’osteria, magari se non fumavi, magari se facevi quello per cui ti pagavano (l’atleta..), magari non ti mandavano via da Roma..
Diciamo che nonostante tutto hai fatto un’ottima carriera, potevi fare di più..??
Ecco a questa domanda puoi rispondere solo tu, senza narcisismo con la giusta autocritica…….😁
È stato un grande giocatore, lo ho sempre ammirato però questa supremazia su kone’ ci può stare anche se mi dovrebbe spiegare perché a differenza di tempi, uno gioca titolare con la nazionale francese che non gli mancano i centrocampisti e lui non era sempre titolare con quella belga!
C’è poco da fare, il cervello o ce l’hai o non te lo puoi dare. Falcao potrebbe dire che valeva 10 Nainggolan, ma essendo una persona intelligente non ha mai fatto raffronti, che del resto non hanno senso alcuno.
La fame, la grinta, il fisico, la tecnica, il tiro, la completezza…
Un giocatore secondo me folle per caratteristiche, ma che ha avuto una testa non da giocatore, ma bisogna ammettere che fin quando era in campo era uno che non si risparmiava mai.
Dice una cosa giusta.
kone è un buon giocatore, forte fisicamente, grande corsa, ma in fase offensiva un giocatore pressochè inutile sia ad assist che goal, proprio quello in qui rendeva radja un grande.
Vedo kone come un kante per tipologia di giocatore, non come un radja, nemmeno come uno strootman.
Un altro che sta facendo la fine di quel poraccio di Cassano, tutti pieni di livore verso tutto e tutti, a causa dei loro fallimenti personali più che calcistici.
Dopo un po’ stufano.
