Calciomercato Roma: sarà addio tra Frattesi e l’Inter, Massara prepara l’assalto

Il futuro di Davide Frattesi sembra ormai lontano da Milano. La separazione a fine stagione è praticamente scritta. Il centrocampista ex Sassuolo era stato a un passo dal Nottingham Forest, ma il mancato arrivo di Curtis Jones ha fatto saltare l’incastro, congelando l’operazione e lasciando Frattesi all’Inter.

La sensazione, però, è che si tratti solo di un rinvio. Frattesi cerca un progetto tecnico che lo metta davvero al centro, una prospettiva complicata in nerazzurro. Qui entra in scena la Roma: i giallorossi avevano già provato l’assalto nel gennaio 2025 senza riuscire a chiudere, ma il nome è rimasto sul taccuino della dirigenza. In vista dell’estate, a Trigoria si studia un nuovo affondo.

Sul tavolo potrebbe finire anche Manu Koné, profilo che piace all’Inter. Ruoli diversi, ma dinamiche che potrebbero intrecciarsi in una trattativa più ampia oppure restare su binari separati, con l’obiettivo comune di ridisegnare i rispettivi centrocampi. La posizione dell’Inter è chiara: valutazione da circa 35 milioni di euro, senza grandi margini di sconto.

Fonte: Tuttomercatoweb.com / linterista.it