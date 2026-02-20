Roma, tango stanco: Soulè e Dybala out. Gasp ripensa a Cristante trequartista

È un tango stanco, a tratti malinconico, quello che la Roma si trova a ballare alla vigilia della sfida con la Cremonese. Due argentini, che sulla carta dovrebbero accendere la trequarti, sono invece costretti a rallentare: Matías Soulé e Paulo Dybala difficilmente partiranno titolari. Non per scelta tecnica, ma per un fisico che continua a presentare il conto.

Soulé convive con una pubalgia che non gli permette di spingere come vorrebbe. Lo staff medico, dopo un consulto con i luminari Georg Ahlbaumer, il medico di fiducia di Friedkin, e al chirurgo finlandese Lempainen, predica prudenza e l’ipotesi più concreta è quella di una panchina iniziale contro i lombardi, con un eventuale impiego solo a gara in corso.

Discorso simile, seppur più delicato, per Dybala: il ginocchio continua a dargli fastidio ogni volta che calcia, nonostante gli esami strumentali abbiano escluso lesioni. Nelle ultime ore è circolata anche la voce di una possibile operazione, subito smentita con decisione sia dal giocatore sia dal suo entourage. Operazione no, dolore sì. E tanto basta per frenare qualsiasi slancio. Nella testa di Gasp c’era l’idea di fargli giocare uno spezzone di partita per mettere benzina nel suo motore, ma a questo punto la presenza della Joya contro la Cremonese è in forte dubbio.

Una situazione che costringe il tecnico giallorosso a fare ancora una volta i conti con l’emergenza in attacco, in un momento della stagione in cui servirebbero certezze, non punti interrogativi. Senza i due argentini al meglio e con El Shaarawy e Ferguson ancora ai box, la Roma è chiamata a reinventarsi, cercando soluzioni che garantiscano equilibrio più che fantasia.

Ecco perché contro la Cremonese dovrebbe toccare di nuovo a Lorenzo Pellegrini. Il sette resta un titolare quasi obbligato, nonostante un rendimento altalenante e un contratto in scadenza che continua a pesare come un’ombra sul suo futuro.

Resta invece aperto il rebus sul terzo uomo della trequarti. A destra potrebbe esserci di nuovo spazio per Zaragoza, ma non è da escludere una soluzione più “gasperiniana”, con Bryan Cristante avanzato sulla linea dei trequartisti. Un’idea che prende corpo anche grazie al rientro di Manu Koné in mezzo al campo e all’abbondanza in mediana, dove scalpitano Niccolò Pisilli e Neil El Aynaoui.

