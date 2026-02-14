Calciomercato Roma: sarà addio tra Frattesi e l’Inter, Massara prepara l’assalto

Il futuro di Davide Frattesi sembra ormai lontano da Milano. La separazione a fine stagione è praticamente scritta. Il centrocampista ex Sassuolo era stato a un passo dal Nottingham Forest, ma il mancato arrivo di Curtis Jones ha fatto saltare l’incastro, congelando l’operazione e lasciando Frattesi all’Inter.
La sensazione, però, è che si tratti solo di un rinvio. Frattesi cerca un progetto tecnico che lo metta davvero al centro, una prospettiva complicata in nerazzurro. Qui entra in scena la Roma: i giallorossi avevano già provato l’assalto nel gennaio 2025 senza riuscire a chiudere, ma il nome è rimasto sul taccuino della dirigenza. In vista dell’estate, a Trigoria si studia un nuovo affondo.
Sul tavolo potrebbe finire anche Manu Koné, profilo che piace all’Inter. Ruoli diversi, ma dinamiche che potrebbero intrecciarsi in una trattativa più ampia oppure restare su binari separati, con l’obiettivo comune di ridisegnare i rispettivi centrocampi. La posizione dell’Inter è chiara: valutazione da circa 35 milioni di euro, senza grandi margini di sconto.
Non azzardatevi a scambiare Koné con Frattesi.
Vogliamo scambiare la lana con la seta? Ma per piacereeeeeeeee!!! Frattesi sta bene li’ dove sta. Ma cosa dobbiamo farci con un panchinaro che l’inda valuta non meno di 35 milioni? Frattesi non ci serve piu’ perche’ abbiamo un certo pisilli che ne vale il doppio.
P.S. Giu’ le mani da Kone’!!!
Massara sarà anche lento a chiudere le operazioni di mercato, ma mica è scemo.
Se veramente l’inter valuta Frattesi 35 mln, per Konè ce ne vogliono almeno il triplo.
lo compra Lotito a 35 mln…..🤣
famo così per kone susic + i 35mln che fate con frattesi
la misura della panzana si evince dalle testuali parole scritte da tale Giacomo Iacobellis di tuttomercatoweb. Cito testualmente:
“La posizione dell’Inter è chiara: la valutazione di Frattesi si aggira sui 35 milioni di euro e non sono previsti sconti significativi. La Roma potrebbe inserire Koné come contropartita tecnica per abbassare l’esborso economico, magari aggiungendo un profilo giovane per completare l’operazione”.
Si commenta da solo. Secondo tmw, un titolare della nazionale francese e della Roma varrebbe meno di una riserva della nazionale italiana e dell’Inter.
forza Maggica Roma
vanno bene 35 mijoni,ma de lire, in contanti e ar cambio cò l’ euri ce penza marotta. Grazzie.
se frattesi lo valutano 35 milioni ,mani kone ne deve valere almeno almeno 80 .
Sempre forza Roma!!
cmq gli intertristi nell’estate ’23 lo pagarono 6mln di prestito, poi nel ’24 altri 27mln riscatto+5mln bonus…..bella botta
BASTA con Frattesi, veramente irritante questa insistenza su un BROCCO totale.
Non se ne puo’ piu’ di leggere ste cose.
La Roma deve guardare a ben altri giocatori.
Quella di Manu Kone è di 135 mln di €, senza margini di sconto! Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
famo 200
135 milioni per uno che non sa tirare in porta mo sembrano eccessivi.
@idealista, ma sei serio? il calcio non è il fantacalcio dove devi prendere solo i giocatori che portano bonus. Konè fa un lavoro enorme a centrocampo come schermo davanti alla difesa recuperando non so quanti palloni, un giocatore non si valuta solo dal se sa segnare ma anche da quanti gol evita e dal lavoro di gestione che fa se è un centrocampista, e Konè ne ha evitati un sacco di potenziali gol subiti coi suoi recuperi, per non parlare di come gestisce lui la palla a centrocampo
Questo costa sempre tanto anche se non gioca…
non gioca e invecchia
Ah ah ah se Frattesi vale 35 allora kone ne vale 90 ma fatemi il piacere…forza roma sempre!
Non capisco perché “sul tavolo” debba finirci anche Kone. Frattesi via dall’inter? Tante buone cose. Per la Roma, visto come sta impostando gli ultimi mercati, è già un giocatore troppo vecchio e con costi troppo alti.
Sta diventando il nuovo Nacho, comunque vade retro lazialotto
Ma chi e’ questo scienziato di giornalista… un dirigente dell’Inter diversamente mi preoccuperei del suo stato di salute….
Ma non credo che abbiamo l’orecchino al 👃. E assurdo pensare ad uno scambio Frattesi Kone’
l’anello 😅
Frattesi evidentemente deve essere un bene rifugio tipo l’oro, perchè il suo valore non scende mai nonostante in tre anni abbia fatto forse 10 partite.
Assolutamente ridicolo solo ipotizzare che il 26enne Frattesi possa valere ora 35 ml.
Ha sostanzialmente fallito nell’Inter giocandovi tra i 24 e i 26 anni che dovrebbero essere il momento di massimo rendimento e massima efficienza di un giocatore.
Konè è costato 20 ml, El Aynaoui 25: presi quando non erano propriamente due sconosciuti.
Frattesi può essere pagato più dei nostri due centrocampisti?
Frattesi (28Mil) vale più di El Aynaoui (20Mil) e molto meno di Konè (50Mil).
Fonte Transfermarkt.
Sono notizie che creano provocazione e per certi versi un po di tensione nell’ ambiente. Volete scambiarli ? Fate quello che volete. Oggi Kone me lo paghi non meno di 100 Mil..tu Real Madrid vuoi anche Wesley ? Altri 100 mil..cosi la smettete di ipotizzare scambi e quotazioni facendo i conti in tasca all’ Oste. Adesso basta. Noi paghiamo 25-30 milioni giocatori di prospettiva e poi vi devo regalare i pilastri delle rispettive Nazionali ( Francia e Spagna)..come diceva Totó: Ma mi faccia il piacere ..!!!
Se dai quelle valutazioni (folli) ai tuoi giocatori e poi non li vendi devi aspettarti che i loro procuratori pretendano ingaggi commisurati (8,10Mil annui) che non puoi permetterti.
Se non sei un top club sparare cifre non realistiche ti espone ai ricatti dei tuoi tesserati.
scambio frattesi pellegrini ,o frattesi cristante al massimo
tifi inter?
ma chi lo vole questo. n’artro laziale
…ma il nome è rimasto sul taccuino della dirigenza, perché si sono dimenticati di cancellarlo.
Frattesi, Rugani, Chiesa eterni tormentoni. Basta sole a prezzi fuori da ogni logica. Il migliore acquisto è tenerci i nostri. Daje!
Basta con Frattesi. lo vuole solo l’Inter alla Roma. Per 35 mln… dall’alto dei suoi 0 goal e 0 assist di questa stagione.
Da queste notizie capisci che ci sono giornalisti al soldo di qualche squadra
Oppure i procuratori pagano per far uscire le “notizie”. Pubblicità Progresso, non si diceva così?
35 mln per una riserva? Al massimo ne vale 25 e soprattutto evitiamo regali all’Inter. Se proprio dobbiamo vendere Kone lo dobbiamo vendere bene per almeno 70 mln e soprattutto non in Italia.
ma neanche 25, in questa stagione 13 partite, 0 gol e 0 assist, 25 milioni per sta roba qui? quella è la cifra spesa per El Aynaoui che aveva fatto 24 partite con 8 gol e 1 assist (oltre a essere più giovane di Frattesi). 10 milioni ed è già tanto per Frattesi è una cifra ragionevole, è un panchinaro, se non riesce a strappare il posto a Mikitharyan (forte quanto vuoi ma ormai ha la sua bella età) non vedo che utilità possa avere alla Roma
Che fenomeni… Frattesi panchinaro fisso a 35 milioni e vogliono in cambio Kone??? Ahahah manco a Paperopoli propongono sti scambi
Frattesi che vada alla lazzie
Ahahahahahahaha, come no, trovano qualche pollo che gli regala 35 milioni e magari valutano Konè alla stessa cifra, come no, tutto molto credibile. Poi la Roma con Pisilli ormai in rampa di lancio con Frattesi ci fa la birra, a dirla tutta, a meno che l’Inda non accetti 15 milioni, che è la quotazione del giocatore, al momento.
A marotta vade retro frattessi tiettelo giù le mani da Kone
ma fatela finita… Konè non si tocca e frattesi vada a far la muffa da un’altra parte
L’articolo su frattesi mi mancava. Ci ha rifiutato piu’ volte, un aria da padreterno consumato che si crede di essere chissà chi e dovremmo accettare le condizioni poste dall’Inter? Non sia mai, mi sta antipatico piu’ Raspadori. Konè non si tocca Svendetelo a qualcun’altro!
Quindi in un anno , la valutazione di un panchinaro dell’Inter, perché Frattesi qull è un panchinaro, è scesa appena di 10 mln. Eh già , perché a gennaio 2025 volevano 45.
E in cambio , Occhio di Lince vorrebbe Kone ‘.
Poi una fetta di culatello no?
Vediamo chi ha scritto sta spazzatura di articolo?
Tutto mercato web/ linterista .It. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
da ora in poi , metteri un veto, i giocatori della Roma si vendono solo all estero.
nn sarebbe proficuo rinforzare una diretta concorrente.
Ps… Frattesi, forse hai sbagliato a rinnovare con l Inter 2 anni fa
No, ha fatto bene a rinnovare, abbiamo rischiato di svenarci per ? Frattesi?
A Massa’….Nun prepara’ gnente…..Rispa’rmiate la fatica che è mejo….. Prepara assalti a giocatori veri…..
leggete la fonte: l’interista.lt.
Questa è una loro speranza…
35 che !? per un panchinaro !?
restasse a milano a fare panchina a vita
Frattesi sta bene a fa panca la’.
I cartonati farebbero meglio impacchettarlo destinazione Premier…
Se per Onana se so fatti rifilà 50 mil., vuoi che sto ” campione” non lo vendano minimo 70 ?
Konè sarà proiettato sul Duomo,stile Messi !
Guardatevi le fonti, soprattutto la seconda, e fatevi una bella risata
Il valore di Frattesi è ampiamente sceso, diciamo che a giugno 2026 (prossima finestra di mercato) con due anni rimanenti di contratto e poche partite giocate, si attesterebbe intorno ai 20/25 milioni. Altro che 35. Non li vale proprio.
Se fosse vero quanto riportato penserei seriamente al fatto che la terra sia piatta e non rotonda.
Sempre Forza Roma
Se vabbè Kone per Frattesi, allora vado a Maranello e chiedo se mi sanno una Ferrari e gli lascio la bicicletta.
Ma fatevi il favore va.
😂🤮
Konè tutto bello, ma se non capisce che fa il professionista e deve imparare a calciare un pallone in porta ci facciamo veramente poco.
si si ….la settimana è iniziata con Pellegrini in Premier..poi Wesley al City e poi al Real….oggi Kone per frattesi con conguaglio a favore dell’Inda…lunedì Ghilardi per Juan jesus ….martedì Svilar per …..
secondo me si può fare
frattesi più 75 milioni, a malincuore
scambio Frattesi Kone?…dite a sto’ pseudo giornalista che se facesse le canne con la cicoria, perché la marijuana, glie fa’ male 😂😂😂😂😂❤️🧡. Sempre Forza Magica Roma.
Ho letto la fonte
Ho compreso chi l’ha scritto
non hanno vergogna
forse vanno che gli regaliamo kone e loro ce fanno paga frattesi
c’è stanno a coiona’
Koné al momento vale 25 milioni in più (secondo le valutazioni online). Aggiungici che rispetto a Frattesi ha 2 anni in meno di età e un anno in più di contratto… quei 25 di differenza possno lievitare tranquillamente a 45.
Dunque, se loro fanno una valutazione di 35 per Frattesi, valutare Koné 35+45 (80) sarebbe più che legittimo.
Da tifoso spero che non lo vendano mai, ma intrattenendo l’ipotesi della vendita, usando la logica dubito che si potrebbero strappare cifre di molto superiori a ottanta.
In un eventuale scenario di scambio (che spero non avvenga), l’italiano più conguaglio di 45 sarebbe una valutazione tutto sommato onesta.
avevo bove ora ho pisilli… cosa ci dovrei fare con frattesi?
Non vale la pena commentare questo sconclusionato articolo, ma questa è una chicca:
“Frattesi cerca un progetto tecnico che lo metta davvero al centro”
Al CENTRO di un progetto tecnico? Frattesi?
Ma allora citifonasse all’Atletico Leonzio, non alla Roma (con tutto il rispetto per gli amici di Lentini)
per tutti gli anni che ce lo hanno proposto , è invecchiato , avrà 40 anni …
Visto quanto scrivono e il metro di misura allora diciamo tranquillamente che ce servono due Frattesi e mezzo per fare un Konè.
Se l’Inter non da margini di sconto figuramose noi della Roma, possono pure inizià a fasse i conti.
Frattesi vale ormai tra i 20 e i 25 milioni.
Se dovessimo andare in CL lo prenderei in prestito con riscatto obbligatorio: tipo 3 + 20 + eventuali bonus
Frattesi (che secondo me vale 20 milioni) e 50 milioni e io glielo darei Koné, giocatore forte ma che fa pochi goal e assist e che lo vedo sempre con una valigia in mano a fare l’occhiolino alle big. Comunque l’Inter non vuole spendere e uno scambio quasi alla pari è ridicolo, Koné a 70 milioni al PSG o simili per me è da fare e con quei soldi ci prendi Frattesi e un altro centrocampista forte.
È da un po’ che chiedono 35… ma Frattesi sempre lì sta. Quindi è evidente che non li valga. Transfermarkt parla di 28 milioni, e mi sembra una quotazione già generosa. Anche perchè gli anni passano, e Frattesi è arrivato a 26 anni: ha un’età per cui più di così non migliora, e soprattutto dopo che lo tieni tre anni arriva a 29, un’età dove il giocatore è poco rivendibile. L’unico motivo per prenderlo è per le liste Uefa – risulta un prodotto del vivaio… e, specialmente in caso di addio di Pellegrini, potrebbe essere un buon aiuto.
Si a Frattesi come rinforzo ma non per lo scambio con Koné.
mah, io invece lo scambio lo farei, se non altro perchè Frattesi qualche gol ogni tanto lo fa e perchè abbiamo già altri 3 titolari a centrocampo, ma ci devono aggiungere 40 milioncini…
Quando avra’ un solo anno di contratto ce lo svenderanno a 35 m.
Ahahah Massara deve preparare l assalto a rudigher ,senesi e bernardo silva tutti e tre parametri zero altro che frattesi panchinaro fisso 35 milioni se vabbe.
dopo tutti i tentativi di portarlo a Roma (sempre che siano stati veri e non fagiolate) di questi anni se ne potrebbe andare a quel paese.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.