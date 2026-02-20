Roma, tango stanco: Soulè e Dybala out. Gasp ripensa a Cristante trequartista

È un tango stanco, a tratti malinconico, quello che la Roma si trova a ballare alla vigilia della sfida con la Cremonese. Due argentini, che sulla carta dovrebbero accendere la trequarti, sono invece costretti a rallentare: Matías Soulé e Paulo Dybala difficilmente partiranno titolari. Non per scelta tecnica, ma per un fisico che continua a presentare il conto.
Soulé convive con una pubalgia che non gli permette di spingere come vorrebbe. Lo staff medico, dopo un consulto con i luminari Georg Ahlbaumer, il medico di fiducia di Friedkin, e al chirurgo finlandese Lempainen, predica prudenza e l’ipotesi più concreta è quella di una panchina iniziale contro i lombardi, con un eventuale impiego solo a gara in corso.
Discorso simile, seppur più delicato, per Dybala: il ginocchio continua a dargli fastidio ogni volta che calcia, nonostante gli esami strumentali abbiano escluso lesioni. Nelle ultime ore è circolata anche la voce di una possibile operazione, subito smentita con decisione sia dal giocatore sia dal suo entourage. Operazione no, dolore sì. E tanto basta per frenare qualsiasi slancio. Nella testa di Gasp c’era l’idea di fargli giocare uno spezzone di partita per mettere benzina nel suo motore, ma a questo punto la presenza della Joya contro la Cremonese è in forte dubbio.
Una situazione che costringe il tecnico giallorosso a fare ancora una volta i conti con l’emergenza in attacco, in un momento della stagione in cui servirebbero certezze, non punti interrogativi. Senza i due argentini al meglio e con El Shaarawy e Ferguson ancora ai box, la Roma è chiamata a reinventarsi, cercando soluzioni che garantiscano equilibrio più che fantasia.
Ecco perché contro la Cremonese dovrebbe toccare di nuovo a Lorenzo Pellegrini. Il sette resta un titolare quasi obbligato, nonostante un rendimento altalenante e un contratto in scadenza che continua a pesare come un’ombra sul suo futuro.
Resta invece aperto il rebus sul terzo uomo della trequarti. A destra potrebbe esserci di nuovo spazio per Zaragoza, ma non è da escludere una soluzione più “gasperiniana”, con Bryan Cristante avanzato sulla linea dei trequartisti. Un’idea che prende corpo anche grazie al rientro di Manu Koné in mezzo al campo e all’abbondanza in mediana, dove scalpitano Niccolò Pisilli e Neil El Aynaoui.
“Diamolo via Cristante!”
…eh sì, poi giocate voi….
Cristante ha un contratto fino al 2027, non ha rumors con altre squadre, quindi non credo possa essere ceduto.
Il fatto che in carriera abbia avuto pochi infortuni e che sia un calciatore integro e affidabile, mi pare sia il motivo per il quale è stipendiato. Non confonderei il desiderio di un centrocampista più forte con l’inutilità di Cristante, Bryan ha le sue indubbie doti.
Guarda che lo stesso discorso può valere anche per Pellegrini.
Quello che io dico, perché spostare due giocatori, invece di spostarne uno soltanto?
Abbiamo Pellegrini che è un trequartista. Facciamolo giocare li.
Cristante deve rimanere basso.
Mettiamo una punta (Vaz, Arena, o che so io).
Questo, avrebbe più senso.
Non capisco perché Gasp sia allergico a mettere Pellegrini trequartista. Se lo devi mettere perché ti piace o perché sei forzato, perché non metterlo in una posizione a lui più adatta?
Questa Roma sembra Cristante dipendente…..
cosa vuol dire è il motivo per cui è stipendiato? gli altri invece sono pagati per farsi male e stare in infermeria? semmai è un plus a favore di Cristante che solo per questo andrebbe sempre sostenuto e non criticato e certe volte addirittura offeso… voi (tu e tanti altri) la fate sembrare semplice…. trovatelo uno più forte di Cristante (ce ne sono, per carità) che ti garantisca più di 40 partite a stagione a buon livello… è qui che la cosa si fa difficile…. io vedo gente di 10 anni più giovane di Bryan che alla terza partita consecutiva non si reggono più in piedi, ma certe cose la gente non le vede o fa finta di non vederle
Cristante gioca sempre perché non ce ne comprano uno più forte!
E’ un concetto semplice e logico eppure, ennesima dimostrazione della complessità dell’intelletto dell’essere Romanista, così ostica la sua accettazione.
Svilar
Ghilardi Ndicka Hermoso
Celik Pisilli Kone Wesley?
El Aynaoui Zaragoza
Malen
I cinque cambi: Ziolkowsky, Angelino/Tsimikas, Cristante, Pellegrini, Vaz.
Dovrebbe bastare per la Cremonese o no?
per chi ha visto l’amichevole con la Lodigiani
come ha giocato Vaz ?
già lo stanno massacrando
I tutto e subito …. Paragonarlo a Malen non è commentabile 18 anni finiti e giocate in prima squadra è un bel traguardo. Avrà tutto da imparare in una Roma che cerca pressing e attacco.
Frattesi temo bisognerà comprarlo per disperazione di noi tifosi romanisti ,pur di non leggerne più.
Ormai Frattesi è più un “prezzemolo”sempre presente o come il “caffè”per un napoletano doc!
Una vera agonia.Non capisco se è lui a pagare di scrivere il suo nome ,fra poco anche per le elezioni comunali di Roma o se sia un brend da usarsi per arricchirsi.
Anche…. pietà!!
Come Nacho e Berardi.
Si continuano a comprare attaccanti ma l’attacco è sempre in emergenza. Comunque è vietato fare confusione, con la Cremonese bisogna vincere.
Ma perche non i due Bryan in campo? E Lorenzo a subentrare? Facciamo fare dei km al nuovo spagnolo contro la cremonese, anche perchè servirà qualcuno che salti l’uomo e dia qualche palla a Malen. Giochiamoci pure Venturino nel caso. Questi non sono proprio fortissimi.
Abbiamo acquistato Zaragoza, partito titolare col Napoli dopo 5 minuti ia fatto l’assist a malen, e veloce nella verticalizzazione e può saltare l’uomo, credo che l’unica soluzione gasperiniana sia questa non ne vedo un altra,
Altro che cristante se no che li comprate a fa questi giocatori
Att: Mancherebbe solo un Dybala in forma o un soule ripreso contro la juve insieme a Zaragoza e malen e siamo apposto col tridente!
con Cristante dietro a due punte credo che resterebbe fuori pellegrini a favore di Zaragoza a fare coppia con Malen.
Basta, via il fracicume da Roma.
Grazie di tutto, è stato un piacere. Tante buone cose
Pubalgia adesso si chiama fracicume? complimenti
Giustamente contro la cremonese in casa, bisogna coprirsi con una squadra attenta.
Magari una bella trequarti con pellegrini e cristante, perché no?
Zaragoza, Venturino e Malen il mio attacco.
Cristante non sarà un fenomeno ma uno che ti garantisce 50 partite all’anno da 6/6,5 in rosa ci vuole o no? Sempre ad attaccare Cristante e annamo no!
Bryan Cristante è un buon giocatore purtroppo pagato come un top, questo nel tempo ha contribuito a metterlo in mezzo alle critiche.
Anche questa è un altra leggenda, del 6/6.5 fisso.
Magari fosse cosi, ma non lo è.
aggiungere un centrocampista che fa il trequartista, io proverei Pisilli lì, che ha inserimento e tiro, oppure Neil.
Non è contro la Cremonese che va rinforzato il centrocampo.
I grigiorossi a centrocampo non ci giocano proprio.
Tutti in difesa e palle lunghe ed alte alle due punte.
In attacco ci sarà sicuramente Malen al centro e Pellegrini a sx.
Sulla destra ballottaggio tra Zaragoza è Venturino, ma più probabile un ballottaggio tra i due
i due argentini lasciamoli riposare in vista della Juve e diamo spazio a Venturino e a cristante trequartista, se non bastano per battere la cremonese allora lasciamo perdere tutto.
Ma Dybala non può più fare il calciatore, tutti a menzionare il talento…certo che ce l’ha e ce l’avrà fino all’ultimo respiro così come ce l’ha ancora Totti, Baggio ecc…ma ciò non vuol dire che può ancora giocare a calcio. Mantenerlo in rosa vale a dire sperare in un rientro che non avverrà mai e mancare di alternative certo meno talentuose, ma di sicuro più giovani e soprattutto sane.
Soulé si riprenda con calma e fisio, meglio non farlo giocare, tanto quello che abbiamo visto nelle ultime partite è stato nullo.
Pellegrini ormai è più bravo a difendere, pure gli assist non li fa bene tranne quelli indietro..
Il ns ‘problema’ qual’è oggi?che abbiamo gente avanzata nel suo ciclo calcistico (bruciata prima dei 35) oppure ragazzini che, tranne il buon Pisilli che gioca già da ‘vecchio’ e stravedo per lui, sono ancora acerbi… Perciò non vengano qua gli allenatori da tastiera a criticare ogni mossa di Gasperini, vi ci vorrei vedere al posto suo.
FRS!
Quoto, ma gli allenatori da tastiera sono i vecchi allenatori da bar sport….il sale del calcio.
Non pago due abbonamenti per niente…almeno vorrei il diritto di far finta di capirci qualcosa, no?
Cristante sbaglia spesso la misura del passaggio e la sua intensita’ . non è adatto a fare il trequartista
un’ altra soluzione potrebbe essere Zaragoza nel suo ruolo alto a sinistra, Pisilli come in under 21 alto a destra , malen e
a centrocampo El A e Kone’ se sta bene o in alternativa Cristante
